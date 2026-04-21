«Сочи» вырвал победу у «Крыльев Советов» – 2:1. Алвес забил победный на 99-й и сделал дубль, Бабкина удалили на 82-й, Гальдамеса – на 97-й
«Сочи» вырвал победу у «Крыльев Советов» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на Олимпийском стадионе «Фишт».
Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Иван Олейников открыл счет на 16-й минуте. Марсело Алвес сравнял на 48-й. Сергей Бабкин получил вторую желтую карточку на 82-й и был удален. Томас Гальдамес получил прямую красную на 97-й. На 99-й Авес забил победный гол.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
21 апреля 14:30, Олимпийский стадион Фишт
2 - 1
1.59xG0.68
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Булатов сейчас ставит Крыльям очень симпатичную и активную игру в пас, мяч между линиями летает на чужой половине поля, есть атаки, игра в обороне налаживается (всё же, считаю, что гол Кисляка с конями и сегодняшний случайный привоз Витюгова больше несчастные случаи чем системные ошибки), но это всё может оказаться слишком поздно для спасения.
Слишком многое было упущено Адиевым в бытность его руководства