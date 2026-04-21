В Буркина-Фасо подтвердили, что сыграют с Россией в Москве 5 июня: «Договорились с РФС о матче, все документы подписаны»
В Буркинийской федерации футбола подтвердили договоренность о товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо.
Ранее сообщалось, что игра может состояться в Москве 5 июня.
«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо, все документы подписаны. Игра пройдет 5 июня в Москве», – сказал генеральный секретарь FBF Балима Бурейма.
Сборная Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА. Россия располагается на 36-й строчке.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да здравствует Конфедерация государств Сахеля !
Дождался! Под старость увижу эту великую сборную в деле!
вылетаем встречайте грузите апельсины бочками братья мамаду
Правильно, непонятного.. Побольше непонятных сборных!
Мысленно- вместе!!!
За счет РФС конечно
Верхняя Вольта, от названия реки, прекрасной реки Вольта.
Взяли и поменяли.
У меня остались великолепные марки, с прежним названием страны.
Особенно ценные с изображениями Альбера Швейцера, на фоне редких зверей.
Если они хотят играть с нами, а спорт вне политики, то спасибо им.
Как говорил сам Швейцер, "любая африканская страна это тайна, открытия и разнообразие.Мы должны беречь народ, культуру и природу"
Постепенно получается.
Сразу прочитал как: "В Буркина-Фасо подтвердили, что сыграют с Россией в Москве 5 июня договорняк..."