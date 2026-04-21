Хавбек «Балтики» Петров о 2:2 с «Краснодаром»: «Наша участь – пропускать в компенсированное время – пока никуда не делась»
Полузащитник «Балтики» Максим Петров оценил ничью с «Краснодаром» (2:2) в Мир РПЛ. «Быки» ушли от поражения, сравняв счет на 92-й минуте.
– У нас не удалось начало игры, первые минуты, потом стало получаться, особенно после забитого гола. Раскрепостились, привыкли, все шло к победе... И наша участь – пропускать в компенсированное время – пока никуда не делась.
– У Андрея Викторовича Талалаева были проблемы со здоровьем. Поддержали его как-то командой?
– Конечно, спрашивали, переживали все вместе, мы одно целое, связь всегда поддерживали.
– Не хотите сделать ему подарок, некий знак уважения?
– Мы в команде это обсудим, – сказал Петров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
1 комментарий
Какой подарок, они рады, что его нет
