Ямаль о Месси: «Легенда не только футбола, но и всего спорта. Надеюсь пойти по его стопам»

Ямаль: надеюсь пойти по стопам Месси.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал форварда «Интер Майами » Лионеля Месси образцом для подражания.

«Когда понимаешь, что спортсмен — легенда не только в своем виде спорта, но и во всех остальных, это потому, что он лучший. Месси — тому пример. Он лучший футболист в истории, а также лучший спортсмен.

Для меня он не просто очередной кумир. Все уважают его за все, что он сделал, за пример, что он подает, и я надеюсь пойти по его стопам», – сказал Ямаль.