Силкин о назначении Карасева на матч «Динамо»: «Зачем это делать, зная недавнюю историю их взаимодействия? Странное решение»
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил назначение арбитра Сергея Карасева на матч бело-голубых с «Рубином».
Игра 26-го тура Мир РПЛ пройдет в среду на «ВТВ Арене».
«Посмотрел назначения арбитров на ближайший тур и сильно удивился, когда увидел напротив матча «Динамо» фамилию Карасева. Хочется задать вопрос тем, кто их назначает: зачем это делать, зная недавнюю историю их взаимодействия. Отлично жили год друг без друга и могли бы жить дальше.
В общем, странное решение, которое вряд ли приведет к чему-то хорошему», — сказал Силкин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
