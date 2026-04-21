41

Степашин о будущем Гусева: «Динамо» важно победить в Кубке. Осталось выиграть два матча»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал условие продления контракта с тренером бело-голубых Роланом Гусевым.

После 25 туров московский клуб занимает в Мир РПЛ 7-е место.

В первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ «Динамо» сыграло дома 0:0 с «Краснодаром».

«В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас – по весне. У нас задача одна – бороться за Кубок России.

Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча [ответный финал и суперфинал]», – сказал Степашин.

Что делать с Челестини?20306 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
А ничего, что последний Кубок ваш клуб выиграл аж 31 год назад? Буднично говорит
об этом знаменательном событии, словно Кубки России для них обыденное дело. Кроме того, разве туркмен – главный тренер?
Ответ Фролов П.
А как же Atlantic Cup 2015?)
А трофей ФНЛ чем Вам не Кубок?
Ответ Фролов П.
У туркменов очень даже хорошие тренеры бывают
Норм так навешивают ответственность на тренера, который работает не более 4 месяцев, хотя сами без трофеев уже 30+ лет 😁

Нет, чтобы дать Ролану Гусеву полноценные 2 сезона построить команду, так грозят не продлить, если не выиграет Кубок 🫠

Смешное руководство и результаты такие же
Ответ Greatest of all Time_1117143251
Генеральское мышление
Ответ Guillermo
Умение надувать губы это генеральское мышление, какие времена такие и герои
Сейчас начался настоящий Кубок. Все четыре команды играют на вылет. Правда у Спартака и Краснодара преимущество своего поля в противостояниях.
Это надо сначала обыграть Краснодар в гостях, задача мягко говоря не легкая. Ну в финале уже может быть что угодно
О-о-очень трудно поверить в успех «Динамо», хотя... это футбол.
В Краснодаре динамовцы играть не могут, страх сковывает, это психология, на подсознательном уровне.
Если только чьё-либо безрассудство или судья, не вижу шансов. Последние игры динамовцев не впечатляют, а Краснодар Кубок ещё не брал, мотивация зашкаливает.
Какой может быть кубок с такой игрой ? Игра команды должна быть ориентиром в данном вопросе .
Деда заклинило. Он уже просто у себя в руках этот кубок держит, судя по всему. Поэтому, когда Динамо снова продинамит с кубком, Гусева как крайнего, этот альцгеймер и уволит
Кубок не выиграют.
Не выиграете вы кубок. И что дальше? Гусев прям обязан его выигрывать? А давно ли для Динамо завоевание трофеев стало чем-то обыденным, что вы затребовали трофей от тренера, который работает главным всего несколько месяцев, подхватив команду, утопающую на дно по ходу сезона?
Ответ vkedah
Это Степашин, он давал в прошлый раз четыре матча Гусеву при условии победы во всех, Динамо как минимум один из этих матчей просрало, а Гусева все равно назначили))

Так что этому старому воздухану верить не стоит, хотя и не будет удивительно, если Гусева уберут в случае не выигрыша кубка))
В среду будет решающий матч за седьмое место между Динамо и Рубином.
Ответ Александр Громов
Динамо уже без разницы какое место в чемпионате, седьмое или девятое.
Гендиректор «Динамо» о Гусеве: «Играем не очень убедительно с командами, которые борются за выживание. С «Акроном» доработали, где-то повезло. С «Оренбургом» и «Пари НН» потеряли очки»
20 апреля, 11:11
Силкин о «Динамо»: «Надежда только на Кубок – в чемпионате никого не догнали, все со скрипом. Нет уверенности, что Гусев будет тренером в следующем сезоне»
19 апреля, 08:45
Гусев о ничьей «Динамо»: «Такие матчи нужно выигрывать – какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны. «Пари НН» подошел один раз и забил»
18 апреля, 19:09
Рекомендуем
Главные новости
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
15 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
26 минут назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
42 минуты назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
55 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
56 минут назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
57 минут назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
1 минуту назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
26 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
Рекомендуем