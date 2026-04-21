Бонуччи о Бастони: «Хорошо подходит «Барселоне», очень техничный защитник с отличным видением поля»

Леонардо Бонуччи считает, что защитник «Интера » Алессандро Бастони подошел бы «Барселоне».

Сообщалось , что «блауграна» и Бастони уже согласовали контракт.

«Подход Бастони к футболу и его характеристики хорошо подходят «Барселоне», потому что он очень техничный защитник с отличным видением поля.

Возможно, возникнут некоторые проблемы с пространством, что оставляет «Барселона » [при высоком прессинге], но все зависит от индивидуального и личностного роста, чтобы научиться читать ситуации и предвидеть их, не попадая в затруднительное положение.

Он молодой игрок, у него впереди еще 6-7 лет на высоком уровне, и я надеюсь, что в сборной он сможет вернуть уверенность и спокойствие, что отличают его в «Интере», – сказал бывший защитник сборной Италии.