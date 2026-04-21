  • Бубнов за отставку Челестини: «Хуже не будет. Он спровоцировал скандал в ЦСКА, произошел раскол»
Александр Бубнов считает, что ЦСКА следует уволить Фабио Челестини с поста тренера.

«Челестини практически спровоцировал скандал в ЦСКА, где у них произошел раскол. Пошли разборки, и они столько очков потеряли. Чемпионами они не станут, хотя были близко. Я думал, что они за второе место будут бороться. 

В этом виноват однозначно Челестини. Поэтому здесь, как говорится, и «Ростова» можно не ждать, его убирать. Особенно после последних матчей и, самое главное, после проигрыша у себя дома «Сочи». 

Хуже не будет. Если так будет продолжаться, то они и до финала Кубка не дойдут, потому что сейчас лучше всех выглядит «Спартак», — сказал экс-защитник «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу».

Что делать с Челестини?20419 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Бубнов уже увольняет 14 тренеров ) только Мусаева и Карседо оставляет, а остальные не выполнили задачу на сезон говорит.
Бубен стучит не зря... Он стучит по Челестини... Не зря. Всё по делу... И возразить нечего. По ходу матч с Ростовом действительно будет определяющим...
Ну всё. Судьба решена. Против кардинала на попрёшь.
Скандал спровоцировал Мойзес
Мойзес вообще ни при чём. Челестини дрогнул после Краснодара и перевёл стрелки.
Буба: Челюсть, дуойка! (с))
Слушай, ну там два ляма компенсации платить надо, короче, спроси у пономарева. Вы там перетрите за отставку швейцарца и доложите потом, что решили
Да так и есть. Челестини свои обиды выше клуба поставил. Пусть валит домой.
Челестини не на Мойзеса попëр.
Челестини на Бескова с Лобановским попëр!!!
Недооцененный коммент)
Риски для ЦСКА со всех сторон. Оставить, может игра быть хуже и хуже, непонятно чем в предсезонку занимались, игроки как будто впервые увиделись. Баринов инородное тело.
Уволить, вроде как пойти на поводу у игроков, может деструктивно быть на будущее. Смотри Реал.
Баринов-это не инородное тело,это что-то ,гораздо,хуже.И не понятно:для чего взяли Воронова,которому,даже,не дают шансов,но стабильно выходит,хоть и на замену,деревянный Мусаев,а от Гонду,похожеСемак правильно избавился.
Ростову очки нужнее, чем ЦСКА, а то в стыки попадут
Материалы по теме
Гурцкая о неустойке для Челестини в случае отставки: «В конце года ЦСКА должен будет заплатить 600 тысяч евро»
21 апреля, 01:46
Журавель о Челестини: «Его упрямство, обидчивость, негибкость играют против ЦСКА – по стартовому составу видно, что он не простил Мойзеса. Ведет себя так, будто все выронил из рук»
20 апреля, 21:57
Пономарев о возможной отставке Челестини из ЦСКА: «Жалко два миллиона отдавать. Если займем 5-6-е место, то выплатим около 300 тысяч евро. Фабио ничего не понимает в футболе»
20 апреля, 12:48
