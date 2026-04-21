  • Дзагоев о вингере «Зенита» Энрике: «Он мне нравился еще в «Ботафого». Но когда узнал цену, понял, что ЦСКА не сможет его купить»
Дзагоев о вингере «Зенита» Энрике: «Он мне нравился еще в «Ботафого». Но когда узнал цену, понял, что ЦСКА не сможет его купить»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, что армейцы могли подписать вингера «Зенита» Луиса Энрике

– На 30-миллионных внимания даже не обращаете?

– Бывает, что смотрим. Но больше акцент на тех, кто доступнее по цене. Был бразилец – думали, что он стоит где-то 30, а оказалось – 45 млн евро. «Зенит» такое может себе позволить. За сколько они взяли Луиса Энрике?

– Около 33 млн евро.

– Он мне нравился, я его видел еще в «Ботафого». Но когда узнал цену, понял, что мы не сможем его купить, – сказал Дзагоев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
С хвичей похожи: сутулы дриблин , пас, пресинг, залихвацки вдохновены удар и абодва грузины
