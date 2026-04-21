  «Краснодар» предлагает 4 млн евро за Карпукаса. Хавбек «Локо» интересен и «Зениту» («РБ Спорт»)
«Краснодар» предлагает 4 млн евро за Карпукаса. Хавбек «Локо» интересен и «Зениту» («РБ Спорт»)

«Краснодар» предлагает «Локомотиву» 4 млн евро за Карпукаса.

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас может перейти в «Краснодар».

По информации «РБ Спорт», «быки» готовы заплатить за 23-летнего футболиста 4 млн евро. Интерес к Карпукасу также проявляет «Зенит».

Отмечается, что вероятность ухода Карпукаса из «Локомотива» в летнее трансферное окно довольно высока, так как клуб и игрок не могут договориться о продлении контракта. Действующее соглашение хавбека истекает летом 2027-го.

В текущем сезоне Карпукас провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя голевыми передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

Что делать с Челестини?17241 голос
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Сколько тут шутов гороховых повылезало, которые считают голы и голевые передачи у опорного полузащитника))

И смех, и грех))
Ответ a2wai
Сколько тут шутов гороховых повылезало, которые считают голы и голевые передачи у опорного полузащитника)) И смех, и грех))
Комментарий скрыт
Ответ a2wai
Сколько тут шутов гороховых повылезало, которые считают голы и голевые передачи у опорного полузащитника)) И смех, и грех))
Если у опорников считать голы и передачи, тогда Вильмар Барриос вообще дно днищенское)
И Карпукас даже получше него в этом будет.
Все кинулись урвать кусок от русского Локо?
Ответ Сергей Круг
Все кинулись урвать кусок от русского Локо?
Лимит во всей его красе.🤣
Ответ Сергей Круг
Все кинулись урвать кусок от русского Локо?
а разве они не для этого хламарей с правильным паспортом собирали?
Кто следующий на выход из Локо? Про Воробьёва, Карпукаса и Галактионова уже написали. Может вообще оптом? Это спецом перед игрой с Зенитом разгоняется?
Ответ Evgen Vynokurov
Кто следующий на выход из Локо? Про Воробьёва, Карпукаса и Галактионова уже написали. Может вообще оптом? Это спецом перед игрой с Зенитом разгоняется?
Комментарий скрыт
Ответ Evgen Vynokurov
Кто следующий на выход из Локо? Про Воробьёва, Карпукаса и Галактионова уже написали. Может вообще оптом? Это спецом перед игрой с Зенитом разгоняется?
а как это может повлиять на игру с Зенитом?
Дешево очень с учетом нового лимита
Ответ Тралл из Питера
Дешево очень с учетом нового лимита
Так у него остался год по контракту, вот и дешево пытаются взять. Еще и с Локо игрок о новом контракте не может договориться.

