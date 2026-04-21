Стартует новый сезон Премии Трибуны – уже можно предложить любимого автора или проект

На Спортсе” начинается новый сезон Премии Трибуны – награды для авторов, проектов и команд в спортивном инфополе.

В этом году Премия Трибуны проходит вместе со Спортом на Кинопоиске, Промомед и Red Finch 0.0.

До 4 мая на сайте Премии Трибуны-2025/26 идет выдвижение номинантов. В одной из 28 номинаций можно предложить себя, любимого автора или проект. После этого вместе с экспертным советом будут сформированы лонг-листы в каждой номинации.

19 мая откроется пользовательское голосование: по его итогам в каждой номинации определится топ-5 финалистов. Голоса пользователей не сгорают после первого этапа, а сохраняются и учитываются в финальном результате.

Победителей определит обновленная система голосования: 40% – у пользователей, 40% – у экспертов, еще 20% – у самих финалистов номинации.

Еще одно нововведение сезона − «Лучший новый текст на Трибуне». В номинации участвуют материалы, впервые опубликованные на Трибуне с 21 апреля по 15 мая, раньше не выходившие на других площадках и написанные лично автором, а победитель получит 100 000 рублей.

11 июня будут объявлены победители, а после церемонии вместе с финалистами пройдет совместный просмотр матча открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР.