Гендиректор «Спартака» о возвращении в еврокубки: «Мы готовы были бы конкурировать. Увидим хороший сплав между сильными российскими и зарубежными игроками»

Гендиректор «Спартака» о возвращении в еврокубки: мы готовы были бы конкурировать.

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов считает, что красно-белые могли бы конкурировать в еврокубках в случае снятия санкций.

«Когда это возвращение [отмена отстранения] может состояться? Думаю, сначала будут допущены сборные российские на уровне юношеских, U19 и U21, а также женских. Потом, наверное, первая сборная будет играть на нейтральных полях, только потом клубы.

Естественно, мы все надеемся, ждем и считываем эти месседжи от руководства УЕФА, ФИФА. Знаю, [президент УЕФА] Чеферин очень много пытается в этом плане сделать. Поэтому ждем, готовимся.

Думаю, с сегодняшним составом мы тоже готовы были бы конкурировать. Наши инвестиции в академию «Спартака» тоже однозначно в этом плане нам помогут.

Сейчас без всяких подсказок с моей стороны и со стороны Мовсесьяна (замгендиректора «Спартака» – Спортс”) главный тренер, спортивный директор этим занимаются. Поэтому, думаю, к моменту, когда «Спартак » сможет опять участвовать и блистать в еврокубках, мы увидим хороший сплав между сильными российскими игроками во всех линиях с необходимым количеством вкраплений зарубежных», – сказал Некрасов.