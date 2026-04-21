«Барса» сыграет в класико в форме с логотипом Оливии Родриго. Певица может посетить матч на «Камп Ноу» (Mundo Deportivo)

«Барса» выпустит форму для класико в коллаборации с Оливией Родриго.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонская команда активно готовится к запуску рекламной кампании. Оливия Родриго приняла участие в фотосессии для презентации формы, разработанной в рамках сотрудничества «Барселоны» с музыкальным сервисом Spotify. Кроме того, певица может посетить предстоящий матч с «Реалом» на «Камп Ноу».

Матч «Барселоны» с «Реалом » в рамках 35-го тура Ла Лиги пройдет на «Камп Ноу» 10 мая.