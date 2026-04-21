  • Защитник «Хетафе» Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Я все еще должен извиняться за то, что он оставил меня в живых? Антонио перешел грань, не могу простить его»
Защитник «Хетафе» Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Я все еще должен извиняться за то, что он оставил меня в живых? Антонио перешел грань, не могу простить его»

Защитник «Хетафе» Диего Рико заявил, что до сих пор не простил защитника «Реала» Антонио Рюдигера за удар коленом в лицо в матче Ла Лиги (1:0).

В одном из эпизодов матча 26-го тура Ла Лиги 2 марта Рюдигер в падении ударил Рико коленом в плечо, а затем в челюсть. Игрок «Хетафе» схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.

«Я все еще должен извиняться перед ним за то, что он оставил меня в живых? Рюдигер – очень агрессивный игрок, но в том эпизоде он перешел грань. Я не могу его простить», – сказал Рико в подкасте La Otra Grada.

Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Меня бы забанили минимум на 10 матчей, будь все наоборот. Все знают, что он бил специально, не понимаю, зачем нужен ВАР»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Ну по факту прилетело бы в висок коленом и мог бы отъехать вполне. Рюдигера нужно изолировать от людей, он явно нездоров.
Ответ Buharoid
Комментарий скрыт
Не путай случайный удар мячом и осознанный удар коленом от мадридского людоеда
Новость как будто сверстана шизофрениками.

«Защитник «Хетафе» Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо.
Защитник «Хетафе» Рико об ударе коленом от Рюдигера: не могу его простить.
Защитник «Хетафе» Диего Рико заявил, что до сих пор не простил защитника «Реала» Антонио Рюдигера за удар коленом в лицо.
В одном из эпизодов матча 26-го тура Ла Лиги 2 марта Рюдигер в падении ударил Рико коленом в плечо, а затем в челюсть».
Ответ Нейтральный критик
Слово "сверстана" тут лишнее
Ответ Нейтральный критик
Я думал только я не понял этой статьи. Реально с помощью умственно отсталого ИИ статья написана.
А по факту Рюдигер грязный игрок. Такой Пепе-Рамос на минималках
Так он в открытую грубит и в абсолютном неадекватне. А Пепе-Рамос исподтишка всё делали.
Вы точно видели, что Пепе творил?) Да и Рамос тот еще "исподтишка".
По мнению местных сливок красную должен был получить игрок Хетафе за то, что валяясь на газоне искал контакт с коленом Рюдигера. Лига негрейры как всегда притесняет королевских амбассадоров чистой игры

Какой вой бы они подняли, если бы так безнаказанно играли против Реала
Комментарий скрыт
В моих шутках лишь доля шутки)
Удивительно сколько токсиков и мразей собрал в своем составе нынешний Реал. После ухода Модрича и Крооса даже сбалансировать их некем.
Ударил лицом в колено Рюдигера. Да он должен быть рад, что избежал удаления и дисквалификации!
Как меренги то возбудились. Отрицать неадекватность и злобность Рюдигера это просто за пределами объективности. А еще он льдом кидался:)))))))))
Спешу напомнить, что льдом он швырнул из-за симуляции звездюка Бускетса - Гарсии, которая обернулась мнимым нарушением вместо финальной атаки Реала:)

Вот только ЛЧ - это не испанские судьи. Тут его самого выкинули из матча.
Рико пусть будет доволен, что не удалили его 😂😂
Хоть я болею за Реал, но Рюдигер явно лицо не обременённое интеллектом. если бы не футбол, сейчас бы грабил кошельки на улицах в гетто
Рекомендуем
Главные новости
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
17 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
28 минут назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
44 минуты назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
57 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
58 минут назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
59 минут назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
3 минуты назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
28 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
Рекомендуем