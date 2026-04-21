Гендиректор «Спартака» о Карседо: «Он действительно весь-весь в работе, живет в этом и понимает, куда мы двигаемся»

Гендиректор «Спартака» о Карседо: живет в работе и понимает, куда мы двигаемся.

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов отметил высокую вовлеченность в работу тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Он действительно весь-весь в работе. Например, я помню наш совместный полет, мы летели на сборы. Не успел самолет взлететь, он пригласил одного из видеоаналитиков, и они два часа просто разбирали. То есть он весь в этом, весь в этом живет…

С Хуаном Карлосом отношения прекрасные, он может все что угодно у меня спросить, я – у него. Сейчас, например, я специально заехал на базу, я показал очень яркие, хорошие фотографии, какие будут у нас через два с небольшим года объекты около стадиона. Будет крытый манеж, будет стадион на 3,5 тысячи зрителей с искусственным полем, где будет играть женский футбольный клуб и молодежка.

И действительно тренер понимает, куда мы двигаемся. Он попросил, чтобы эти фотографии висели у него в офисе, то есть к вопросу о горизонте – 2029 год», – сказал Некрасов.