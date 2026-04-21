Степашин о будущем Гусева: «Динамо» важно победить в Кубке. Осталось выиграть два матча»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал условие продления контракта с тренером бело-голубых Роланом Гусевым.
После 25 туров московский клуб занимает в Мир РПЛ 7-е место.
В первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ «Динамо» сыграло дома 0:0 с «Краснодаром».
«В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас – по весне. У нас задача одна – бороться за Кубок России.
Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча [ответный финал и суперфинал]», – сказал Степашин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
об этом знаменательном событии, словно Кубки России для них обыденное дело. Кроме того, разве туркмен – главный тренер?
А трофей ФНЛ чем Вам не Кубок?
Нет, чтобы дать Ролану Гусеву полноценные 2 сезона построить команду, так грозят не продлить, если не выиграет Кубок 🫠
Смешное руководство и результаты такие же
В Краснодаре динамовцы играть не могут, страх сковывает, это психология, на подсознательном уровне.
Если только чьё-либо безрассудство или судья, не вижу шансов. Последние игры динамовцев не впечатляют, а Краснодар Кубок ещё не брал, мотивация зашкаливает.
Так что этому старому воздухану верить не стоит, хотя и не будет удивительно, если Гусева уберут в случае не выигрыша кубка))