Семшов о «Спартаке»: «Хорошие шансы на бронзу. Конкуренты начали терять очки»

Семшов о «Спартаке»: хорошие шансы на бронзу.

Игорь Семшов оценил шансы «Спартака» на третье место в Мир РПЛ .

После 25 туров красно-белые занимают в таблице 5-е место, отставая от третьей позиции на 3 очка.

«До начала весенней части чемпионата мы говорили, что «Спартак » не поднимется, но конкуренты начали терять очки. У красно‑белых хорошие шансы на бронзу.

У всех впереди сложные игры. У «Локомотива », например, очень сложный календарь», — сказал бывший футболист сборной России.