«Гениальный ход Семака. Мало кто в РПЛ влияет на результат, меняя двух игроков сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых». Пятибратов о матче с «Махачкалой»

Дмитрий Пятибратов отметил удачные замены тренера «Зенита » Сергея Семака в матче Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

На 75-й минуте Даниил Кондаков , Андрей Мостовой и Роман Вега вышли на поле вместо Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, после чего петербургский клуб вырвал победу.

«Я бы отметил гениальный ход Семака в матче с «Динамо», как он повлиял на ход матча. Это показатель тренерского мастерства, насколько тренер управляет ситуацией на поле.

Мало кто в российском чемпионате за 15 минут до конца матча влияет на результат, меняя двух футболистов сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых», — сказал экс-тренер «Факела».