Дзагоев о вингере «Зенита» Энрике: «Он мне нравился еще в «Ботафого». Но когда узнал цену, понял, что ЦСКА не сможет его купить»

Дзагоев об Энрике из «Зенита»: узнав цену, понял, что ЦСКА не сможет его купить.

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, что армейцы могли подписать вингера «Зенита » Луиса Энрике

– На 30-миллионных внимания даже не обращаете?

– Бывает, что смотрим. Но больше акцент на тех, кто доступнее по цене. Был бразилец – думали, что он стоит где-то 30, а оказалось – 45 млн евро. «Зенит» такое может себе позволить. За сколько они взяли Луиса Энрике?

– Около 33 млн евро.

– Он мне нравился, я его видел еще в «Ботафого ». Но когда узнал цену, понял, что мы не сможем его купить, – сказал Дзагоев.