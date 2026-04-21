Воробьев отказался продлевать контракт с «Локомотивом». Форвард интересен «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА («Чемпионат»)

Дмитрий Воробьев отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

Нападающий «Локомотива » Дмитрий Воробьев отклонил предложение клуба о новом контракте.

Как сообщает «Чемпионат», железнодорожники предложили Воробьеву продлить соглашение с зарплатой 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отказалась. С большой долей вероятности, форвард покинет «Локомотив» летом – сообщается, что интерес к нему проявляют «Спартак», «Зенит » и ЦСКА .

В нынешнем сезоне Воробьев провел 21 матч в Мир РПЛ , отметившись 10 голами и 4 ассистами.