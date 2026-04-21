  • Холанд о стычке с Габриэлом: «В АПЛ повсюду борьба, моей девушке это не нравится. Его бы удалили, если бы я упал, но отец учил меня держаться на ногах»
Холанд о стычке с Габриэлом: «В АПЛ повсюду борьба, моей девушке это не нравится. Его бы удалили, если бы я упал, но отец учил меня держаться на ногах»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признался, что его девушке не нравятся стычки во время матчей.

В матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1) защитник «канониров» Габриэл запрыгнул Холанду на спину и повис на ней, в результате чего оба упали на газон. После этого между футболистами возникла перепалка, они уперлись друг в друга лбами, Габриэл попытался боднуть Холанда головой. Судья Энтони Тэйлор показал обоим игрокам по желтой карточке.

«Это Премьер-лига, здесь повсюду элементы борьбы. Здесь много дуэлей, и иногда моей девушке это не нравится, но таковы реалии игры.

Думаю, что это был эпизод на красную карточку, и большинство из вас согласится, что [Габриэлу] показали бы красную, если бы я упал. Но я бы ни за что этого не сделал, потому что отец учил меня всегда держаться на ногах. Так и случилось: я устоял и получил за это желтую карточку.

На данный момент они [«Арсенал»] все еще возглавляют турнирную таблицу. Не хочется говорить о них слишком много – я хочу, чтобы мы сосредоточились на самих себе и убедились, что все делаем правильно», – сказал Холанд.

Что делать с Челестини?19085 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Telecom Asia
52 комментария
Отцу уважение. Правильное воспитание
такое ощущение, что большинство футболистов актеры театров воспитывали
Кажется Соболева актер деревенского театра воспитывал
До чего дошли) Три дня обсуждения стычки, от которой никто не пострадал. Ну не упал и правильно, там падать не от чего
Реально а про 100% красную карточку все забыли
Ну а 100 процентная ли??
Если Габриэл специально пытался в нос ударить, - да. Это красная
Если они прижались лбами и он этим движением отталкивал лоб Холланда, - то нет. Это желтая

И комиссия АПЛ тоже рассматривала этот момент, и не нашла повода для красной. Они как мой второй вариант это восприняли наверно
Молодец. Но мы тоже не забываем, как Холанн пару лет назад после пропущенного гола подленько кинул в игрока Арсенала (в его голову) мячом...
Это и был Габи
У них с Габриэлом особые отношения на поле )
Но в случае с ними такое даже интересно, олдскулом отдаёт, когда два здоровяка в очных матчах устраивают личную дуэль.
Холанд мощь конечно, интересно было наблюдать за их дуэлью. Габриэль явно проиграл её, еще и ошибка его при первом пропущенном голе, поплыл и дальше бычка включил. В целом при большом желании можно было красную дать, но в АПЛ каждый раз разные трактовки..
После этого вью, он закрыл себе дорогу в Реал
Скажу больше: закрыл дорогу во все 3 главных клуба ла Лиги )
Ну Барса хотя бы знает Педри , Месси и Иньесту. Которые стояли на ногах и не падали если в этом видели большую выгоду.
Правильное воспитание. Нынче редкость
После такого тычка падать, только позориться. В середине века может это и могло иметь смысл, но сейчас когда на поле 500 камер и ВАР, все всё увидят.
Вот ты так говоришь, а в Испании это называется футболом)
но отец учил меня держаться на ногах что бы ее не сломали!добавил Холланд младший
а че. викинги
слова мужика. Воспитан як викинг!
Материалы по теме
Батт о неудалении Габриэла за стычку с Холандом: «Гребаный позор. На месте Пепа я бы с ума сошел, если он забьет в следующих двух матчах. Лисандро удалили из-за легкого касания»
20 апреля, 20:28
АПЛ о решении не удалять Габриэла за стычку с Холандом: «Эпизод не был чрезмерно агрессивным или жестоким»
19 апреля, 20:55
Арбелоа уверен, что Антони фолил на Менди перед голом «Бетиса»: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы»
44 минуты назад
ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»
59 минут назадФото
«Барселона» оторвется от «Реала» на 11 очков, если обыграет «Хетафе» в субботу. Команда Флика может взять титул в следующем туре или в класико 10 мая
сегодня, 21:38
Антони хватал Менди за руку в штрафной «Реала» перед голом «Бетиса» на 94-й. Защитник упал
сегодня, 21:25Фото
У Арбелоа 14 побед, 7 поражений и 2 ничьих во главе «Реала»
сегодня, 21:19
У «Реала» 1 победа в 6 последних матчах при трех поражениях и двух ничьих
сегодня, 21:10
Антони упал в штрафной «Реала» на 90-й минуте – Менди зацепил его голеностоп и коснулся рукой плеча. Сото Градо не дал «Бетису» пенальти
сегодня, 21:08Фото
«Реал» упустил победу над «Бетисом» – 1:1. Бельерин на 94-й ответил на гол Винисиуса
сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл 1:1 с «Бетисом», «Барселона» встретится с «Хетафе» в субботу, «Атлетико» – с «Атлетиком»
сегодня, 20:58
сегодня, 20:50
«Реал» пропустил в 9 матчах подряд – такого не было с прошлой весны
41 минуту назад
Итурральде о падении Антони в штрафной «Реала»: «Менди ударил его по ноге, но это не повод для пенальти»
45 минут назадФото
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Хотел вызов, доказать себе что-то новое. Счастлив в «Зените». Играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив – супер. Что еще нужно?»
сегодня, 21:13
Чемпионат Англии. «Сандерленд» пропустил 5 голов от «Ноттингема», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 21:01
Энрике – бразильской журналистке на вопрос про Хвичу: «Интересуешься Кварой? Он не бразилец, но мог бы сменить гражданство»
сегодня, 20:54
Мбаппе попросил замену 80-й минуте игры с «Бетисом»
сегодня, 20:50
Чемпионат Франции. «Ланс» ушел с 0:3 в игре с «Брестом», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
сегодня, 20:41
«Наполи» вынес «Кремонезе» – 4:0! У де Брюйне 1+1, Мактоминей, Хейлунд, Алиссон забили, у вратаря Милинковича-Савича ассист
сегодня, 20:39
Шешко считает Бруну лучшим игроком сезона в АПЛ: «Он прекрасен. До, во время и после тренировок получаю от него много указаний. Что бы он ни говорил – просто делай, не думай дважды»
сегодня, 20:30
Чемпионат Германии. «Лейпциг» победил «Унион», «Бавария» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Боруссия» Дортмунд примет «Фрайбург» в воскресенье
сегодня, 20:24
