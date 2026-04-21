Воробьев отказался продлевать контракт с «Локомотивом». Форвард интересен «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА («Чемпионат»)
Дмитрий Воробьев отказался продлевать контракт с «Локомотивом».
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев отклонил предложение клуба о новом контракте.
Как сообщает «Чемпионат», железнодорожники предложили Воробьеву продлить соглашение с зарплатой 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отказалась. С большой долей вероятности, форвард покинет «Локомотив» летом – сообщается, что интерес к нему проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.
В нынешнем сезоне Воробьев провел 21 матч в Мир РПЛ, отметившись 10 голами и 4 ассистами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Очевидно, что он без всяких лимитов просил бы больше 1 млн баксов, которые дает Локо
Понимаю агента, который именно сейчас пытается выбить условия получше.
Так что раскошеливаться на большую зп было бы неправильно, если есть спрос - имеет смысл продать сейчас.
Что характерно, Локо уже неоднократно "хоронили" после ухода игроков - Миранчук, Дзюба, Глушенков, Баринов. Уход Самошникова (кстати, где он?) описывали как ошибку и ослабление. Однако, каждый раз каким-то образом находили других игроков, которые заменяли ушедших, и хуже не становилось - даже сейчас клуб в тройке (хотя и не факт, что в ней закончит, учитывая календарь). Самого Воробьёва нашли в Оренбурге дёшево, когда другие клубы на него внимания не обращали.
Если говорить об интересующихся - обмен на Пруцева с доплатой от Спартака был бы неплохим вариантом.
10кк деревянных в месяц им мало, видите ли.