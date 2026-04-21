В Буркина-Фасо подтвердили, что сыграют с Россией в Москве 5 июня: «Договорились с РФС о матче, все документы подписаны»

В Буркинийской федерации футбола подтвердили договоренность о товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо .

Ранее сообщалось, что игра может состояться в Москве 5 июня.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо, все документы подписаны. Игра пройдет 5 июня в Москве», – сказал генеральный секретарь FBF Балима Бурейма.

Сборная Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА. Россия располагается на 36-й строчке.