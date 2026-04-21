  • Гендиректор «Спартака» о Карседо: «Он действительно весь-весь в работе, живет в этом и понимает, куда мы двигаемся»
15

Гендиректор «Спартака» о Карседо: «Он действительно весь-весь в работе, живет в этом и понимает, куда мы двигаемся»

Гендиректор «Спартака» о Карседо: живет в работе и понимает, куда мы двигаемся.

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов отметил высокую вовлеченность в работу тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Он действительно весь-весь в работе. Например, я помню наш совместный полет, мы летели на сборы. Не успел самолет взлететь, он пригласил одного из видеоаналитиков, и они два часа просто разбирали. То есть он весь в этом, весь в этом живет… 

С Хуаном Карлосом отношения прекрасные, он может все что угодно у меня спросить, я – у него. Сейчас, например, я специально заехал на базу, я показал очень яркие, хорошие фотографии, какие будут у нас через два с небольшим года объекты около стадиона. Будет крытый манеж, будет стадион на 3,5 тысячи зрителей с искусственным полем, где будет играть женский футбольный клуб и молодежка. 

И действительно тренер понимает, куда мы двигаемся. Он попросил, чтобы эти фотографии висели у него в офисе, то есть к вопросу о горизонте – 2029 год», – сказал Некрасов.

Что делать с Челестини?20306 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
logoХуан Карлос Карседо
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСергей Некрасов
За Карседо скажу только одно, все мыши притихли в ожидании, никто не говорит о том, что это один из лучших результатов после назначения. По набранным очкам и по реанимированию команды. Да с Краснодаром будет тяжело в отсутствии Ву и результат предсказать сложно, но в остальном это отличное назначение, которое ещё принесёт клубу успех. Ждём межсезонье, команда будет усилена.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
За Карседо скажу только одно, все мыши притихли в ожидании, никто не говорит о том, что это один из лучших результатов после назначения. По набранным очкам и по реанимированию команды. Да с Краснодаром будет тяжело в отсутствии Ву и результат предсказать сложно, но в остальном это отличное назначение, которое ещё принесёт клубу успех. Ждём межсезонье, команда будет усилена.
Посмотрите комментарии болельщиков ЦСКА про Челистиео др зимы, а сейчас его могут уволить.
Вспомните наши комментарии про Абаскаля и Станковича в начале их пути...
Не бегите вперед паровоза, будет стабильная игра и результаты хотя бы в течение года, тогда и скажем, что Спартак угадал с тренером!
Ответ a_sofa_knight
Посмотрите комментарии болельщиков ЦСКА про Челистиео др зимы, а сейчас его могут уволить. Вспомните наши комментарии про Абаскаля и Станковича в начале их пути... Не бегите вперед паровоза, будет стабильная игра и результаты хотя бы в течение года, тогда и скажем, что Спартак угадал с тренером!
Я помню свои комментарии по Станковичу, жирная свинья, цыган, ленивый боров, сразу после первого матча с Оренбургом, моё мнение не изменилось. Про Абаскаля я до сих пор хорошего мнения и считаю, что с тем составом он проделал хорошую работу.
Я оцениваю специалиста по работе, а не по результату. Презираю глорье.
Главное не мешайте работать
Много их таких было, "весь весь"
Офис Хуана до 1929, если чо
- Борис, за собаку не беспокойся!
- Я и не беспокоюсь. 😂
Большой куш
он то понимает, вы не понимаете, куда идёте
Посмотрим что будет дальше.