Краснодар еще более-менее благородно поступает, хотя бы 4 лимона предлагают, а могли бы тупо дождаться зимы, чтобы либо забрать его за копейки, либо летом 2027 бесплатно.
Ответ Тралл из Питера
Дешево очень с учетом нового лимита
Баринов стоил 2 за полгода, этот 4 за год. Вполне лимитная цена. В два раза выше адекватной.
Литовец из Сибири , одобряю )
Ответ Сибирский литовец
Литовец из Сибири , одобряю )
Ты явно что-то знал )))
Ответ Сибирский литовец
Литовец из Сибири , одобряю )
За кого глоришь
А почему все пишут про газпромовские медиа перед матчем Локо-Зенит, новость о том что Карпукаса не устраивают предложенные условия от 14 апреля, про Воробьёва ещё раньше стало известно о том, что не могут договориться. Или медиа служба Зенита прям заранее прогревает публику?
Ответ Владимир Лазарев
А почему все пишут про газпромовские медиа перед матчем Локо-Зенит, новость о том что Карпукаса не устраивают предложенные условия от 14 апреля, про Воробьёва ещё раньше стало известно о том, что не могут договориться. Или медиа служба Зенита прям заранее прогревает публику?
Ясен пень. Все средства хороши в год очередного столетия.
Но дыма без огня тоже не бывает.
Ответ Владимир Лазарев
А почему все пишут про газпромовские медиа перед матчем Локо-Зенит, новость о том что Карпукаса не устраивают предложенные условия от 14 апреля, про Воробьёва ещё раньше стало известно о том, что не могут договориться. Или медиа служба Зенита прям заранее прогревает публику?
Комментарий скрыт
Очень обидно за Локо.
Теперь на очереди Воробьёв и Батраков что ли?
Ненавижу руководство клуба!
Ответ Тимак Капарзо
Очень обидно за Локо. Теперь на очереди Воробьёв и Батраков что ли? Ненавижу руководство клуба!
Так пишите, будто Локо чего-то добивался, а теперь шансы на что-то теряет. Как болтались, так и продолжите. Отставить панику )
Ответ Pelerin
Так пишите, будто Локо чего-то добивался, а теперь шансы на что-то теряет. Как болтались, так и продолжите. Отставить панику )
написал болельщик спартака
Будут с Черниковым вдвоем бегать и орать всю игру на судей и каждую игру с ЖК заканчивать
Ответ My Channels To Watch
Будут с Черниковым вдвоем бегать и орать всю игру на судей и каждую игру с ЖК заканчивать
А Черников прям каждую с жк заканчивает? Он блин в каждой второй игре должен получать красную еще в первом тайме... Я бы сказал, что если Карпукас сейчас не удаляется в каждой игре, то он за кубанских плакс вообще не будет карт получать, он будет самым кротким из них
Агенты игроков локо активизировались
Ржд помимо небоскребов решила и игроков распродать...
Карпукаса не устроило предложение по контракту: «Переговоры на стопе. Не знаю, как комментировать интерес «Зенита». Если не получится с «Локо», должен рассматривать все варианты»
14 апреля, 17:10
Почему весенний спад «Локомотива» не удивляет
6 апреля, 08:00
Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo, Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й. Лучшего бомбардира сборной Неймара нет в списке
3 минуты назад
Мордашов, Потанин, Алекперов, Керимов, Тимченко, Усманов, Прохоров, Федун, Абрамович – в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes
12 минут назад
Тренер «Зенита» Оливейра не боится увольнения, если клуб не станет чемпионом: «Штаб проделал всю необходимую работу. Мы выложились по полной»
18 минут назад
Мозес о том, что «Краснодар» «тащат судьи»: «Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%. Судьи делают свою работу, они никого не поддерживают. Не понимаю такие разговоры»
28 минут назад
Дивеев не перешел бы в «Буде-Глимт»: «Кузяев уезжал в «Гавр», Чалов в ПАОК – я бы не стал так рисковать. Если пробовать себя, то в клубе из топ-5, который борется за выход в ЛЧ или ЛЕ»
44 минуты назад
Говорим о дизайне в спортивном медиа с Дмитрием Горбачевым – слушайте новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!»
49 минут назадПодкасты
Семак о судействе: «Трактовки непонятны. Мажич говорит, что игра Оласы – это не рука. Аналогичный момент в следующем матче – рука. Понимаю Станковича. Просто оставлю no comment»
сегодня, 09:38
Тимур Гурцкая: «Не верю в Батракова и «ПСЖ» – рано еще. Но слышал про «Атлетико», они издалека на него посматривают»
сегодня, 09:23
Дивеев о Венделе: «Он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый»
сегодня, 09:16
Трамп о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026: «Интересный вопрос. Позвольте мне подумать»
сегодня, 09:11
«Бетис» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
48 минут назад
«Пригласил бы Клоппа или Скалони в «Реал»: у других тренеров нет необходимой харизмы. В команде на 7-8 игроков больше, чем надо, нужны Субименди, Родри». Ринкон о «Мадриде»
54 минуты назад
Министр просвещения Кравцов о мате Евсеева: «Говорить надо всегда вежливо и уметь контролировать эмоции. Это мой совет»
сегодня, 09:25
«Наполи» – «Кремонезе». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 09:03
Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Униона», «Бавария» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Боруссия» Дортмунд примет «Фрайбург» в воскресенье
сегодня, 08:31
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хазем» сыграет с «Аль-Риядом»
сегодня, 08:30
Карим Бензема: «В «ПСЖ» запасные вносят даже больший вклад, чем те, кто начал матч. Представляете? В «Реале» все сложнее – они не играют как команда»
сегодня, 07:25
«Неймар талантливее Роналду и Месси, возможно. Но талант не всегда побеждает. Была бы у него дисциплина, то бил бы все абсолютные рекорды». Кафу о форварде
сегодня, 07:11
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кремонезе», «Милан» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
сегодня, 06:30
Чемпионат Англии. «Сандерленд» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:15
