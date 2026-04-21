41

«Сочи» вырвал победу у «Крыльев Советов» – 2:1. Алвес забил победный на 99-й и сделал дубль, Бабкина удалили на 82-й, Гальдамеса – на 97-й

«Сочи» обыграл «Крылья Советов».

«Сочи» вырвал победу у «Крыльев Советов» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на Олимпийском стадионе «Фишт».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Иван Олейников открыл счет на 16-й минуте. Марсело Алвес сравнял на 48-й. Сергей Бабкин получил вторую желтую карточку на 82-й и был удален. Томас Гальдамес получил прямую красную на 97-й. На 99-й Авес забил победный гол.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
21 апреля 14:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
2 - 1
1.59xG0.68
Крылья Советов
Алвес
90’
+9’
  Алвес
90’
+9’
90’
+9’
Олейников
90’
+7’
Гальдамес
86’
Рахманович   Шуманский
86’
Витюгов   Гальдамес
82’
Бабкин
Мухин   Зиньковский
82’
81’
Ахметов   Столбов
Игнатов   Камано
77’
76’
Евгеньев
72’
Рассказов   Лепский
Ежов   Сантос
64’
Ильин   Федоров
64’
Кравцов   Васильев
63’
63’
Бабкин
Литвинов
61’
60’
Печенин
  Алвес
48’
2тайм
Перерыв
37’
Песьяков
16’
  Олейников
Сочи
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Кравцов, Мухин, Магаль, Игнатов, Ежов, Ильин
Запасные: Силев, Игнатов, Ежов, Волков, Корнеев, Мухин, Ильин, Дюпин, Мециев, Мелешин, Кравцов, Барт
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Евгеньев, Ороз, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Ахметов, Рассказов, Рахманович
Запасные: Рассказов, Кокарев, Хубулов, Марин, Рахманович, Игнатенко, Витюгов, Ахметов, Фролов, Рекена, Сутормин
Что делать с Челестини?20306 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Какой удод выбирает ракурс повтора? Был идеальный повтор, где видно как врезал по ноге. А показали повтор с камеры, установленной на чаше олимпийского огня.
Как по мне главный виновник что крылья такие слабые это Адиев. Угробил и не подготовил команду. Не дай бог этого физрука где нибудь увидеть, очень слабый и бесхарактерный специалист
Ответ alekss.alferov
Главный виновник, что Крылья такие слабые - Федорищев, который назначил Адиева, который угробил команду.
Булатов сейчас ставит Крыльям очень симпатичную и активную игру в пас, мяч между линиями летает на чужой половине поля, есть атаки, игра в обороне налаживается (всё же, считаю, что гол Кисляка с конями и сегодняшний случайный привоз Витюгова больше несчастные случаи чем системные ошибки), но это всё может оказаться слишком поздно для спасения.
Слишком многое было упущено Адиевым в бытность его руководства
Интрига. Тут и турнирной положение, и Осинькин против КС.
Ответ Алексей 163 RUS
В итоге нагнул КС Осенькин и реально может ещё Сочи не вылететь..это будет чудо
Ответ Эльвин Гульмалиев
Не сказать что Сочи РЕАЛЬНО может ещё не вылететь, но какие-то шансы на сохранение появились.
Сочи победят Самару.
Сочи повезло, у арбитра часы сломались.
Ответ zanuda59
😄
Ответ zanuda59
Это точно (насчёт часов). Гальдамес сфолил на 95-й минуте, судья добавлял 5, почему после КК играли 3 минуты — вопрос, конечно, интересный...
За Крылья Советов!
Какая красивая форма у Сочи!
Бабкина и Галдамеса надо оштрафовать на кругленькую сумму. И Витюгова тоже наказать.
Смотрю на составы и понимаю , что половина это сбитые лётчики . Ещё в запасе столько же сидит
Отстой. Полнейший провал Крыльев...
