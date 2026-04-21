49

Ямаль о Месси: «Легенда не только футбола, но и всего спорта. Надеюсь пойти по его стопам»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси образцом для подражания.

«Когда понимаешь, что спортсмен — легенда не только в своем виде спорта, но и во всех остальных, это потому, что он лучший. Месси — тому пример. Он лучший футболист в истории, а также лучший спортсмен. 

Для меня он не просто очередной кумир. Все уважают его за все, что он сделал, за пример, что он подает, и я надеюсь пойти по его стопам», – сказал Ямаль.

Что делать с Челестини?17325 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
По стопам Месси ни кому не пройти, но Ямаль творит чудеса в свои юные годы, ну а Месси лучший игрок в истории футбола
А для кого-то ввели выход с третьего места из группы, чтоб могучие Австрия, Исландия и Венгрия не могли остановить Нани, Куарежму и Эдера от затаскивания мешка с фруктами к трофею. Да, Артёмка?🤓
Правильно назвал! Парень невероятно талантлив - я про Ямаля, таких восемнадцатилетних игроков не припомню, но нужна максимальная концентрация к своей профессии на всю жизнь и тогда есть все шансы пойти по стопам Месси, по крайней мере в плане ассистов и дриблинга, здесь Ламин уже будь здоров, но а в плане голов, то такое триединство есть только у него одного - игрока из Аргентины и второго такого думаю люди ещё долго не увидят…
Если Ямаль не сможет перестроится и играть 10ку и останется только вингеров, то не долго он сможет оставаться в топе. Посмотреть на Месси и того же роналду, они со временем меняли позицию. Месси, так вообще на 3-4 позициях играл
Вообще, Ямаль может играть десятку, уже были эксперименты от Флика с Ламином в центре и выглядело это не менее опасно. Тут больше психологический момент интересен: сможет ли он склониться от эффектности к эффективности с возрастом? Вот тут и будет ключ к «долголетию»🙌
Месси лучший в истории - это факт. Будут те, кто смогут забить столько же и даже больше, но мне с трудом верится, что вообще появится тот, кто сможет повторить его показатель по гол+пас и особенно по его импакту на игру. Уже наступили те времена, когда все больше активных зрителей футбола не знают про то, «что такое Месси».
А что такое Месси? Смотрю футбол 25 лет. Смотрел до него и после него буду.
Повторить путь Месси и повторить тот спектакль высочайшего футбольного мастерства, что обеспечивал для всех, для всех - включая ненавистников великого аргентинца, этот потрясающий мастер а течении 20 лет - невозможно.
Может в будущем, когда нибудь.
Но Ямаль очень талантливый, согласен.
Манеоа игры Ямаля другая.
Он больше похож на Рууда Гуллита, что тоже отлично.
Ямаль по сути вылитый Гуллит, во всем похож.
Кстати, Гуллит в Хаарлеме на этой позиции и играл.
Ямаль,чтобы взять все нити игры в свои руки, надо переходить в центр, играть от центрального круга до штрафной.
Тогда он сделает огрроныц шаг вперёд.
Удачи.
Не стал выделываться. Я ямаль а не Месси. Молодец
Но и всего соккера !
Уже не по его стопам пошёл, так что не выйдет )
Вряд ли получится. При всем том, что за последние лет 20 я считаю Месси - максимум топ 5. Время не то, путалона не та. Можно добиться и больших успехов, но не в путе, конечно. Т.е. буквально по стопам не получится. И к тому же, Ямаль - черный (псевдо) мусульманин - у него интеллект ниже. Не достигнет. Его рост как футболиста уже фактически остановился. Ну по дриблингу хорош, когда не впадлу может и пас хороший отдать, но много чего и не хватает. Да и команда так себе с избранным путем в виде спартаковских стеночек, игнорируя системные проблемы по организации игры, в результате чего оборона не будет работать ни с каким набором футболистов.
