«Гениальный ход Семака. Мало кто в РПЛ влияет на результат, меняя двух игроков сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых». Пятибратов о матче с «Махачкалой»
Дмитрий Пятибратов отметил удачные замены тренера «Зенита» Сергея Семака в матче Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).
На 75-й минуте Даниил Кондаков, Андрей Мостовой и Роман Вега вышли на поле вместо Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, после чего петербургский клуб вырвал победу.
«Я бы отметил гениальный ход Семака в матче с «Динамо», как он повлиял на ход матча. Это показатель тренерского мастерства, насколько тренер управляет ситуацией на поле.
Мало кто в российском чемпионате за 15 минут до конца матча влияет на результат, меняя двух футболистов сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых», — сказал экс-тренер «Факела».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
А у кого они ещё есть? Он выпустил вместо них игроков явно не ниже уровнем игроков Махачкалы.
Гениально не это, а то, что команда играть перестала и кое как выиграла...
На трон его!
Сюр какой-то.