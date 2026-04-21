19-летнего полузащитника «Мидтьюлланда » Аламару Джаби ударили ножом.

Как сообщает пресс-служба датского клуба, футболист пострадал в результате поножовщины, произошедшей в Хернинге в минувшие выходные. Джаби получил серьезное ножевое ранение и перенес две операции – утверждается, что игрок находился «на грани смерти». В настоящее время хавбек «Мидтьюлланда» выведен из искусственной комы, его состояние стабилизировалось.

Полиция проводит расследование случившегося, в рамках следствия проводится опрос свидетелей.