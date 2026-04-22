Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»

В Кубке Италии проходят ответные матчи 1/2 финала.

В ответных матчах 1/2 финала Кубка Италии во вторник «Интер» победил «Комо» (3:2), в среду «Лацио» сыграет в гостях с «Аталантой».

Кубок Италии

1/2 финала

Ответные матчи

Кубок Италии. Полуфинал
22 апреля 19:00, Адзурри д′Италия
Аталанта
Серия пенальти
1 - 1
2.56xG1.19
0′
Счет в серии пенальти 1 - 2
Лацио
де Кетеларе
Счет в серии: 1 : 2
Тайлор
Счет в серии: 1 : 2
Пашалич
Счет в серии: 1 : 1
Исаксен
Счет в серии: 1 : 1
Дзаппакоста
Счет в серии: 1 : 0
Катальди
Счет в серии: 1 : 0
Скамакка
Счет в серии: 1 : 0
Нуну Тавареш
Счет в серии: 1 : 0
Распадори
Счет в серии: 1 : 0
Пен
Перерыв
120’
Ладзари
Скамакка
117’
Перерыв
103’
Дзакканьи   Педро
Скальвини   Аханор
94’
1 доптайм
Перерыв
Перерыв
Крстович   Скамакка
90’
  Пашалич
86’
84’
  Романьоли
84’
Габаррон   Катальди
77’
Хила   Провстгор
77’
Башич   Деле-Баширу
73’
Сарри
де Рон   Пашалич
71’
Колашинац   Коссуну
71’
Залевски   Распадори
71’
67’
Марушич   Ладзари
66’
Канчельери   Исаксен
Палладино
57’
Бернаскони   Белланова
56’
2тайм
Перерыв
37’
Канчельери
Колашинац
31’
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Пардель, Спортьелло, Муса, Колашинац, Скальвини, Крстович, Баккер, Обрич, Залевски, Бернаскони, де Рон, Самарджич, Сулемана
1тайм
Лацио:
Мотта, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Габаррон, Башич, Дзакканьи, Нослин, Канчельери
Запасные: Диа, Марушич, Пеллегрини, Пшиборек, Хила, Габаррон, Джакомоне, Хюсай, Белаэн, Башич, Дзакканьи, Канчельери, Ратков, Мальдини, Панноццо
Подробнее

Первый матч: 2:2

Кубок Италии. Полуфинал
21 апреля 19:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
3 - 2
1.43xG1.43
Комо
Матч окончен
90’
+4’
Перроне
90’
Диего Карлос   Мората
  Сучич
89’
  Чалханоглу
86’
Луис Энрике   Думфрис
84’
80’
ван дер Бремпт   Смолчич
80’
Батурина   Родригес
Ачерби   Биссек
74’
Бонни   Эспозито
74’
70’
Да Кунья   Какре
70’
Дувикас   Диао
  Чалханоглу
69’
Зелиньски   Сучич
60’
Димарко   Диуф
60’
48’
  Да Кунья
2тайм
Перерыв
32’
  Батурина
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Бонни, М. Тюрам
Запасные: Фраттези, Москони, Зоммер, Алексиу, Мхитарян, Димарко, Ачерби, Луис Энрике, Бонни, Ди Дженнаро, Зелиньски, Дармиан
1тайм
Комо:
Бюте, Кемпф, Диего Карлос, Рамон, Батурина, Пас, Валье, Перроне, Да Кунья, ван дер Бремпт, Дувикас
Запасные: Тернквист, Вигорито, Альберто Морено, Чавлина, Де Паоли, Кюн, Да Кунья, ван дер Бремпт, Гольданига, Диего Карлос, Батурина, Дувикас, Лахдо, Пизати
Подробнее

Первый матч: 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Италии

Опять Интер вытаскивает игру с 0-2 против Комо
Валидол…Всех с победой! Forza Intet⚫️🔵 И будем надеяться на более спокойную победу в кубке))
Интеру надо сыграть в свою игру. И все.
Forza!
За романтичный Комо. Удачи. !
Вот честно сколько матчей Комо ты смотрел? Сеск один из моих любимых игроков и я тут начал смотреть матчи Комо и они ничего особенного не показывают, против Кальяри, Удинезе, Сассуоло играли не лучше соперников.
Да и в принципе по сезону Интер, Юве, Аталанта создают больше голевых моментов, а у автобусного Аллегри дико плохая реализация, но по моментам автобус Аллегри на уровне Комо Сеска.
То что периодически Комо играет хорошо это конечно перкрасно, но результат добывается в стабильности, а у Комо стабильности нет.
я?)))) да я фанат Барселоны лет как 25!! Фабрекас один из любимых моих игроков!!! Как только Фабрекас возглавил Комо еще с первой лиги, тогда и ехал смотреть матчи Комо! а также смотрител почти все матчи Легенды Барселоны, А, Иньеста , когда он уже перешёл в Японию
Они даже пенки до сих пор забивать не могут, не зря же не попадали на ЧМ, когда кому-то там по пенкам промахивали, с Македонией что ли )
Почему так мало комов тут ? Что ,покаместь, творит Сэск
На классе, красавцы!! Интер💙🖤
Характер чемпионов. Эффект Киву.
Мотта !!! Спас в абсолютно проигрышной игре !! Новый герой Рима растет! Forza Lazio !
Интеру нужно срочно покупать Мотту, а не днаря Викарио)
