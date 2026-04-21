Бонуччи о Бастони: «Хорошо подходит «Барселоне», очень техничный защитник с отличным видением поля»
Леонардо Бонуччи считает, что защитник «Интера» Алессандро Бастони подошел бы «Барселоне».
Сообщалось, что «блауграна» и Бастони уже согласовали контракт.
«Подход Бастони к футболу и его характеристики хорошо подходят «Барселоне», потому что он очень техничный защитник с отличным видением поля.
Возможно, возникнут некоторые проблемы с пространством, что оставляет «Барселона» [при высоком прессинге], но все зависит от индивидуального и личностного роста, чтобы научиться читать ситуации и предвидеть их, не попадая в затруднительное положение.
Он молодой игрок, у него впереди еще 6-7 лет на высоком уровне, и я надеюсь, что в сборной он сможет вернуть уверенность и спокойствие, что отличают его в «Интере», – сказал бывший защитник сборной Италии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportmediaset
Без шуток Барсе нужен кто то типа Рюдигера или Габриэля отбитые наглухо ЦЗ, которые феноменальные персональщики, но и хороши и на мяче и в тактике, а главное им вообще все равно что о них и кто говорит. Их будут ненавидеть соперники и обожать свои. Милые, няшки, стесняшки ЦЗ это прикольно, но иногда чтобы выиграть надо быть говнюком Маскерано, Рамос, Пепе, Лусио и т.д. готовы были быть говнюками и не стеснялись этого.