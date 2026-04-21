Холанд о стычке с Габриэлом: «В АПЛ повсюду борьба, моей девушке это не нравится. Его бы удалили, если бы я упал, но отец учил меня держаться на ногах»

Холанд о стычке с Габриэлом: в АПЛ много борьбы, моей девушке это не нравится.

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд признался, что его девушке не нравятся стычки во время матчей.

В матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала » (2:1) защитник «канониров» Габриэл запрыгнул Холанду на спину и повис на ней, в результате чего оба упали на газон. После этого между футболистами возникла перепалка , они уперлись друг в друга лбами, Габриэл попытался боднуть Холанда головой. Судья Энтони Тэйлор показал обоим игрокам по желтой карточке.

«Это Премьер-лига, здесь повсюду элементы борьбы. Здесь много дуэлей, и иногда моей девушке это не нравится, но таковы реалии игры.

Думаю, что это был эпизод на красную карточку, и большинство из вас согласится, что [Габриэлу] показали бы красную, если бы я упал. Но я бы ни за что этого не сделал, потому что отец учил меня всегда держаться на ногах. Так и случилось: я устоял и получил за это желтую карточку.

На данный момент они [«Арсенал»] все еще возглавляют турнирную таблицу. Не хочется говорить о них слишком много – я хочу, чтобы мы сосредоточились на самих себе и убедились, что все делаем правильно», – сказал Холанд.