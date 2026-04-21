  Ширер о 4 подряд поражениях «Ньюкасла»: «Игроки бросили Хау под автобус – если они называют это «биться за тренера», это ужасно. Не вижу Эдди в команде в следующем сезоне, к сожалению»
Ширер о 4 подряд поражениях «Ньюкасла»: «Игроки бросили Хау под автобус – если они называют это «биться за тренера», это ужасно. Не вижу Эдди в команде в следующем сезоне, к сожалению»

Бывший форвард «Ньюкасла» Алан Ширер допустил, что Эдди Хау покинет пост главного тренера «сорок».

В субботу «Ньюкасл» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Борнмуту» (1:2) в матче АПЛ. Команда занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги.

«При прочих равных я бы хотел, чтобы он остался, но чувствует ли он, что у него будет шанс? Придется ли «Ньюкаслу» продавать [игроков]? К сожалению, я не вижу Эдди Хау тренером «Ньюкасла» в следующем сезоне.

Слушая его интервью, я не уверен, что борьба продолжается. Я смотрю на игроков, и если они называют это «биться за своего тренера», то это ужасно. Игроки толкнули его под автобус», – сказал Ширер в подкасте The Rest is Football.

не нашел оригинал, но, если он сказал "throw him under the bus", то это устойчивое выражение, которое переводится, как "подставили", а не буквально.
Спортс ценится в первую очередь тем, что под новостями всегда есть ссылка на источник)
Просто все уже команды научились противостоять тактике Хау, которая сводится только к зубодробительному прессингу + опять череда травм.
Вообще не только. Команда сильно ослабла в межсезонье, плюс ЛЧ, плюс как вы сказали травмы. Хау еще и роль спортивного менеджера исполнял полгода. Адская нагрузка.
Ослабла? Еще и менеджером был, а этот лши рыжий черт все покупал и митчела изжил? Нашли бедняжку.
Мне кажется, Хау и сам во многом косячит в этом сезоне, выдумывая какие-то странные вещи типа Вольта в полузащите или Гордона на позиции девятки. А сейчас вообще есть ощущение, что и он, и команда забили на сезон и просто ждут перемен в межсезонье. Может, они знают чего-то, чего не знаем мы, слухи про Ираолу неспроста возникли, наверное.
Слишком много всего негативного сложилось в этом сезоне: чехарда в руководстве в начале сезона, скандальный уход Исака, какой-то спешное трансферное окно, которое возглавлял Хау, травмы крайних защитников и тд и тп. Но да, кризис идей от Хау одна из основных здесь причин. А еще для прошлых сезонов в атаке главными фигурами были Бруно и Исак, через Бруно выстраивались атаки, Исак замыкал. Достойную замену Исаку в итоге как видим не нашли, а Бруно как мог тащил клуб до своей травмы, после травмы 10 игр в АПЛ: 3 победы и 7 поражений.
