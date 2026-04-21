Гендиректор «Спартака» о санкциях против «Лукойла»: «Болельщики могут не волноваться. Мы все больше увеличиваем коммерческую деятельность»

Гендиректор «Спартака» о санкциях против «Лукойла»: болельщики могут не волноваться.

Гендиректор «Спартака » Сергей Некрасов заявил, что введенные США против «Лукойла » санкции не отразятся на бюджете красно-белых.

«Это не отразится. Для группы «Лукойл» «Спартак» был и остается важнейшим элементом, скажем так.

Но мы со своей стороны все больше и больше увеличиваем наши не связанные с акционером доходы, нашу коммерческую деятельность. И тем самым мы, в принципе, снижаем бремя. Мы уже не один раз об этом говорили. Болельщики могут не волноваться», – сказал Некрасов.