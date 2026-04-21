«Краснодар» предлагает 4 млн евро за Карпукаса. Хавбек «Локо» интересен и «Зениту» («РБ Спорт»)

«Краснодар» предлагает «Локомотиву» 4 млн евро за Карпукаса.

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас может перейти в «Краснодар ».

По информации «РБ Спорт», «быки» готовы заплатить за 23-летнего футболиста 4 млн евро. Интерес к Карпукасу также проявляет «Зенит».

Отмечается, что вероятность ухода Карпукаса из «Локомотива» в летнее трансферное окно довольно высока, так как клуб и игрок не могут договориться о продлении контракта. Действующее соглашение хавбека истекает летом 2027-го.

В текущем сезоне Карпукас провел за «Локомотив » 30 матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя голевыми передачами. Его подробная статистика доступна здесь .