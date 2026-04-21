«Краснодар» предлагает 4 млн евро за Карпукаса. Хавбек «Локо» интересен и «Зениту» («РБ Спорт»)
«Краснодар» предлагает «Локомотиву» 4 млн евро за Карпукаса.
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас может перейти в «Краснодар».
По информации «РБ Спорт», «быки» готовы заплатить за 23-летнего футболиста 4 млн евро. Интерес к Карпукасу также проявляет «Зенит».
Отмечается, что вероятность ухода Карпукаса из «Локомотива» в летнее трансферное окно довольно высока, так как клуб и игрок не могут договориться о продлении контракта. Действующее соглашение хавбека истекает летом 2027-го.
В текущем сезоне Карпукас провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя голевыми передачами.
Что делать с Челестини?17241 голос
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
129 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И смех, и грех))
И Карпукас даже получше него в этом будет.
Краснодар еще более-менее благородно поступает, хотя бы 4 лимона предлагают, а могли бы тупо дождаться зимы, чтобы либо забрать его за копейки, либо летом 2027 бесплатно.
Но дыма без огня тоже не бывает.
Теперь на очереди Воробьёв и Батраков что ли?
Ненавижу руководство клуба!