  • Дзагоев о переходе в академию ЦСКА из скаутского отдела: «Бабаев сказал: «Давай в школе поработаешь». В основе смотрел за готовыми игроками, а тут надо найти талант и привести его»
Дзагоев о переходе в академию ЦСКА из скаутского отдела: «Бабаев сказал: «Давай в школе поработаешь». В основе смотрел за готовыми игроками, а тут надо найти талант и привести его»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, почему перешел из скаутского отдела в академию армейцев.

«Все было хорошо, работы в основной команде очень много. Мог смотреть по пять-шесть игр в день целиком. В хайлайтах ведь – только голы нападающих. Например, защитников так не оценишь: чтобы понять, как они играют в отборе, линию поджимают, нужно два-три полных матча.

Переход в академию – наше совместное решение с Романом Юрьевичем [Бабаевым]. Он сказал: «Давай в школе поработаешь. Может, потом вернешься». Там объем работы и формат другой – для меня сейчас это оптимальная нагрузка. Понятно, что тоже нужно ездить на турниры – в частности, в регионы. Разница в том, что в основе я смотрел за готовыми игроками, а тут надо найти талант и привести его. В конкуренции с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и «Динамо» это не так уж и просто. Мне эта работа в удовольствие.

Некоторых ребят я уже привел, они зачислены в ЦСКА. Один пока маленький – 2014 года рождения, он наездами в Москве. Также есть пацаны 2011 и 2009 годов, надеюсь, получится привести еще двоих 2013 года. Они на хорошем счету», – сказал Дзагоев.

Потом можно и сторожем в этой же школе, сутки через трое
Дзага облажался с «латиносами» и был разжалован..
почитав интервью есть только два вывода - дзагоев очень недалекий и кроме падела его больше ничего не интересует
Ответ CaSpeR-13
спецы с дивана
"Всё было хорошо"))))))
дзага, на твоём месте должен быть кто-то из родственников Челестини! освободи место!
Ответ Vatikan
Да в целом должен быть легионер. Зачем нам лимит
Не знают куда девать легенду, дают должности, чтобы меньше вреда было. А на его место родственника Челюстини взяли?
Кто вместо Дзагоева стал скаутом?
Ответ Акакий Акакиевич
дима андреев
Хороший футболист был, но места вне поля ему найти не могут. Держат из уважения.
работать заставляют, вообще жопа...
да уж...)))))))))))
