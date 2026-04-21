Тебас о словах Арбелоа про судейство в Ла Лиге: «На днях «Реал» говорил то же самое о матче с «Баварией». Им стоит продолжить борьбу – уверен, «Барса» не выиграет все матчи»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявления главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа о судействе.

Ранее Арбелоа заявил: «Реалу» из-за ситуаций, как в матче с «Жироной», легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу. Это о многом говорит».

10 апреля «Реал» и «Жирона» сыграли вничью (1:1) в матче Ла Лиги. Главный судья Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти в ворота «Жироны» на 88-й минуте после падения Килиана Мбаппе в штрафной.

«Я слышал [высказывания] Арбелоа раньше. Сначала он говорит одно, потом другое, и так далее. Есть другие люди, чье мнение отличается.

Думаю, «Реал» должен попытаться продолжить борьбу, сезон в чемпионате еще не окончен, достаточно очков, чтобы [сократить отставание]. Уверен, «Барселона» не выиграет все матчи, во всяком случае, с большим отрывом, и осталось еще достаточно очков, чтобы продолжать бороться.

Если он говорит о матче с «Жироной», то на днях они говорили о судье матча с «Баварией». Все то же самое, но с «Баварией», потому что он (арбитр ответного матча Славко Винчич – Спортс’‘) был словенцем», – сказал Тебас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
