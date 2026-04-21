«Барса» сыграет в класико в форме с логотипом Оливии Родриго. Певица может посетить матч на «Камп Ноу» (Mundo Deportivo)
«Барселона» сыграет в класико в форме с логотипом американской певицы Оливии Родриго, сообщает Mundo Deportivo.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонская команда активно готовится к запуску рекламной кампании. Оливия Родриго приняла участие в фотосессии для презентации формы, разработанной в рамках сотрудничества «Барселоны» с музыкальным сервисом Spotify. Кроме того, певица может посетить предстоящий матч с «Реалом» на «Камп Ноу».
Матч «Барселоны» с «Реалом» в рамках 35-го тура Ла Лиги пройдет на «Камп Ноу» 10 мая.
Что делать с Челестини?
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
После матча все узнают.
Так узнают лауэратов Нобелевской премии по литературе
Её слушают вообще почти все подростки во многих странах, англоязычные, там вообще нет уклона популярности у латиноамериканцев
Она поёт на английском и более 75% её слушателей молодёжь из США не старше 24 лет
второй по значимости для неё рынок это Азия
третий Великобритания и ЕС
и только потом латинские страны, и даже тут первое место за Мексикой которая тоже Сев. Америка
Да и логотип хотелось бы посмотреть.
«Дрейк сообщил о коллаборации через пост в соцсетях, который набрал более 4,5 млн лайков, – комментировал Марк Хазан. – Это был реальный пример того, как два мира так хорошо работают вместе. Музыканты обычно любят спорт, а футболисты – музыкантов. Им понравилось, когда мы выпустили футболку, она понравилась фанатам, и те захотели ее купить».
В Spotify оценивают партнерство со сдержанным оптимизмом, отмечая высокий уровень медийности и успехи отдельных кампаний, особенно с Rosalia. «Если говорить об основных показателях, за которыми мы следим, то это фактическая медийная ценность, получаемая нами, – объясняет Хазан. – Оцениваются также вовлеченность и впечатления, которые мы получаем от некоторых кампаний, а также то, во сколько обходится проведение некоторых из них. Наши расходы, потраченные сверх спонсорских выплат, минимальные».
При этом партнерство помогает «Барселоне» улучшать качество данных о болельщиках (что было проблемой при заключении контракта), как отмечает маркетинговый директор клуба Серджи Рикар. Стороны совместно исследуют возможности обобщения своих данных для будущих активностей. «Что действительно интересно для нас, так это понимание географических разбивок, где сидят фанаты клуба и как мы можем работать лучше всего, чтобы активировать их либо для демонстрации новых артистов, либо для того, чтобы пользователи впервые открыли для себя Spotify», – добавляет Хазан.
Партнерство «Барселоны» и Spotify сознательно использует стратегию искусственного дефицита, генерируя ажиотаж. Как пояснил маркетинговый директор клуба Серджи Рикарт, «Барса» заимствовала этот подход из индустрии кроссовок, где бренды регулярно создают ожидание вокруг лимитированных релизов. Яркий пример – футболки клуба с логотипом Дрейка, не поступившие в свободную продажу. Их можно было только выиграть в конкурсе, привлекшем 72 000 регистраций за первые сутки. «60% были новыми пользователями, и кампания была на 100% органичной», – подчеркнул Рикарт. Вице-президент Spotify Марк Хазан вспоминал, что реакция застала сервис врасплох: его телефон «разрывался» от вопросов о том, где достать форму, которую даже не планировали продавать.
Помимо объединения двух популярных в мире вещей – спорта и музыки, партнерство затрагивает моду, превращая футбольные майки в культовые предметы с высокой культурной и финансовой ценностью. Это подтверждают последующие коллаборации, где мерч стал доступен для покупки, но строго лимитированными тиражами. Для активации с Rosalía выпустили подписанные стартовым составом футболки по цене 2000 евро и неподписанные – за 400 евро.
Коллаборация с The Rolling Stones также предлагала 1899 экземпляров игровых футболок по 399 евро и 22 подписанные майки за 2000 евро. Первая партия из 700 стандартных джерси была мгновенно распродана онлайн, а в офлайн-магазинах выстраивались очереди. Сейчас игровые футболки с логотипом группы сняты с продажи (доступна только сопутствующая коллекция одежды), а их стоимость на вторичном рынке, например на платформе StockX, превышает 1000 евро. Аналогично, майка Barcelona и Rosalia на StockX оценивается в 900 евро.
Наиболее впечатляющие коммерческие результаты показала коллаборация с Трэвисом Скоттом в мае 2025 г. Стандартная версия джерси (3 798 единиц по 400 евро) и подписанная версия (22 единицы по 300 евро) принесли выручку в 1,59 млн евро менее чем за 60 минут, причем все футболки раскупили всего 30 минут. На вторичном рынке цены взлетели до пятикратного размера от розницы (от 2 000 евро за джерси). Капсульная коллекция мерча (худи, футболки) была распродана по всему миру за 90 минут
Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2025/08/04/1129151-kak-partnerstvo-barseloni-i-spotify-pokorilo-mir?from=copy_text
