  Соболев перед «Локо»: «Для «Зенита» нет приоритетов в плане соперников. В пяти играх надо брать 15 очков»
14

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что у клуба нет права на ошибку на финише сезона Мир РПЛ.

После 25 туров петербуржцы возглавляют таблицу, опережая «Краснодар» на одно очко.

— Впереди у «Зенита» матч с «Локомотивом» в Москве.

— Будет точно не легче, чем только что в Махачкале во встрече с «Динамо» (1:0). «Локомотиву» тоже есть что доказывать. Но если станем играть так, как умеем, с максимальной самоотдачей, и вновь напомним друг другу, что это один из пяти финалов, то, надеюсь, все будет хорошо.

— «Локомотив» в любом случае хороший раздражитель для «Зенита»?

— Для кого‑то — да, но для нас сейчас нет приоритетов в плане соперников. Осталось пять игр, в которых надо брать 15 очков. А с кем именно — на это не смотрим, – сказал Соболев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
После позорного и не забитого пенальти в игре с ДМахачкала , Соболев решил , что стал экспертом по безошибочному футболу .
не важно где нырять, в Черкизово или на любой другой арене
Пижонство Соболева пенальти то не забил победитель.и зенит игры не показывает в сезоне выигрывает за счёт индивидуальной игры отдельных игроков или по пенальти тащат из
Оказывается у дельфина амнезия и он забывает, что нужно выигрывать каждый матч из пяти оставшихся, нужно всё время напоминать
Вообще то надо смотреть , и думать как лучше провести матч , а конкретно взять 3 очка , а потом думать о победе в другой игре
Материалы по теме
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Спартак», «Ахмат» сыграл вничью с «Балтикой», «Акрон» поделил очки с «Динамо» Махачкала
19 минут назад
«Гениальный ход Семака. Мало кто в РПЛ влияет на результат, меняя двух игроков сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых». Пятибратов о матче с «Махачкалой»
21 апреля, 03:15
Мостовой про 1:0 с «Махачкалой»: «Зенит» вымучил победу, последние игры неубедительные. У них проблема с форвардами – один Соболев, Дуран непонятен»
20 апреля, 18:33
Рекомендуем
Главные новости
«Спартак» лишился шансов на чемпионство. Красно-белые не выигрывают РПЛ с 2017 года
33 секунды назад
ЦСКА потерял шансы на титул. Армейцы не выигрывают чемпионат с 2016 года
5 минут назад
«Спартак» проиграл впервые за 7 матчей – «Краснодару». У красно-белых 7 побед, 3 поражения и 1 ничья в 11 играх при Карседо
4 минуты назад
«Краснодар» вернулся на 1-е место и опережает «Зенит» на одно очко за 4 тура до конца сезона
13 минут назад
Мостовой о пенальти «Краснодара» в игре со «Спартаком»: «Очередной судейский ляп. Ребята, ну елки-палки. Давайте приеду, посужу, посижу с вами, хоть скандалов этих не будет»
15 минут назад
⚡ «Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве – 2:1. Сперцян и Жубал ответили на гол Мартинса
17 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Спартак», «Ахмат» сыграл вничью с «Балтикой», «Акрон» поделил очки с «Динамо» Махачкала
19 минут назад
«Балтика» поделила очки с «Ахматом» – 1:1. У команды Талалаева 4-я ничья подряд
22 минуты назад
Кафу об инциденте с Винисиусом и Престианни: «Расизм – это вопрос воспитания. Ребенок только повторяет то, чему его учат взрослые. Это проблема всего мира, а не одной страны или города»
25 минут назад
Радимов о пенальти «Краснодара» в игре со «Спартаком»: «В пользу «Балтики» 11-метровый не назначили за точно такой же момент. В чем фишка? Честное слово, задолбали»
42 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Германии. 1/2 финала. «Штутгарт» играет с «Фрайбургом», «Бавария» прошла «Байер»
19 минут назадLive
Сергей Гилев, работавший на Спортсе’’, стал лучшим актером Московского кинофестиваля
24 минуты назадКино
Министр спорта Италии Абоди о предложении взять итальянскую сборную на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Это неуместно. Отбор проходит на поле»
50 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Дамак» принимает «Аль-Охдуд», «Аль-Хазем» сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу
54 минуты назадLive
Кактус и темнота против футболистов: игроки «Пари НН» ищут экипировку – хотя ничего не видят!
56 минут назадВидеоСпортс"
«Ман Сити» лидирует в борьбе за Андерсона. «Арсенал» и «МЮ» тоже интересуются хавбеком «Ноттингема»
сегодня, 17:36
Гуренко о пенальти в игре «Зенита» и «Локо»: «Глупость какая-то. Даже если мяч чиркнул по пальцам Дивеева, это не повлияло на ситуацию. Если такие фолы фиксировать, можно дойти до абсурда»
сегодня, 17:23
Роналду о победе «Аль-Насра» в полуфинале азиатской ЛЧ-2: «Горжусь командой. Финал ждет!»
сегодня, 17:13
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Севильи», «Реал Овьедо» примет «Вильярреал»
сегодня, 17:05Live
Представитель иранского правительства: «Минспорт объявил о готовности сборной сыграть на ЧМ. Предпринято все, что требуется нашим дорогим ребятам для гордого и успешного выступления»
сегодня, 16:56
Рекомендуем