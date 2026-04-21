Дзагоев о переходе в академию ЦСКА из скаутского отдела: «Бабаев сказал: «Давай в школе поработаешь». В основе смотрел за готовыми игроками, а тут надо найти талант и привести его»

Дзагоев о работе в академии ЦСКА: мне это в удовольствие.

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, почему перешел из скаутского отдела в академию армейцев.

«Все было хорошо, работы в основной команде очень много. Мог смотреть по пять-шесть игр в день целиком. В хайлайтах ведь – только голы нападающих. Например, защитников так не оценишь: чтобы понять, как они играют в отборе, линию поджимают, нужно два-три полных матча.

Переход в академию – наше совместное решение с Романом Юрьевичем [Бабаевым ]. Он сказал: «Давай в школе поработаешь. Может, потом вернешься». Там объем работы и формат другой – для меня сейчас это оптимальная нагрузка. Понятно, что тоже нужно ездить на турниры – в частности, в регионы. Разница в том, что в основе я смотрел за готовыми игроками, а тут надо найти талант и привести его. В конкуренции с «Зенитом », «Спартаком », «Локомотивом » и «Динамо » это не так уж и просто. Мне эта работа в удовольствие.

Некоторых ребят я уже привел, они зачислены в ЦСКА. Один пока маленький – 2014 года рождения, он наездами в Москве. Также есть пацаны 2011 и 2009 годов, надеюсь, получится привести еще двоих 2013 года. Они на хорошем счету», – сказал Дзагоев.