19-летний Джаби из «Мидтьюлланда» получил серьезное ножевое ранение, он был «на грани смерти». Хавбек перенес две операции, его состояние стабилизировалось
Как сообщает пресс-служба датского клуба, футболист пострадал в результате поножовщины, произошедшей в Хернинге в минувшие выходные. Джаби получил серьезное ножевое ранение и перенес две операции – утверждается, что игрок находился «на грани смерти». В настоящее время хавбек «Мидтьюлланда» выведен из искусственной комы, его состояние стабилизировалось.
Полиция проводит расследование случившегося, в рамках следствия проводится опрос свидетелей.
Кто выиграет Лигу чемпионов?44489 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Мидтьюлланда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем