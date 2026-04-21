Соболев перед «Локо»: «Для «Зенита» нет приоритетов в плане соперников. В пяти играх надо брать 15 очков»

Соболев: «Зениту» в пяти играх надо брать 15 очков.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что у клуба нет права на ошибку на финише сезона Мир РПЛ .

После 25 туров петербуржцы возглавляют таблицу, опережая «Краснодар» на одно очко.

— Впереди у «Зенита» матч с «Локомотивом» в Москве.

— Будет точно не легче, чем только что в Махачкале во встрече с «Динамо» (1:0). «Локомотиву» тоже есть что доказывать. Но если станем играть так, как умеем, с максимальной самоотдачей, и вновь напомним друг другу, что это один из пяти финалов, то, надеюсь, все будет хорошо.

— «Локомотив» в любом случае хороший раздражитель для «Зенита»?

— Для кого‑то — да, но для нас сейчас нет приоритетов в плане соперников. Осталось пять игр, в которых надо брать 15 очков. А с кем именно — на это не смотрим, – сказал Соболев.