Ямаль о Месси: «Легенда не только футбола, но и всего спорта. Надеюсь пойти по его стопам»
Ямаль: надеюсь пойти по стопам Месси.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси образцом для подражания.
«Когда понимаешь, что спортсмен — легенда не только в своем виде спорта, но и во всех остальных, это потому, что он лучший. Месси — тому пример. Он лучший футболист в истории, а также лучший спортсмен.
Для меня он не просто очередной кумир. Все уважают его за все, что он сделал, за пример, что он подает, и я надеюсь пойти по его стопам», – сказал Ямаль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
Может в будущем, когда нибудь.
Но Ямаль очень талантливый, согласен.
Манеоа игры Ямаля другая.
Он больше похож на Рууда Гуллита, что тоже отлично.
Ямаль по сути вылитый Гуллит, во всем похож.
Кстати, Гуллит в Хаарлеме на этой позиции и играл.
Ямаль,чтобы взять все нити игры в свои руки, надо переходить в центр, играть от центрального круга до штрафной.
Тогда он сделает огрроныц шаг вперёд.
Удачи.