  • «Гениальный ход Семака. Мало кто в РПЛ влияет на результат, меняя двух игроков сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых». Пятибратов о матче с «Махачкалой»
«Гениальный ход Семака. Мало кто в РПЛ влияет на результат, меняя двух игроков сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых». Пятибратов о матче с «Махачкалой»

Пятибратов отметил удачные замены Семака в матче с «Махачкалой».

Дмитрий Пятибратов отметил удачные замены тренера «Зенита» Сергея Семака в матче Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

На 75-й минуте Даниил Кондаков, Андрей Мостовой и Роман Вега вышли на поле вместо Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, после чего петербургский клуб вырвал победу.

«Я бы отметил гениальный ход Семака в матче с «Динамо», как он повлиял на ход матча. Это показатель тренерского мастерства, насколько тренер управляет ситуацией на поле. 

Мало кто в российском чемпионате за 15 минут до конца матча влияет на результат, меняя двух футболистов сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых», — сказал экс-тренер «Факела».

Определенно талант. Никто больше так не сможет: ни у кого в команде больше нет игроков сборной Бразилии и Вендела. Жаль. А так могли бы оценить талант всех тренеров
Определенно талант. Никто больше так не сможет: ни у кого в команде больше нет игроков сборной Бразилии и Вендела. Жаль. А так могли бы оценить талант всех тренеров
Никто не мешает условному Спартаку вместо всяких Жедсонов покупать потенциальных игроков сборной Бразилии.
Никто не мешает условному Спартаку вместо всяких Жедсонов покупать потенциальных игроков сборной Бразилии.
Никто не критикует Зенит за их трансферную политику. Тут обсуждался исключительно комментарий Пятибратова о гении Семака. Я даже больше скажу-трансферна политика Спартака мне не нравится. Но в последние годы хоть стали брать неплохихи игроков, там другая проблема - не всегда на нужные позиции берут. Но легионеры в последние года два явно лучше стали.
28 лет молодой Мостовой. Окей
"Мало кто в российском чемпионате за 15 минут до конца матча влияет на результат, меняя двух футболистов сборной Бразилии"
А у кого они ещё есть? Он выпустил вместо них игроков явно не ниже уровнем игроков Махачкалы.
Гениально не это, а то, что команда играть перестала и кое как выиграла...
"Мало кто в российском чемпионате за 15 минут до конца матча влияет на результат, меняя двух футболистов сборной Бразилии" А у кого они ещё есть? Он выпустил вместо них игроков явно не ниже уровнем игроков Махачкалы. Гениально не это, а то, что команда играть перестала и кое как выиграла...
Комментарий скрыт
Вообще никто не меняет кроме Семака,так как больше ни у кого нет игроков сборной Бразилии))!
Вообще никто не меняет кроме Семака,так как больше ни у кого нет игроков сборной Бразилии))!
🤣
Богданыч работающий в РПЛ и Зените 5+ лет? Обладая лучшим составом в чемпионате, с игроками Сборной Бразилии (О_О) делает гениальные замены и еле еле побеждает Динамо Махачкалу!!!
На трон его!

Сюр какой-то.
качать гения....
Для комплекта не хватает ташуева, который скажет, что этому гениальному приему он научил семака еще 20 лет назад
Пятибратов через Семака работу ищет что ли. Иначе ничего гениально я не увидел
Кондаков забил по большому фарту , это медицинский факт , после гола он растворился на поле . Чего тут гениального, не понятно , тем более вместо Вендела , где тот же Кандаков сделал работу Энрике . Этот пассажир вообще за 35 млн , ходячий анекдот , похоже его так же затаскивают в состав , как и в свое время Соболева , оставляя команду в меньшинстве. Ударов нет , обводки в сторону ворот соперника нет , вообще ничего нет …. и он постоянно в составе . Обсуждать гения тренерской мысли , который при первом случае готов выпустить 100500 защитников , желания нет . Если бы не заряженность самих игроков, мы бы и 3 очка Краснодару дома подарили , потому что после того , как Зенит душил Краснодар весь первый тайм , гениальный Семак после перерыва отдал мяч и пространство гостям . Краснодару, с Кордобой , мяч и пространство, ну не гений ли ))) Нас ровно через 15 минут за это наказали голешником , где до этого мы за треть поля выйти не могли … Семак со своим прагматизмом , где как он говорит , не важна игра , важен результат, давно поплыл .. С Краснодаром вытащила команда , на своем заряде , с Махачкалой повезло , потому как эмоции Соболева стали отходить на второй план , а мастерства соответствующего центральной линии Зенита там нет и не появится .
Кондаков забил по большому фарту , это медицинский факт , после гола он растворился на поле . Чего тут гениального, не понятно , тем более вместо Вендела , где тот же Кандаков сделал работу Энрике . Этот пассажир вообще за 35 млн , ходячий анекдот , похоже его так же затаскивают в состав , как и в свое время Соболева , оставляя команду в меньшинстве. Ударов нет , обводки в сторону ворот соперника нет , вообще ничего нет …. и он постоянно в составе . Обсуждать гения тренерской мысли , который при первом случае готов выпустить 100500 защитников , желания нет . Если бы не заряженность самих игроков, мы бы и 3 очка Краснодару дома подарили , потому что после того , как Зенит душил Краснодар весь первый тайм , гениальный Семак после перерыва отдал мяч и пространство гостям . Краснодару, с Кордобой , мяч и пространство, ну не гений ли ))) Нас ровно через 15 минут за это наказали голешником , где до этого мы за треть поля выйти не могли … Семак со своим прагматизмом , где как он говорит , не важна игра , важен результат, давно поплыл .. С Краснодаром вытащила команда , на своем заряде , с Махачкалой повезло , потому как эмоции Соболева стали отходить на второй план , а мастерства соответствующего центральной линии Зенита там нет и не появится .
Да не прагматизм это. Это прискорбное отсутствие идей и методики по осуществлению этих идей. Но не на этом ресурсе об этом писать...
Только у нас в 28 футболист ещё молодой талант.
