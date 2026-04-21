  • Силкин о назначении Карасева на матч «Динамо»: «Зачем это делать, зная недавнюю историю их взаимодействия? Странное решение»
17

Силкин о назначении Карасева на матч «Динамо»: «Зачем это делать, зная недавнюю историю их взаимодействия? Странное решение»

Силкин о назначении Карасева на матч «Динамо»: странное решение.

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил назначение арбитра Сергея Карасева на матч бело-голубых с «Рубином».

Игра 26-го тура Мир РПЛ пройдет в среду на «ВТВ Арене».

«Посмотрел назначения арбитров на ближайший тур и сильно удивился, когда увидел напротив матча «Динамо» фамилию Карасева. Хочется задать вопрос тем, кто их назначает: зачем это делать, зная недавнюю историю их взаимодействия. Отлично жили год друг без друга и могли бы жить дальше. 

В общем, странное решение, которое вряд ли приведет к чему-то хорошему», — сказал Силкин.

У нас все клубы в той или иной степени недовольны 80 процентов арбитрами. И если у каждого клуба спрашивать желание кто их будет судить(а в матче играют всё же 2 команды) то где брать арбитров? может из 2 лиги?
Все уже крестятся, когда видят имя лучшего арбитра всея Руси
После удаления Педро он должен вторую женскую лигу судить, в Боснии
После повторов , подсказов , испортил главный матч весны , который кстати был для судейства не сложный совсем , и назначен судить дальше - просто ахахахахаа …..
Лысый давно уже себя изжил,пора гнать,и не его одного.
реально, судить некому будет, если смотреть на историю взаимоотношений арбитров с тем или иным клубом.
реально, судить некому будет, если смотреть на историю взаимоотношений арбитров с тем или иным клубом.
Лучше вообще без судей чем с такими, ему даже ВАР не указ, как хочу так и сужу
Сейчас как раз можно. Мы все равно ни за что не боремся.
Сейчас как раз можно. Мы все равно ни за что не боремся.
Вот сейчас он как раз демонстративно поможет Динамо в ничего не значащем матче.
Скриньте
Карасев после прошлого матча в СИЗО должен сидеть, а не к туру готовиться
Карасёв со всеми повзаимодействовал. Что теперь его никому не назначать?)
Дайте ему должность какую нибудь типа глава комитета по этике, там то же можно взятки брать хорошие, ну а судейство это не его
