184

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» – 1:1. Мусаев ответил на гол Роналдо

ЦСКА поделил очки с «Ростовом».

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роналдо открыл счет на 36-й минуте. Тамерлан Мусаев сравнял на 57-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
21 апреля 16:45, ВЭБ Арена
ЦСКА
1 - 1
0.6xG0.73
Ростов
Матч окончен
Гайич   Попович
86’
79’
Роналдо   Лангович
Мусаев   Воронов
77’
75’
Голенков   Байрамян
75’
Чистяков   Семенчук
67’
Ханкич   Одоевский
62’
Миронов
  Мусаев
57’
Мойзес
51’
Козлов   Кармо
46’
2тайм
Перерыв
36’
  Роналдо
Мусаев
29’
ЦСКА
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Обляков, Козлов, Гонду, Круговой, Мусаев
Запасные: Воронов, Бандикян, Руис, Фиров, Попович, Баровский, Бадмаев, Алвес, Кармо, Бесаев
1тайм
Ростов:
Ханкич, Вахания, Роналдо, Сако, Чистяков, Мелехин, Кучаев, Миронов, Щетинин, Сулейманов, Голенков
Запасные: Одоевский, Лангович, Семенчук, Прохин, Комаров, Шанталий, Аджаса, Шамонин, Мохеби, Байрамян, Игнатов, Жбанов
Как давний болельщик ЦСКА искренне разочарован Челестини. После Николича было опустошение от его ухода и на какое-то время показалось, что Фабио сможет стать новым долгим главным... Оказалось - показалось.
Сегодня даже нет никаких позитивных ожиданий и хочется чтобы всё это быстрее закончилось.
Как давний болельщик ЦСКА искренне разочарован Челестини. После Николича было опустошение от его ухода и на какое-то время показалось, что Фабио сможет стать новым долгим главным... Оказалось - показалось. Сегодня даже нет никаких позитивных ожиданий и хочется чтобы всё это быстрее закончилось.
Начиная с этого матча надо наигрывать состав на полуфинал кубка. Чемп потерян.
Как давний болельщик ЦСКА искренне разочарован Челестини. После Николича было опустошение от его ухода и на какое-то время показалось, что Фабио сможет стать новым долгим главным... Оказалось - показалось. Сегодня даже нет никаких позитивных ожиданий и хочется чтобы всё это быстрее закончилось.
А кто-нибудь скажет, почему тур в будние дни, это перенос, или по графику?
Похвала от Черданцева: 3 декабря комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев заявил: "ЦСКА очень повезло с тренером. Удивительная находка руководителей... он превосходит все ожидания. Держатся в лидерах с командой, у которой явный недостаток глубины состава, это большущее достижение".
Похвала от Масалитина: 6 декабря экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин отметил: "У ЦСКА же Челестини зажег искру, расставил правильно игроков. Команда почувствовала свою игру, поняла, что может бороться на равных с лидерами".
И так всё перевернулось в одно мгновение.
Сегодня поддержу Ростов. Недавно ещё на Окко вышла ностальгическая передача. Вспоминали матч Ростова с Баварией. А ведь были времена! Проходили Андерлехт, Аякс... 😁 Надеюсь решат финансовые проблемы. Лишать РПЛ такие команды с историей, как Ростов, Крылья - это преступление перед футболом и перед жителями.
Наверное, и сейчас будут винить Фабио в пропущенном голе.

Хотя Данилов очень сильно привез …
Наверное, и сейчас будут винить Фабио в пропущенном голе. Хотя Данилов очень сильно привез …
а мог бы Дивеев играть например которого физручини поменял на суперфорварда Гонду
а мог бы Дивеев играть например которого физручини поменял на суперфорварда Гонду
У ЦСКА абсолютно ВСЕ игроки весной превратились в «тыкву».
Но вот Дивеев точно исправил бы ситуацию.
Ощущения что судьба Челестини уже решена
Ощущения что судьба Челестини уже решена
Вполне вероятно. Игроки точно не демонстрируют какого-то желания биться за тренера. Подсвинячил он где-то изрядно. При чем сразу по разным направлениям.
Вполне вероятно. Игроки точно не демонстрируют какого-то желания биться за тренера. Подсвинячил он где-то изрядно. При чем сразу по разным направлениям.
Челестини кажется даже не вместе с игроками в раздевалке
Ростов, удиви! Приятно удиви! Своих болельщиков, конечно же!
Ростов, удиви! Приятно удиви! Своих болельщиков, конечно же!
Ты за ЦСКА? Удивит Ростов, если проиграет.
Ростов, удиви! Приятно удиви! Своих болельщиков, конечно же!
Скорее удивит ЦСКА, если выиграет у Ростова. Кисляк и Глебов играть не будут, поэтому скорости и объема в игре ЦСКА будет сразу меньше.
Сегодня, сугубо на мой взгляд, лучшим у ЦСКА в первом тайме был Баринов: и боролся, и отбирал, и бежал - то, чего от него ждали с самого начала.
Очень жаль, что больше никто его не поддерживает сегодня.
Сегодня, сугубо на мой взгляд, лучшим у ЦСКА в первом тайме был Баринов: и боролся, и отбирал, и бежал - то, чего от него ждали с самого начала. Очень жаль, что больше никто его не поддерживает сегодня.
Надеюсь, с другим тренером человек снова заиграет как положено
С Ростова началось наше падение! Медленное,но верное. И если то поражение в первом круге могло показаться случайным,то сейчас стало очевидным. Надо быть реалистом и для сегодняшнего ЦСКА ничья будет отличным результатом.
Битва проигравших Сочи
Вот и 9-е поражение в сезоне замаячило...
Как же грустно смотреть на игру любимой команды. Мысли нет, процент брака зашкаливает. Когда же это закончится?!!!
