  • Гурцкая о неустойке для Челестини в случае отставки: «В конце года ЦСКА должен будет заплатить 600 тысяч евро»
Гурцкая о неустойке для Челестини в случае отставки: «В конце года ЦСКА должен будет заплатить 600 тысяч евро»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какую компенсацию получит тренер ЦСКА Фабио Челестини в случае увольнения.

Контракт швейцарца с армейцами рассчитан до июня 2027 года.

«Не зря появились первые заявления, что ЦСКА уже готов убирать Челестини. Сейчас нужно заплатить два миллиона [евро]. 

У ЦСКА есть лесенка, которая была, например, при увольнении Федотова: прописана сумма при разрыве в зависимости от занятого места. Но это только в конце года. Если в течение года вы будете его увольнять, то компенсация составит два миллиона. 

Я думаю, что сейчас разница составит 1 миллион 400 тысяч. В конце года они должны будут заплатить 600 тысяч», – сказал Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
такая фигня,человек плохо сделал свою работу,а ему еще какие то конпенсации платят,вообще не понимаю этого,какой смысл ему напрягаться,если часто при провале он больше получит и почему у обычных работяг нет такой систему,набухался,уволили за это,лови конпенсацию...
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Во-первых, даже если такая компенсация есть (а она бывает), масштаб неустойки не сопоставим. Во-вторых, если ты пришел работать тренером и тебя раз уволили быстро с неустойкой, второй - много ли тренеров имеют такой кредит доверия у будущих руководителей, чтобы их раз за разом брали на работу, прописывая существенную неустойку? На третий раз ты в лучшем случае «эксперт» на матч ТВ и то… смотря на сколько ты хорошо смотришься в картинке и у тебя связная речь)
Ответ FunyaFun
будущие руководители ведь видят все и с компенсацией или без,оценят качество работы,это вообще не на что не влияет,все эти неустойки,проценты агентам,развод,мошенничество
К 600тыс ещё следует зарплату за апрель и май прибавить, чтоб уж по чесноку
Ответ Аль Шинник
Ну если его убрать, зп нужно будет платить другому кому-то же. Так что это и не считается
Вот к чему приводит спешка при выборе тренера но здесь Николичу ещё "СПС" надо сказать.
Ответ Валерий Петров
А вы какого тренера хотите чтобы выбрал Великолепный, сидя на горе, куда от страха залез? Хорошо хоть этот вообще тренировать умеет, а не коз пасти или трубы прочищать.
Не там проблему ищите.
Ответ Валерий Петров
не у всех получается и не с каждым коллективом. Раньери тоже ддо Лестера бестрофейщиком называли.
