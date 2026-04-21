Степашин о будущем Гусева: «Динамо» важно победить в Кубке. Осталось выиграть два матча»

Степашин о будущем Гусева: «Динамо» важно победить в Кубке.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал условие продления контракта с тренером бело-голубых Роланом Гусевым .

После 25 туров московский клуб занимает в Мир РПЛ 7-е место.

В первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ «Динамо » сыграло дома 0:0 с «Краснодаром ».

«В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас – по весне. У нас задача одна – бороться за Кубок России .

Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча [ответный финал и суперфинал]», – сказал Степашин.