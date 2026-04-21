40

Кузнецов о ЦСКА: «Почему бы не дать шанс российскому тренеру? Вряд ли с Васей Березуцким проиграли бы столько матчей»

Дмитрий Кузнецов высказался за отставку Фабио Челестини с поста тренера ЦСКА и назначение российского специалиста.

«Совет директоров клуба будет решать, стоит ли сотрудничать с тренером, когда команда не оправдывает тех надежд, на которые мы рассчитывали.

Думаю, можем попробовать, чтобы клуб возглавил отечественный специалист. Пока ЦСКА возглавляет иностранный тренер, что-то не получается. Исключение – это Николич, здорово готовил команду. 

Почему бы не дать шанс российскому тренеру? Хуже, что-ли, было бы? Вряд ли ЦСКА с Васей Березуцким (тренер «Урала» – Спортс”) проиграл бы столько игр», — сказал бывший хавбек ЦСКА.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
40 комментариев
Конечно! Урал не даст соврать 😂
Ответ IlyaGrain
Комментарий скрыт
Ответ S-V-D
Так он с Уралом не справляется и с ЦСКА не справится
Эксперды и журналисты переключились со Спартака на ЦСКА. Скучен день до вечера если делать нечего. В ЦСКА сами разберутся.
напомню забывчивым, что с Лешей Березуцким было ЗАМЕТНО хуже
Ответ Egobrain
Возможно, это был Вася
Березуцкий это все равно, что второй раз наступать на грабли.
Это как же надо нелюбить свой клуб чтобы раз за разоми предлагать Березуцких и Игнашевичей. Пусть в ФНЛ показывают свою компетентность
Ответ LionKing
Ну, Игнашевич в ФНЛ неплохо Балтику тренировал. Заняли второе место, вышли впервые за много лет в высшую лигу. Долгое время вообще на первом месте шли, проиграли всего 2 игры за чемпионат. На следующий сезон в РПЛ конечно не получилось, но были яркие игры. Победа в Грозном 7:1, победа над ЦСКА 3:0. Ну и финал кубка, где до 81 минуты вели в счете в игре с Зенитом.
С Васей проиграли бы больше матчей.
Лучше уж Игнашевича тогда. У него опыт успешной работы в ФНЛ, опыт работы в РПЛ (хоть и неудачной) и выход в финал кубка России с явным аутсайдером.
Ответ Lehuard
Такие достижения лучше забыть, а не перечислять ☺️
Дело не в тренерах. Странность селекции убивает все, по-моему.
фух. здесь тоже запели знакомую песню
Какой Вася Березуцкий? Кузнец ты чего ? Я бы поставил либо Корнеева ,либо Гришина.
Ответ Валерий Петров
Гришина не то что к команде, а к стадиону на пушечный выстрел подпускать нельзя
Желчный обиженка
Ответ Валерий Петров
Мелко. Надо Серегу Чепчугова пробовать.
Материалы по теме
Бубнов за отставку Челестини: «Хуже не будет. Он спровоцировал скандал в ЦСКА, произошел раскол»
21 апреля, 03:29
Гурцкая о неустойке для Челестини в случае отставки: «В конце года ЦСКА должен будет заплатить 600 тысяч евро»
21 апреля, 01:46
Журавель о Челестини: «Его упрямство, обидчивость, негибкость играют против ЦСКА – по стартовому составу видно, что он не простил Мойзеса. Ведет себя так, будто все выронил из рук»
20 апреля, 21:57
Рекомендуем
Главные новости
Помните, как выглядит резервный вариант формы «Баварии»?
9 минут назадТесты и игры
Генич о «Спартаке» и Черчесове: «Это ласт дэнс для Кахигао – положились на него, он сделал акцент на иностранце. Других российских тренеров будто бы не рассматривают»
12 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» примет «Краснодар», «Акрон» против «Динамо» Махачкала, «Ахмат» сыграет с «Балтикой»
21 минуту назад
Геннадий Орлов: «Зачем Батракова отправляют за границу? Ошибка! Рано! Надо еще сезон здесь, он щупленький, в Европе другой уровень единоборств. РПЛ деградирует без еврокубков»
24 минуты назад
Тренер «Зенита» Оливейра: «Слышал разговоры, что судьи нам помогают. Но они совершают большое количество ошибок против. Им выгодно совершать ошибки против нас»
39 минут назад
«Шевалье лучше Сафонова. Убежден, что «ПСЖ» верит в него. Не умаляю заслуг Матвея, но Люка лучше в перспективе». Костиль о голкиперах
54 минуты назад
Казанский про топ-3 комментаторов: «Важен стиль – в моем поколении таких не так уж и много. Знаешь, какое качество получишь от Генича. Знаешь манеру игры с микрофоном у Трушечкина»
сегодня, 07:05
Мостовой об улучшении отношений со «Спартаком»: «Хотелось бы, чтобы такие, как Мостовой, были в нашем футболе – тогда будем добиваться успехов. Футбольные люди должны быть в футболе»
сегодня, 06:40
Нули «Зенита» и «Локо», «Ман Сити» обошел «Арсенал», «Челси» уволил Росеньора, сухой матч Сафонова, золото Серобяна, «Бавария» в финале Кубка Германии и другие новости
сегодня, 06:10
Депутат Свищев об ужесточении лимита: «Позиция Дегтярева – дать возможность молодежи попасть в лучшие клубы, чтобы их не заменяли дорогие и не наши спортсмены из Южной Америки»
сегодня, 05:57
Ко всем новостям
Последние новости
Литвинов о Карседо: «Сразу дал понять русским ребятам, что мы должны быть как хозяева в «Спартаке». Благодаря такому подходу удалось построить команду»
4 минуты назад
Кержаков о Захаряне: «История показывает, насколько уровень футбола в Испании отличается от России по интенсивности. Арсен был не готов к таким нагрузкам»
сегодня, 06:55
«Спартак» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 06:25
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Севильи», «Реал Овьедо» примет «Вильярреал»
сегодня, 06:15
«Ахмат» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 05:30
Кубок Германии. 1/2 финала. «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом», «Бавария» прошла «Байер»
сегодня, 05:20
Гави о травме Ямаля: «Он лучший. Ламин был расстроен в раздевалке. Надеемся, что он вернется как можно скорее»
сегодня, 05:10
Булыкин о пенальти в ворота «Зенита»: «Нельзя за такое ставить – это абсурд. Рука Веги больше тянет на пенальти, чем рука Дивеева»
сегодня, 04:58
«Акрон» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 04:35
«Ротор» выиграл 6 матчей подряд в Первой лиге – победа 2:0 над «Родиной». Команда Парфенова идет 4-й в таблице
сегодня, 04:15
Рекомендуем