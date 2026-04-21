Ширер о 4 подряд поражениях «Ньюкасла»: «Игроки бросили Хау под автобус – если они называют это «биться за тренера», это ужасно. Не вижу Эдди в команде в следующем сезоне, к сожалению»

Ширер о «Ньюкасле»: игроки толкнули Хау под автобус.

Бывший форвард «Ньюкасла» Алан Ширер допустил, что Эдди Хау покинет пост главного тренера «сорок».

В субботу «Ньюкасл» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Борнмуту» (1:2) в матче АПЛ . Команда занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги.

«При прочих равных я бы хотел, чтобы он остался, но чувствует ли он, что у него будет шанс? Придется ли «Ньюкаслу » продавать [игроков]? К сожалению, я не вижу Эдди Хау тренером «Ньюкасла» в следующем сезоне.

Слушая его интервью, я не уверен, что борьба продолжается. Я смотрю на игроков, и если они называют это «биться за своего тренера», то это ужасно. Игроки толкнули его под автобус», – сказал Ширер в подкасте The Rest is Football.