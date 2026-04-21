Бубнов за отставку Челестини: «Хуже не будет. Он спровоцировал скандал в ЦСКА, произошел раскол»
«Челестини практически спровоцировал скандал в ЦСКА, где у них произошел раскол. Пошли разборки, и они столько очков потеряли. Чемпионами они не станут, хотя были близко. Я думал, что они за второе место будут бороться.
В этом виноват однозначно Челестини. Поэтому здесь, как говорится, и «Ростова» можно не ждать, его убирать. Особенно после последних матчей и, самое главное, после проигрыша у себя дома «Сочи».
Хуже не будет. Если так будет продолжаться, то они и до финала Кубка не дойдут, потому что сейчас лучше всех выглядит «Спартак», — сказал экс-защитник «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу».
Что делать с Челестини?20419 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Челестини на Бескова с Лобановским попëр!!!
Уволить, вроде как пойти на поводу у игроков, может деструктивно быть на будущее. Смотри Реал.