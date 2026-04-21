Защитник «Хетафе» Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Я все еще должен извиняться за то, что он оставил меня в живых? Антонио перешел грань, не могу простить его»

Защитник «Хетафе» Рико об ударе коленом от Рюдигера: не могу его простить.

Защитник «Хетафе» Диего Рико заявил, что до сих пор не простил защитника «Реала » Антонио Рюдигера за удар коленом в лицо в матче Ла Лиги (1:0).

В одном из эпизодов матча 26-го тура Ла Лиги 2 марта Рюдигер в падении ударил Рико коленом в плечо, а затем в челюсть. Игрок «Хетафе » схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.

«Я все еще должен извиняться перед ним за то, что он оставил меня в живых? Рюдигер – очень агрессивный игрок, но в том эпизоде он перешел грань. Я не могу его простить», – сказал Рико в подкасте La Otra Grada.

Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Меня бы забанили минимум на 10 матчей, будь все наоборот. Все знают, что он бил специально, не понимаю, зачем нужен ВАР»