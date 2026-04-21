Модрич в 14-й раз признан игроком года в Хорватии, подряд – в 10-й раз
Хавбек «Милана» Лука Модрич признан лучшим игроком 2025 года в Хорватии.
40-летний футболист стал обладателем этого приза в 14-й раз, подряд – в 10-й раз.
Модрич получил награду на базе в Миланелло от экс-защитника «россонери» и сборной Хорватии Дарио Шимича.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт «Милана» в Х
Модрич - легендище! А ведь тогда не верилось в его успех в Реале и, казалось, лучше ему остаться в Тоттене. Но он превзошел многократно даже самые смелые ожидания! Браво!
Но,Лука Модрич,просто легенда...Наверное,у нас таким бы мог стать Андрей Аршавин,если бы играл до 40 и в каждом сезоне делал покер на Энфилде,но это сказка...
Совершенно затмил всех своих соотечественников и это несмотря на наличие у Хорватии блестящего поколения 90-ых с Бобаном и Шукером.
В 19 лет только на трансфермаркете цена 60, в реальности уже за сотку точно.