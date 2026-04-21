Гурцкая о неустойке для Челестини в случае отставки: «В конце года ЦСКА должен будет заплатить 600 тысяч евро»

Агент Гурцкая рассказал о неустойке для Челестини в случае увольнения.

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какую компенсацию получит тренер ЦСКА Фабио Челестини в случае увольнения.

Контракт швейцарца с армейцами рассчитан до июня 2027 года.

«Не зря появились первые заявления, что ЦСКА уже готов убирать Челестини. Сейчас нужно заплатить два миллиона [евро].

У ЦСКА есть лесенка, которая была, например, при увольнении Федотова: прописана сумма при разрыве в зависимости от занятого места. Но это только в конце года. Если в течение года вы будете его увольнять, то компенсация составит два миллиона.

Я думаю, что сейчас разница составит 1 миллион 400 тысяч. В конце года они должны будут заплатить 600 тысяч», – сказал Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»