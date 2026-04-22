Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»

В Кубке Италии проходят ответные матчи 1/2 финала.

В ответных матчах 1/2 финала Кубка Италии во вторник «Интер » победил «Комо » (3:2), в среду «Лацио » сыграет в гостях с «Аталантой».

Кубок Италии

1/2 финала

Ответные матчи

Кубок Италии. Полуфинал 22 апреля 19:00, Адзурри д′Италия Аталанта Серия пенальти 1 - 1 2.56 xG 1.19 0′ Счет в серии пенальти 1 - 2 Лацио де Кетеларе

Счет в серии: 1 : 2 Тайлор

Счет в серии: 1 : 2 Пашалич

Счет в серии: 1 : 1 Исаксен

Счет в серии: 1 : 1 Дзаппакоста

Счет в серии: 1 : 0 Катальди

Счет в серии: 1 : 0 Скамакка

Счет в серии: 1 : 0 Нуну Тавареш

Счет в серии: 1 : 0 Распадори

Счет в серии: 1 : 0 Пен Перерыв 120’ Ладзари Скамакка 117’ Перерыв 103’ Дзакканьи Педро Скальвини Аханор 94’ 1 доп тайм Перерыв Перерыв Крстович Скамакка 90’ Пашалич

86’ 84’ Романьоли

84’ Габаррон Катальди 77’ Хила Провстгор 77’ Башич Деле-Баширу 73’ Сарри де Рон Пашалич 71’ Колашинац Коссуну 71’ Залевски Распадори 71’ 67’ Марушич Ладзари 66’ Канчельери Исаксен Палладино 57’ Бернаскони Белланова 56’ 2 тайм Перерыв 37’ Канчельери Колашинац 31’ Аталанта Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович Запасные: Пардель, Спортьелло, Муса, Колашинац, Скальвини, Крстович, Баккер, Обрич, Залевски, Бернаскони, де Рон, Самарджич, Сулемана 1 тайм Лацио: Мотта, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Габаррон, Башич, Дзакканьи, Нослин, Канчельери Запасные: Диа, Марушич, Пеллегрини, Пшиборек, Хила, Габаррон, Джакомоне, Хюсай, Белаэн, Башич, Дзакканьи, Канчельери, Ратков, Мальдини, Панноццо

Первый матч: 2:2

Кубок Италии. Полуфинал 21 апреля 19:00, Сан-Сиро Интер Завершен 3 - 2 1.43 xG 1.43 Комо Матч окончен 90’ +4’ Перроне 90’ Диего Карлос Мората Сучич

89’ Чалханоглу

86’ Луис Энрике Думфрис 84’ 80’ ван дер Бремпт Смолчич 80’ Батурина Родригес Ачерби Биссек 74’ Бонни Эспозито 74’ 70’ Да Кунья Какре 70’ Дувикас Диао Чалханоглу

69’ Зелиньски Сучич 60’ Димарко Диуф 60’ 48’ Да Кунья

2 тайм Перерыв 32’ Батурина

Интер Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Бонни, М. Тюрам Запасные: Фраттези, Москони, Зоммер, Алексиу, Мхитарян, Димарко, Ачерби, Луис Энрике, Бонни, Ди Дженнаро, Зелиньски, Дармиан 1 тайм Комо: Бюте, Кемпф, Диего Карлос, Рамон, Батурина, Пас, Валье, Перроне, Да Кунья, ван дер Бремпт, Дувикас Запасные: Тернквист, Вигорито, Альберто Морено, Чавлина, Де Паоли, Кюн, Да Кунья, ван дер Бремпт, Гольданига, Диего Карлос, Батурина, Дувикас, Лахдо, Пизати

Первый матч: 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

