  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  В Буркина-Фасо подтвердили, что сыграют с Россией в Москве 5 июня: «Договорились с РФС о матче, все документы подписаны»
33

В Буркина-Фасо подтвердили, что сыграют с Россией в Москве 5 июня: «Договорились с РФС о матче, все документы подписаны»

В Буркина-Фасо подтвердили договоренность о матче с Россией.

В Буркинийской федерации футбола подтвердили договоренность о товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо.

Ранее сообщалось, что игра может состояться в Москве 5 июня.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо, все документы подписаны. Игра пройдет 5 июня в Москве», – сказал генеральный секретарь FBF Балима Бурейма.

Сборная Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА. Россия располагается на 36-й строчке.

Что делать с Челестини?5383 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoсборная Буркина-Фасо
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Э! Вдвоём нечестно!
Ответ Spaten
Э! Вдвоём нечестно!
Первый тайм будут играть с Буркина, а второй с Фасо.
Ответ Spaten
Э! Вдвоём нечестно!
Втроем уж тогда !
Да здравствует Конфедерация государств Сахеля !
Ну наконец то!
Дождался! Под старость увижу эту великую сборную в деле!
перевод получен !!!!!!!!!!!!!!!!!
вылетаем встречайте грузите апельсины бочками братья мамаду
Ответ catcher69
перевод получен !!!!!!!!!!!!!!!!! вылетаем встречайте грузите апельсины бочками братья мамаду
А чего сборная России боится всего?
Правильно, непонятного.. Побольше непонятных сборных!
Мысленно- вместе!!!
Ответ Голуби в траве
А чего сборная России боится всего? Правильно, непонятного.. Побольше непонятных сборных! Мысленно- вместе!!!
буркина фасоль была очень неплоха несколько лет назад...сейчас даже не знаю...
Очередные халявщики-челноки приедут за бесплатными бутсами от Демикс. Плюс ресторан вечером, вкусно покушать. И кучу футбольных мячиков еще на родину отвезут.
За счет РФС конечно
Ответ мохнатка
Очередные халявщики-челноки приедут за бесплатными бутсами от Демикс. Плюс ресторан вечером, вкусно покушать. И кучу футбольных мячиков еще на родину отвезут. За счет РФС конечно
У Буркина-Фасо хорошая сборная, если основная. Как минимум Уаттара и Тапсоба на слуху.
У страны было отличное название.
Верхняя Вольта, от названия реки, прекрасной реки Вольта.
Взяли и поменяли.

У меня остались великолепные марки, с прежним названием страны.
Особенно ценные с изображениями Альбера Швейцера, на фоне редких зверей.

Если они хотят играть с нами, а спорт вне политики, то спасибо им.
Как говорил сам Швейцер, "любая африканская страна это тайна, открытия и разнообразие.Мы должны беречь народ, культуру и природу"
Ответ Busk
У страны было отличное название. Верхняя Вольта, от названия реки, прекрасной реки Вольта. Взяли и поменяли. У меня остались великолепные марки, с прежним названием страны. Особенно ценные с изображениями Альбера Швейцера, на фоне редких зверей. Если они хотят играть с нами, а спорт вне политики, то спасибо им. Как говорил сам Швейцер, "любая африканская страна это тайна, открытия и разнообразие.Мы должны беречь народ, культуру и природу"
всё такЪ...
Ответ catcher69
всё такЪ...
Я тоже учусь русской грпамматике.
Постепенно получается.
Договорились с Буркина-Фасо, а приедет опять только Буркина ? то есть полуторный состав резервистов и любителей ... а РФС , так пекущийся о детском футболе, отсыпет загорелым братьям зеленых денег с шестью нулями за никому не нужный товарняк
В Буркина-Фасо подтвердили, что сыграют с Россией в Москве 5 июня: «Договорились...

Сразу прочитал как: "В Буркина-Фасо подтвердили, что сыграют с Россией в Москве 5 июня договорняк..."
Такими темпами, в России будут знать географию Африки лучше, чем в самой Африке. Верным путём идём, в общем.
вы как хотите ..а я за билетами...заодно в мовзолей схожу и возле ЦУМа постою
Нет никаких «государственных денег», есть только деньги налогоплательщиков. ( М. Тэтчер).
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
