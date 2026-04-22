Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»

В Кубке Италии проходят ответные матчи 1/2 финала.
В ответных матчах 1/2 финала Кубка Италии во вторник «Интер» победил «Комо» (3:2), в среду «Лацио» сыграет в гостях с «Аталантой».
Кубок Италии
1/2 финала
Ответные матчи
Серия пенальти Счет в серии пенальти 1 - 2
де Кетеларе
Счет в серии: 1 : 2
Тайлор
Счет в серии: 1 : 2
Пашалич
Счет в серии: 1 : 1
Исаксен
Счет в серии: 1 : 1
Дзаппакоста
Счет в серии: 1 : 0
Катальди
Счет в серии: 1 : 0
Скамакка
Счет в серии: 1 : 0
Нуну Тавареш
Счет в серии: 1 : 0
Распадори
Счет в серии: 1 : 0
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Пардель, Спортьелло, Муса, Колашинац, Скальвини, Крстович, Баккер, Обрич, Залевски, Бернаскони, де Рон, Самарджич, Сулемана
Лацио:
Мотта, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Габаррон, Башич, Дзакканьи, Нослин, Канчельери
Запасные: Диа, Марушич, Пеллегрини, Пшиборек, Хила, Габаррон, Джакомоне, Хюсай, Белаэн, Башич, Дзакканьи, Канчельери, Ратков, Мальдини, Панноццо
Первый матч: 2:2
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Бонни, М. Тюрам
Запасные: Фраттези, Москони, Зоммер, Алексиу, Мхитарян, Димарко, Ачерби, Луис Энрике, Бонни, Ди Дженнаро, Зелиньски, Дармиан
Комо:
Бюте, Кемпф, Диего Карлос, Рамон, Батурина, Пас, Валье, Перроне, Да Кунья, ван дер Бремпт, Дувикас
Запасные: Тернквист, Вигорито, Альберто Морено, Чавлина, Де Паоли, Кюн, Да Кунья, ван дер Бремпт, Гольданига, Диего Карлос, Батурина, Дувикас, Лахдо, Пизати
Первый матч: 0:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Forza!
Да и в принципе по сезону Интер, Юве, Аталанта создают больше голевых моментов, а у автобусного Аллегри дико плохая реализация, но по моментам автобус Аллегри на уровне Комо Сеска.
То что периодически Комо играет хорошо это конечно перкрасно, но результат добывается в стабильности, а у Комо стабильности нет.