  Гендиректор «Спартака» о санкциях против «Лукойла»: «Болельщики могут не волноваться. Мы все больше увеличиваем коммерческую деятельность»
Гендиректор «Спартака» о санкциях против «Лукойла»: «Болельщики могут не волноваться. Мы все больше увеличиваем коммерческую деятельность»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что введенные США против «Лукойла» санкции не отразятся на бюджете красно-белых.

«Это не отразится. Для группы «Лукойл» «Спартак» был и остается важнейшим элементом, скажем так.

Но мы со своей стороны все больше и больше увеличиваем наши не связанные с акционером доходы, нашу коммерческую деятельность. И тем самым мы, в принципе, снижаем бремя. Мы уже не один раз об этом говорили. Болельщики могут не волноваться», – сказал Некрасов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
В текущей ситуации больше уже не за клубы люди волнуются, а вообще о том, что будет дальше. 🤷🏻 Как раз то, что богачи останутся богатыми - сомнений нет.
Ответ Красная стрела
Скоро выборы в Думу , мужайся брат !
Мы , великий многонациональный народ и живём в великой стране , поэтому всегда сами решения свою судьбу !
Ответ OldRedWhite
Я всегда хожу и голосую 🤷🏻 если б все ещё подняли свои жо и тоже пошли, вместо комментов и нытья, может что-то и начало меняться🤷🏻 а так, как всегда. Придут бюджетники, проголосуют, как надо. А потом все будут ныть о подтасовках. А так, сверху видят, что всех всё устраивает. Давайте им ещё накинем пенсионного возраста и пару процентов НДС🤷🏻😁
От создателей: «Рукопожатие крепкое» «Девальвации не будет, твёрдо и чётко»
Ответ Mark Anisimov
«Санкции нам только на пользу»
Ответ Уся Ваткин
Болельщики волнуются не то что у денег у клуба нет, а что нет головы в руководстве.
Там нет дураков и там есть головы. Только они думает не о клубе и не о болельщиках, а о своём кармане, заключая. например, контракты с ноунеймами-тренерами, которым разрешают тренироваться на спартаке (отсюда постоянные ротации и смены схем) и получая долю при увольнении с огромных отступных. Тоже самое и с игроками. Давно пора это понять.
Зачем человеку уровня Некрасова (топ-менеджер Лукойла, а ранее Газпромбанка) мелочь в виде доли от неустойки Станковича?
Это для тебя и меня большие деньги, а для них мусор, с чем и не возятся.
На любом подряде куда бОльшие деньги зарабатываются.
Еще раз, деньги есть, и может даже и не воруют на верхнем уровне клуба, проблема в отсутствии мозгов и реального желания заниматься клубом.
Почему когда просят не нервничать, начинаешь нервничать сильнее?)
Реальность почему то расходится с пустословием этого персонажа: вчера же была новость, что у Спартака рекордный убыток по году в 3,5 миллиарда рублей.
Если вы увеличиваете доходы от коммерческой деятельности, то почему вместо прибыли увеличиваются убытки, как это возможно? Я не понимаю.
В чем проблема то? Бухгалтерский баланс опубликован и Вы можете сами с ним ознакомиться и увидеть что комментатор написавший про убыток в 3,5 млрд прав.
Я за ваш бюджет не волнуюсь.. больше волнуюсь за свой..
Северная Корея всегда жила в условиях санкций и добивается колоссальных успехов)
Будто с деньгами вы дофига выигрываете...
Сказал гендир самого убыточного клуба России. Ржу))))
У вас в списке все кремлевские партии, какой выбор
Ну гордитесь что вы такой инициативный, решаете судьбу страны🤣
Гендиректор «Спартака» о выплате агентам 1,1 млрд рублей в 2025-м: «Не шокирован этой суммой — стараемся минимизировать издержки»
6 апреля, 06:41
6 апреля, 06:41
Первак об урезании бюджета: «Вся страна экономит, и «Зенит» будет экономить. «Спартак» может стать самой обеспеченной командой, все зависит от воли «Лукойла»
13 декабря 2025, 10:17
13 декабря 2025, 10:17
Федун продал «Лукойлу» свою долю в компании – почти 10%. Рыночная стоимость – 7 млрд долларов (Reuters)
25 ноября 2025, 20:33
25 ноября 2025, 20:33
Рекомендуем