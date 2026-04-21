Гендиректор «Спартака» о санкциях против «Лукойла»: «Болельщики могут не волноваться. Мы все больше увеличиваем коммерческую деятельность»
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что введенные США против «Лукойла» санкции не отразятся на бюджете красно-белых.
«Это не отразится. Для группы «Лукойл» «Спартак» был и остается важнейшим элементом, скажем так.
Но мы со своей стороны все больше и больше увеличиваем наши не связанные с акционером доходы, нашу коммерческую деятельность. И тем самым мы, в принципе, снижаем бремя. Мы уже не один раз об этом говорили. Болельщики могут не волноваться», – сказал Некрасов.
Что делать с Челестини?20306 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мы , великий многонациональный народ и живём в великой стране , поэтому всегда сами решения свою судьбу !
Это для тебя и меня большие деньги, а для них мусор, с чем и не возятся.
На любом подряде куда бОльшие деньги зарабатываются.
Еще раз, деньги есть, и может даже и не воруют на верхнем уровне клуба, проблема в отсутствии мозгов и реального желания заниматься клубом.
Если вы увеличиваете доходы от коммерческой деятельности, то почему вместо прибыли увеличиваются убытки, как это возможно? Я не понимаю.
Ну гордитесь что вы такой инициативный, решаете судьбу страны🤣