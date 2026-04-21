Модрич в 14-й раз признан игроком года в Хорватии, подряд – в 10-й раз

Хавбек «Милана» Лука Модрич признан лучшим игроком 2025 года в Хорватии.

40-летний футболист стал обладателем этого приза в 14-й раз, подряд – в 10-й раз.

Модрич получил награду на базе в Миланелло от экс-защитника «россонери» и сборной Хорватии Дарио Шимича.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт «Милана» в Х
Образец идеального футболиста и спортсмена, фантастическая концентрация и самоотдача
Ответ Григорий Гашников
еще и человек хороший
Ответ Григорий Гашников
Лука просто лучший 🙌
На днях попалось видео, где девушка вроде как в Египте едет в такси и мужчина спрашивает у нее, из какой он страны? Она такая "Хорватия", а он говорит, что не слышал про такую страну. Тогда она говорит? Ты слышала про Луку Модрича? И таксист такой "дааа, Лука Модрич!" И она отвечает "вот Лука Модрич и есть Хорватия!". Великий футболист!
Ответ Serkan_Ballboy
Всегда удивляли такие люди, как этот такисит, которые абсолютно не знают азов географии.
Модрич - легендище! А ведь тогда не верилось в его успех в Реале и, казалось, лучше ему остаться в Тоттене. Но он превзошел многократно даже самые смелые ожидания! Браво!
Ответ Portatore di luce
Комментарий удален пользователем
А ведь не скажешь,что в Хорватии,кроме него нет футболистов...Ракитич,Манджукич,Ковачич...
Но,Лука Модрич,просто легенда...Наверное,у нас таким бы мог стать Андрей Аршавин,если бы играл до 40 и в каждом сезоне делал покер на Энфилде,но это сказка...
Ответ Сергей Круг
Мог бы и кто угодно, например, Роман Адамов, если бы творил такие же чудеса.
Ответ Сергей Круг
Наш Модрич это тогда уж Жирков) Шава- талант, но на одном таланте до 40 не набегаешь на топ уровне
Антимонопольная служба Хорватии напряглась...
Написали бы интереса ради кто 11 лет назад получал
Ответ gedrion
Так это 2015 год Ракитич, выигравший ЛЧ, а помимо него Манджукич 12-13 и Олич 9-10 получали по 2. В остальные сезоны с 2007 царил Лука
Лука велик в Хорватии!
14-ый раз это уже почти пожизненно.
Совершенно затмил всех своих соотечественников и это несмотря на наличие у Хорватии блестящего поколения 90-ых с Бобаном и Шукером.
Ответ mithridat
Дарио срна
Величайший хорватский футболист и прекрасный человек.
Так то могли и Вушковичу дать. Малый тащит Гамбург как не в себя.
В 19 лет только на трансфермаркете цена 60, в реальности уже за сотку точно.
Ответ Proper Chels
Батурина тоже неплохо играет в Комо, тоже думаю был одним из претендентов на награду.
Вполне возможно и приз лучшего игрока сезона в Сериале заберет великий Лукито
Ответ Кузя Гитарист
Димарко
