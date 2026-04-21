  • Гендиректор «Спартака» о возвращении в еврокубки: «Мы готовы были бы конкурировать. Увидим хороший сплав между сильными российскими и зарубежными игроками»
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов считает, что красно-белые могли бы конкурировать в еврокубках в случае снятия санкций.

«Когда это возвращение [отмена отстранения] может состояться? Думаю, сначала будут допущены сборные российские на уровне юношеских, U19 и U21, а также женских. Потом, наверное, первая сборная будет играть на нейтральных полях, только потом клубы. 

Естественно, мы все надеемся, ждем и считываем эти месседжи от руководства УЕФА, ФИФА. Знаю, [президент УЕФА] Чеферин очень много пытается в этом плане сделать. Поэтому ждем, готовимся.

Думаю, с сегодняшним составом мы тоже готовы были бы конкурировать. Наши инвестиции в академию «Спартака» тоже однозначно в этом плане нам помогут.

Сейчас без всяких подсказок с моей стороны и со стороны Мовсесьяна (замгендиректора «Спартака» – Спортс”) главный тренер, спортивный директор этим занимаются. Поэтому, думаю, к моменту, когда «Спартак» сможет опять участвовать и блистать в еврокубках, мы увидим хороший сплав между сильными российскими игроками во всех линиях с необходимым количеством вкраплений зарубежных», – сказал Некрасов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
Блистать 🤣🙏 Боже Спартак Храни 🔴⚪️
Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» о санкциях против «Лукойла»: «Болельщики могут не волноваться. Мы все больше увеличиваем коммерческую деятельность»
сегодня, 06:40
Гендиректор «Спартака» о Карседо: «Он действительно весь-весь в работе, живет в этом и понимает, куда мы двигаемся»
сегодня, 05:39
Гендиректор «Спартака»: «У нас есть все основания стать весенним чемпионом. Команда укомплектована хорошо, мы везде топ-3, где-то – топ-2. Но состав будет усилен»
вчера, 10:49
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Ростова», в среду «Зенит» сыграет с «Локо», в четверг «Краснодар» – со «Спартаком»
4 минуты назад
Степашин о будущем Гусева: «Динамо» важно победить в Кубке. Осталось выиграть два матча»
47 минут назад
Гендиректор «Спартака» о санкциях против «Лукойла»: «Болельщики могут не волноваться. Мы все больше увеличиваем коммерческую деятельность»
сегодня, 06:40
Неприличный жест Кордобы, Россия может сыграть с Буркина-Фасо, пневмония у Кузнецова, «Зенит» и «Спартак» больше всех тратят на зарплаты в РПЛ, Тарасову выписали из больницы и другие новости
сегодня, 06:05
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», в среду «Ман Сити» сыграет с «Бернли», в субботу «Арсенал» – с «Ньюкаслом»
сегодня, 05:58
Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» примет «Комо» в ответном матче, «Аталанта» сыграет с «Лацио» в среду
сегодня, 05:24
Модрич в 14-й раз признан игроком года в Хорватии, подряд – в 10-й раз
сегодня, 04:58Фото
Ямаль о Месси: «Легенда не только футбола, но и всего спорта. Надеюсь пойти по его стопам»
сегодня, 04:00
Игровая – новый раздел на Спортсе‘’ с нашими тестами и играми! Выбирайте любимый жанр
сегодня, 03:50
«Гениальный ход Семака. Мало кто в РПЛ влияет на результат, меняя двух игроков сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых». Пятибратов о матче с «Махачкалой»
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев перед «Локо»: «Для «Зенита» нет приоритетов в плане соперников. В пяти играх надо брать 15 очков»
20 минут назад
«Брайтон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
35 минут назад
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Шабаб Аль-Ахли» против «Матида Зельвия»
сегодня, 06:58
«Интер» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:50
Кубок Франции. 1/2 финала. «Ланс» против «Тулузы», «Страсбур» сыграет с «Ниццей» в среду
сегодня, 06:24
ЦСКА – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 06:12
Гендиректор «Спартака» о Карседо: «Он действительно весь-весь в работе, живет в этом и понимает, куда мы двигаемся»
сегодня, 05:39
«Сочи» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 05:10
Кузнецов о ЦСКА: «Почему бы не дать шанс российскому тренеру? Вряд ли с Васей Березуцким проиграли бы столько матчей»
сегодня, 04:36
Семшов о «Спартаке»: «Хорошие шансы на бронзу. Конкуренты начали терять очки»
сегодня, 03:44
Рекомендуем