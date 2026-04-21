Кузнецов о ЦСКА: «Почему бы не дать шанс российскому тренеру? Вряд ли с Васей Березуцким проиграли бы столько матчей»

Кузнецов о ЦСКА: почему бы не дать шанс российскому тренеру?.

Дмитрий Кузнецов высказался за отставку Фабио Челестини с поста тренера ЦСКА и назначение российского специалиста.

«Совет директоров клуба будет решать, стоит ли сотрудничать с тренером, когда команда не оправдывает тех надежд, на которые мы рассчитывали.

Думаю, можем попробовать, чтобы клуб возглавил отечественный специалист. Пока ЦСКА возглавляет иностранный тренер, что-то не получается. Исключение – это Николич, здорово готовил команду.

Почему бы не дать шанс российскому тренеру? Хуже, что-ли, было бы? Вряд ли ЦСКА с Васей Березуцким (тренер «Урала» – Спортс”) проиграл бы столько игр», — сказал бывший хавбек ЦСКА.