Кузнецов о Челестини: «Штаб из девяти человек, еще и с женой – это пипец, я офигеваю. Слуцкому только одного помощника дали в свое время. Не понимаю, чем иностранцы лучше нас»
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что клубы РПЛ относятся к иностранным тренерам мягче, чем к отечественным специалистам.
«Не хочу метать стрелы в Челестини, но тренерский штаб из девяти человек, еще и с женой. Разрешили бы российскому специалисту завести столько человек в штаб вместе с женой? Нет? А почему Челестини разрешают? Она у него, что ли, специалист незаменимый? Я вообще офигеваю, это пипец.
Слуцкому только одного помощника в свое время дали. А чем мы отличаемся от иностранцев? Тем, что нам надо меньше денег платить, а иностранцам больше? Я не понимаю, чем они лучше нас. Мы сами в России обесцениваем наших тренеров и академию тренерского мастерства. Мы просто так, что ли, работаем? Чем иностранцы заслужили у нас работать? Вот мы и видим их работу: сколько тренеров в «Спартаке», теперь и в ЦСКА. Нам говорят, что мы хуже, но чем? Нам же даже не дают шанс.
Такой великий клуб, как ЦСКА, должен быть в лидерах в чемпионате. Покажи мне хоть одного бывшего игрока ЦСКА, который бы не хотел побед для команды. Мы разве вредители себе? Об этом даже бесполезно говорить, как со стеной. А когда озвучиваешь, потом начинают обижаться», – сказал Кузнецов.
Смородская и дочь и зятя пристроила в свое время...
А тут тренер приехал без году неделя и назаводил своих, да ещё и поубирал старожил.
Это выглядит некорректно как ни посмотри.
Если даёт результат-ок.
Но надо быть готовым как начнутся проблемы это тебе аукнется.(Что и происходит)
Это неправильно повторюсь. Даже при наличии результата, нельзя прийти и такой: все не так все должно быть вот так
Он всего ничего в команде и кроит всю вертикаль, слышал, что буквально во всем нос засовывал. Типа все под меня чтобы комфортно работалось
https://www.sports.ru/football/blogs/3332720.html
Но, конечно, это в любом случае не девять, как этот балабол верещит.
Второй женой Фабио Челестини является Ракель, чья жизнь неразрывно связана с танцами.
Зимой 2026 года Ракель, супруга Фабио, присоединилась к штату ЦСКА, заняв позицию менеджера аналитического отдела и начав работать совместно с мужем.
Жена Челестини произвела редизайн части стадиона ЦСКА. Она архитектор и дизайнер по профессии
И в «Люцерне», и в «Сьоне» с ним работала женщина. Если не ошибаюсь, ее звали Ракель, она испанка. Хорошо помню, что в «Сьоне» клуб не хотел афишировать, кем она приходится Челестини, а я не считаю нужным рассуждать на тему личной жизни. Предполагаю, что сегодня в ЦСКА работает она же. Без комментариев
Челестини хороший тренер, на мой взгляд. К российской действительности оказался не готов и не устойчив. Видимо проблемы в большой перерыв. Не многие без опыта его успешно преодолевают. А потом немного не повезло. Серия поражений. И включилась элементарная психология. Начало копиться как снежный ком. Они то могут и лучше сыграть. Да уже голова не даёт. 🤷🏻
а то в зените вообще с мужьями...