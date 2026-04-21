Талалаев отказался комментировать стычку с Радимовым: «Вы же должны по-русски понимать. До свидания»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отказался комментировать конфликт с Владиславом Радимовым в эфире «Матч ТВ ».

Во время трансляции матча 25-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2) дисквалифицированный Талалаев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

– Андрей Викторович, как здоровье?

– Замечательно.

– Что у вас было с Радимовым?

– Вы же должны по-русски понимать. Я же вам сказал.

– Это очень важная тема.

– Замечательно. Поздравляю вас. До свидания, – сказал Талалаев.