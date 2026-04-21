  Бонуччи о Бастони: «Хорошо подходит «Барселоне», очень техничный защитник с отличным видением поля»
Бонуччи о Бастони: «Хорошо подходит «Барселоне», очень техничный защитник с отличным видением поля»

Леонардо Бонуччи считает, что защитник «Интера» Алессандро Бастони подошел бы «Барселоне».

Сообщалось, что «блауграна» и Бастони уже согласовали контракт.

«Подход Бастони к футболу и его характеристики хорошо подходят «Барселоне», потому что он очень техничный защитник с отличным видением поля.

Возможно, возникнут некоторые проблемы с пространством, что оставляет «Барселона» [при высоком прессинге], но все зависит от индивидуального и личностного роста, чтобы научиться читать ситуации и предвидеть их, не попадая в затруднительное положение. 

Он молодой игрок, у него впереди еще 6-7 лет на высоком уровне, и я надеюсь, что в сборной он сможет вернуть уверенность и спокойствие, что отличают его в «Интере», – сказал бывший защитник сборной Италии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportmediaset
Главное, чтобы он научился справляться с давлением, а не закрывать свои соц сети после каждого провала. И не старался уйти от ответственности, даже не говоря ничего фанатам через прессу. А провалов будет дофига в Барселоне. Флик из обороны делает смертников и без провалов там не получится, а давление на игроков Барселоны прям в разы больше, чем давление на игроков Интера.
Без шуток Барсе нужен кто то типа Рюдигера или Габриэля отбитые наглухо ЦЗ, которые феноменальные персональщики, но и хороши и на мяче и в тактике, а главное им вообще все равно что о них и кто говорит. Их будут ненавидеть соперники и обожать свои. Милые, няшки, стесняшки ЦЗ это прикольно, но иногда чтобы выиграть надо быть говнюком Маскерано, Рамос, Пепе, Лусио и т.д. готовы были быть говнюками и не стеснялись этого.
Ответ Кино Музыка
Ему уже 27.
Для Италии он еще сопляк
Ответ Кино Музыка
Ему уже 27.
Для защитника это не возраст
не знаю, что от него ждут в Барсе с его комплектацией и качествами. Флик топит и будет топить высокую линию защиты с ловушками, где любой защитник любого класса будет забывать о персональном уровне и ошибаться во имя тактики, как бы не хотелось. Бастони не особо быстрый, не прыткий - в футболке каталонцев от него нужно ждать разве что чуть больше, чем от Араухо. за такие деньги это уж дико сомнительное приобретение.
⚡️ Бастони, Влахович, Хакими, Хейсен, Коутиньо, Калафьори, Леау и Жиру ВХОДЯТ в расследование по эскортам в Милане – ilGiornale
Материалы по теме
Директор «Интера» о Бастони и «Барсе»: «Я не знаю, что говорят в Испании. Тем, кто им интересуется, следует звонить нам, а не разговаривать»
20 апреля, 17:30
Альварес и Бастони отдают предпочтение «Барселоне» в случае ухода из «Атлетико» и «Интера» (Mundo Deportivo)
20 апреля, 11:59
Десайи о Бастони: «Даже не половина Мальдини, но стабилен и умеет адаптироваться. Он может вывести «Барселону» на новый уровень – она не выигрывает ЛЧ из-за слабой обороны»
15 апреля, 18:11
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», «Арсенал» против «Ньюкасла»
12 минут назадLive
Чемпионат России. «Локо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА против «Рубина», «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в воскресенье
12 минут назадLive
Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
39 минут назадФото
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
сегодня, 10:41
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
сегодня, 10:30Фото
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
сегодня, 10:30
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
сегодня, 10:14
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
сегодня, 10:01
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Журналист Мигель Анхель Диас: «Почеттино возглавит «Реал» в следующем сезоне, думаю»
14 минут назад
Шалимов об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Пенальти ставить абсолютно не за что. Зачем ВАР зовет арбитра на такие ситуации, как в случае с Умяровым и Дивеевым?»
30 минут назад
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
47 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Рекомендуем