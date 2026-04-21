Силкин о назначении Карасева на матч «Динамо»: «Зачем это делать, зная недавнюю историю их взаимодействия? Странное решение»

Силкин о назначении Карасева на матч «Динамо»: странное решение.

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил назначение арбитра Сергея Карасева на матч бело-голубых с «Рубином ».

Игра 26-го тура Мир РПЛ пройдет в среду на «ВТВ Арене».

«Посмотрел назначения арбитров на ближайший тур и сильно удивился, когда увидел напротив матча «Динамо » фамилию Карасева. Хочется задать вопрос тем, кто их назначает: зачем это делать, зная недавнюю историю их взаимодействия. Отлично жили год друг без друга и могли бы жить дальше.

В общем, странное решение, которое вряд ли приведет к чему-то хорошему», — сказал Силкин.