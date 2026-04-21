  • Воробьев отказался продлевать контракт с «Локомотивом». Форвард интересен «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА («Чемпионат»)
Дмитрий Воробьев отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев отклонил предложение клуба о новом контракте.

Как сообщает «Чемпионат», железнодорожники предложили Воробьеву продлить соглашение с зарплатой 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отказалась. С большой долей вероятности, форвард покинет «Локомотив» летом – сообщается, что интерес к нему проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

В нынешнем сезоне Воробьев провел 21 матч в Мир РПЛ, отметившись 10 голами и 4 ассистами. Статистику 28-летнего нападающего можно найти здесь.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
309 комментариев
Новый лимит в действии
Ответ Dimasick89
Причём тут новый лимит? Он войдет в полную силу, когда ему будет уже за сраку лет для напа, ему играть на топ уровне для РФПЛ осталось 2-3 года. И это его лучший сезон, один из лучших напов лиги сейчас. Уже не молод, это последний жирный контракт.
Очевидно, что он без всяких лимитов просил бы больше 1 млн баксов, которые дает Локо
Ответ Slowpoke7
А где ему кроме России дадут больше миллиона баксов?
Последний жирный контракт, возможно.
Ответ Marcus-light
Факт. Игроку в этом году 29, для форварда возраст серьёзный.
Понимаю агента, который именно сейчас пытается выбить условия получше.
Ответ Marcus-light
В случае Воробьева это будет первый и последний жирный контракт.
Теперь видать любое полено, чуя новый лимит, будет требовать бабки, которые не заслуживает))
Ответ a2wai
Ответ a2wai
Игроку в этом году исполнится 29, возможно, сейчас он на пике, а дальше - вряд ли будет прогресс. 10 миллионов рублей в месяц - это 1,2 миллиона евро в год.
Так что раскошеливаться на большую зп было бы неправильно, если есть спрос - имеет смысл продать сейчас.

Что характерно, Локо уже неоднократно "хоронили" после ухода игроков - Миранчук, Дзюба, Глушенков, Баринов. Уход Самошникова (кстати, где он?) описывали как ошибку и ослабление. Однако, каждый раз каким-то образом находили других игроков, которые заменяли ушедших, и хуже не становилось - даже сейчас клуб в тройке (хотя и не факт, что в ней закончит, учитывая календарь). Самого Воробьёва нашли в Оренбурге дёшево, когда другие клубы на него внимания не обращали.

Если говорить об интересующихся - обмен на Пруцева с доплатой от Спартака был бы неплохим вариантом.
Ответ Dmitry Orlov
Насчет того, что не обращали внимание, это вы поторопились, Личка очень его хотел видеть в Динамо, но его вслед за чехом так и не взяли))
Ответ Dmitry Orlov
Ты так пишешь, как будто Локо стабильно в медалях. А реально Локо стабильно без медалей, без трофеев и реальных шансов на них уже лет 7.
Локо не надо ввязываться в эту гонку вооружений. Во-первых, нефтегазовые всё равно перебьют любое предложение, им плевать, что они накачивают пузырь, который ещё больше раздувает зарплаты - для них это просто бумажки. Во-вторых, в Локо заявляли о внутреннем потолке зарплат, а значит только лидеры должны получать максималку и значительно больше остальных в команде. Вот Батраков заслуживает любой суммы, а бакаевы-воробьёвы, имхо, без Батрака опять вернутся на увроень химок и оренбурга. Это просто не того порядка футболисты, чтобы за них цепляться, Талалаев доказал, что в пердиве можно набрать как минимум не хуже.
Ответ Сергей
Батраков, Монтес, Воробьев - три лучших игрока Локо. О чем ты пишешь, вообще?
Ответ Мельников Михаил
важнее для команды кто-Батраков или 2 других? Кого из них оставишь, если дать выбор? Вот и ответ, кто лучший, а кто нет. С Монтесом команда 2й сезон худшая из топов по пропущенным голам - чудес он точно совершает. У "лучшего игрока" Воробьёва 12+7, у Комличенко 10+5 при том, что второй играет меньше и, в основном, выходит на замену, когда команда уже устала или вынуждена оборонять счёт, а не атаковать. Без Батракова, который связывает всю эту массу и каждого делает лучше, уровень этих игроков легко понять, глядя на Баринова в ЦСКА и Самошникова в Спартаке.
Большая вероятность перехода в Спартак. Спартаку нужен форвард, который забивает не только по праздникам, +паспорт, +желание самого игрока остаться в Москве, +Пруцев. Со стороны выглядит так. Зенит здесь, думаю, чисто из вредности, а ЦСКА с их пертурбациями сейчас не до этого.
Ответ werter
Надеюсь, Карседо критически отнесётся к этой сделке. Лучше бы Пруцева вернуть. Он в принципе найдёт ему место на поле, если уж место немолодому Зобнину нашёл.
Ответ werter
нам надо цеплять Пиняева, сгнобил его Галактионов....надо реанимировать парня..
Человеку предложили поднять зарплату на 67%. Только вдумайтесь в цифру. Это 120 млн. рублей в год . Его это не устраивает. Потому, что есть клубы, которые готовы платить еще больше, и явно не на 5 %, а их фанаты здесь хлопают в ладоши. А потом будут кричать про паспортистов, которые этих денег не стоят. А нафига ваши клуб им такие деньги платят??!!
Ответ Ржевский
Чтобы снимать сливки с откатов
Ответ Ржевский
да, удивило что в 30 лет мало 120 млн в год...
Да здравствует новый лимит!
10кк деревянных в месяц им мало, видите ли.
Ответ alexman1996
типа при старом всех устраивало 10кк
Ответ Tun
При старом у него было 6. :)
Зенит предложит 20 млн, и место на скамейке
Ответ maestro2206
для всего остального существует Mastercard
Ответ maestro2206
3 млн ойро и Зенит не предложит. Что до места на скамейке - то сейчас только Соболев из нападающих у Зенита. Бери и выиигрывай конкуренцию.
Продать без сожалений. Здесь он в тепличных условиях показывает максимум, в условном Зените или Спартаке ему будет сложнее, и место в старте придется выгрызать
Ответ s_kapa
Когда ему положат такую личку, он ничего уже выгрызать не будет.
