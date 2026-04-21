Талалаев отказался комментировать стычку с Радимовым: «Вы же должны по-русски понимать. До свидания»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отказался комментировать конфликт с Владиславом Радимовым в эфире «Матч ТВ».
Во время трансляции матча 25-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2) дисквалифицированный Талалаев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
– Андрей Викторович, как здоровье?
– Замечательно.
– Что у вас было с Радимовым?
– Вы же должны по-русски понимать. Я же вам сказал.
– Это очень важная тема.
– Замечательно. Поздравляю вас. До свидания, – сказал Талалаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
А у вас нет вопросов к журналисту, у которого тема с Радимовым, которая к футболу мало имеет отношения, сама главная?
Тебе мало примеров как в той же Европе постоянно находят работу во вполне приличных клубах тренера с имиджем нервных истеричек?
Ну тут Талалаев по-моему даже сдержался в ответ ))
особо одаренным вместо "сколько тратишь в месяц?" можно неделю названивать Талалаеву с Владюшей с вопросами о стычке