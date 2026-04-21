  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кузнецов о Челестини: «Штаб из девяти человек, еще и с женой – это пипец, я офигеваю. Слуцкому только одного помощника дали в свое время. Не понимаю, чем иностранцы лучше нас»
88

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что клубы РПЛ относятся к иностранным тренерам мягче, чем к отечественным специалистам.

«Не хочу метать стрелы в Челестини, но тренерский штаб из девяти человек, еще и с женой. Разрешили бы российскому специалисту завести столько человек в штаб вместе с женой? Нет? А почему Челестини разрешают? Она у него, что ли, специалист незаменимый? Я вообще офигеваю, это пипец.

Слуцкому только одного помощника в свое время дали. А чем мы отличаемся от иностранцев? Тем, что нам надо меньше денег платить, а иностранцам больше? Я не понимаю, чем они лучше нас. Мы сами в России обесцениваем наших тренеров и академию тренерского мастерства. Мы просто так, что ли, работаем? Чем иностранцы заслужили у нас работать? Вот мы и видим их работу: сколько тренеров в «Спартаке», теперь и в ЦСКА. Нам говорят, что мы хуже, но чем? Нам же даже не дают шанс.

Такой великий клуб, как ЦСКА, должен быть в лидерах в чемпионате. Покажи мне хоть одного бывшего игрока ЦСКА, который бы не хотел побед для команды. Мы разве вредители себе? Об этом даже бесполезно говорить, как со стеной. А когда озвучиваешь, потом начинают обижаться», – сказал Кузнецов.

Что делать с Челестини?5324 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoДмитрий Кузнецов
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия
logoЛеонид Слуцкий
logoСпартак
88 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Разрешили бы российскому специалисту завести столько человек в штаб вместе с женой?...
Смородская и дочь и зятя пристроила в свое время...
Ответ Сергей Круг
ну это же наша "специалистка",ей можно
Ответ Сергей Круг
Хоть это и тоже возможно плохо, но Смородская была в руководстве. Условно как Бабаев бы сына пристроил и фиг с ним.
А тут тренер приехал без году неделя и назаводил своих, да ещё и поубирал старожил.
Это выглядит некорректно как ни посмотри.
Если даёт результат-ок.
Но надо быть готовым как начнутся проблемы это тебе аукнется.(Что и происходит)
Это неправильно повторюсь. Даже при наличии результата, нельзя прийти и такой: все не так все должно быть вот так
Он всего ничего в команде и кроит всю вертикаль, слышал, что буквально во всем нос засовывал. Типа все под меня чтобы комфортно работалось
Четырёх человек он привёл, четырёх! И жена дизайнер, в штаб не входит. Но вот зачем этот бред нести? От незнания или специально народ позлить, если второе, то с какой целью?

https://www.sports.ru/football/blogs/3332720.html
Ответ Клирик
Экспосито, Нойя, Багаттини, Блеса и Фаваретто прибавился позже. Пять :)
Но, конечно, это в любом случае не девять, как этот балабол верещит.
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Народ ведётся на это все главное. Вообще тренер всегда со своим штабом должен приходить, это лучше чем завистники склочные за спиной не влившись в коллектив. Как у Ивиты Олича братья были недовольны что их не поставили, и сейчас кстати брат Слуцкому все сливал до последнего а тот в массы.
Однажды Базарбаев пришёл в гости к Мыркымбаеву. Мыркымбаев угостил Базарбаева чаем с беляшами, а сам вышел из комнаты. Через какое-то время Базарбаев пошёл в соседнюю комнату и увидел, что в ней сидит Мыркымбаев и ест целую тарелку дымящегося мяса. Базарбаев тогда сказал: — Как тебе не стыдно, ведь я гость, и ты должен был меня угостить мясом. На что Мыркымбаев ему ответил: — Ты стыдишь меня? Посуди сам: я угостил тебя чаем с беляшами, и ты был доволен. Ты был доволен до тех пор, пока не вышел из комнаты и не увидел, что я ем мясо. Разве не ты сам виноват в том, что вышел из комнаты? И разве же я виноват в том, что не оправдал твоих ожиданий? Так кто же виноват в твоём недовольстве? Разве не ты сам? На что Базарбаев сказал: — Ты мозги не е6и, мясо давай.
Клоун, хоть бы проверял информацию, прежде чем языком чесать. 5 человек в штабе, кроме самого Челестини. Жена вообще в штаб не входит.
База. Будет ЦСКА выигрывать как до перерыва, никто слова не скажет, а провал как сейчас, и вуаля, все дело в жене. Если пройдёт адаптация у новичков и они зацпеятся в топ-3 и возьмут кубок, никто и не вспомнит.
Ответ Даниил Волхонов
Результат определяет все, Вы правы. Вот только откуда ему взяться, если в команде разброд и шатания. Все наши безработные специалисты хают сейчас иностранцев, особенно когда те не дают результата.
Ответ Айвенго
Кузнецов сейчас работает главным тренером в вайбе.
Жена Челестини никому покоя не дает..хоть бы посмотреть на нее..
Ответ Кубок UEFA 2005
Ракель.
Второй женой Фабио Челестини является Ракель, чья жизнь неразрывно связана с танцами.
Зимой 2026 года Ракель, супруга Фабио, присоединилась к штату ЦСКА, заняв позицию менеджера аналитического отдела и начав работать совместно с мужем.

Жена Челестини произвела редизайн части стадиона ЦСКА. Она архитектор и дизайнер по профессии

И в «Люцерне», и в «Сьоне» с ним работала женщина. Если не ошибаюсь, ее звали Ракель, она испанка. Хорошо помню, что в «Сьоне» клуб не хотел афишировать, кем она приходится Челестини, а я не считаю нужным рассуждать на тему личной жизни. Предполагаю, что сегодня в ЦСКА работает она же. Без комментариев
Ответ Forza14Viola
Спасибо, посмотрели)
Челистини выигрывал низшие дивизионы Швейцарии, потом стал чемпионом с Базелем. Человек рос постепенно. Чем вы там рулите и чего выигрываете? Карьера же Кузнецова тренерская, пока вообще ни о чем. Команду пердива середняка дать можно и то максимум.🤷🏻
Челестини хороший тренер, на мой взгляд. К российской действительности оказался не готов и не устойчив. Видимо проблемы в большой перерыв. Не многие без опыта его успешно преодолевают. А потом немного не повезло. Серия поражений. И включилась элементарная психология. Начало копиться как снежный ком. Они то могут и лучше сыграть. Да уже голова не даёт. 🤷🏻
Ответ Красная стрела
Кузнецов с самой популярной командой в России титулы брал. Швейцарец без багажа Николича провалился. Зачем их сравнивать?
Ответ Красная стрела
В Швейцарии футбол от ножа, в России играют автобусами. Непонятно, почему у нас оттуда специалистов берут? Они успешны на коротком этапе, а потом к ним приноравливаются, а у швейцарского специалиста другой тактики, кроме как бежать в атаку против команды, которая сама играет в атаку нет. Вот через полгода они и зачехляются.
судя по скудной информации просачивающеся из клуба, пока что из всей этой шайки-лейки единственная кто оправдал ожидания... это жена Челестини
И этого переклинило
хорошо хоть с женой

а то в зените вообще с мужьями...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
22 минуты назадРеклама
