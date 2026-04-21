  • Талалаев отказался комментировать стычку с Радимовым: «Вы же должны по-русски понимать. До свидания»
118

Талалаев не стал отвечать на вопрос журналиста о конфликте с Радимовым.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отказался комментировать конфликт с Владиславом Радимовым в эфире «Матч ТВ».

Во время трансляции матча 25-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2) дисквалифицированный Талалаев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

– Андрей Викторович, как здоровье?

– Замечательно.

– Что у вас было с Радимовым?

– Вы же должны по-русски понимать. Я же вам сказал.

– Это очень важная тема.

– Замечательно. Поздравляю вас. До свидания, – сказал Талалаев.

Что делать с Челестини?6398 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Андрюша вечно обиженный,когда сам кого то по панибратски называет,то никто не обижается а когда самого сразу о каком этикете говорит
Ответ Мент-Кент
Обидно. Хороший специалист, но с кучей комплексов. Постоянно срывается, причём. И проблемы видит в других, но никак не в себе.
Ответ Мент-Кент
Комментарий скрыт
Талалаев хотел быть как Моуриньо в России, но оказался простым быдланом, который сам ставит границы, сам их нарушает, а потом когда его за язык тянут, он сразу заднюю дает. В нынешнем правительстве был бы среди своих.
Ответ Карен Григорян
Моуриньо великолепный психолог и живёт в образе обаятельного негодяя. Талалаев просто быдлан с огромным гонором, их ваще нельзя сравнивать
Ответ Карен Григорян
А в чем было быдлячество в общении с Радимовым и сейчас ?
А у вас нет вопросов к журналисту, у которого тема с Радимовым, которая к футболу мало имеет отношения, сама главная?
Журналистика у нас настолько донная, что даже такой материал публикуют для обсуждения
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Зато футбол супер.
Талалаев сам не понимает видимо, что подобным эпатажным поведением ломает себе карьеру. Ни один топ-клуб РПЛ не захочет связываться с таким быдлом, каким бы неплохим тренером он не был.
Ответ wonderwall
Нормально, будет интересная локальная история в Калининграде, как СпаНч Красножана в свое время.
Ответ wonderwall
Ерунду не пиши. В футболе решают результаты. Если будет их давать, то его будут звать и плевать на его имидж.
Тебе мало примеров как в той же Европе постоянно находят работу во вполне приличных клубах тренера с имиджем нервных истеричек?
Зря набросились на Талалаева. У больных онкологией всегда раздражительность и агрессия. Уже и Пономарев писал и известно из других источников,что Андрею отрезали 20см прямой кишки со злокачественной опухолью. Вы бы посочувствовали. Ему необходима длительная реабилииация
Ответ Бонд0077
Абсолютно верно, может быть ему и жить немного осталось, надо быть снисходительнее и сочувствовать тяжело больным людям, такое с каждым может случиться, и кто как себя будет вести, говорить и реагировать неизвестно..
Ответ Бонд0077
Ну тогда надо ограничивать его от тренерства и публичной профессии. Была история в жизни, учительница влепила двойку в четверти, при этом были странные претензии неучебного характера ("ты все время ухмыляешься"), с родителями никакой коммуникации не осуществлялось, по сути своей оценкой она просто поставила перед фактом. Чуть позже она умерла от рака. Мать сама врач и сказала тогда, что людей в её состоянии нельзя допускать до работы с детьми. Тут та же самая история. Если у Андрея (мне надеюсь можно его так называть тут) рак в серьёзной стадии, его не надо выводить в публичное поле общаться с журналистами и на ТВ.
Тот факт, что Талалаев быдло не отменяет того насколько ничтожная по уровню наша журналистика! " Это очень важная тема"! Для кого? Какая к черту это важная тема? Чтобы на хайпе насосать просмотров и лайков?! Черт знает что!
"Это очень важная тема". Клоуны
"Это очень важная тема"
Ну тут Талалаев по-моему даже сдержался в ответ ))
Хороший вопрос. Я ждал этот вопрос. Следующий вопрос!
праздник у современной спортивной журналистики

особо одаренным вместо "сколько тратишь в месяц?" можно неделю названивать Талалаеву с Владюшей с вопросами о стычке
