  Хавбек «Балтики» Петров о 2:2 с «Краснодаром»: «Наша участь – пропускать в компенсированное время – пока никуда не делась»
Хавбек «Балтики» Петров о 2:2 с «Краснодаром»: «Наша участь – пропускать в компенсированное время – пока никуда не делась»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров оценил ничью с «Краснодаром» (2:2) в Мир РПЛ. «Быки» ушли от поражения, сравняв счет на 92-й минуте.

– У нас не удалось начало игры, первые минуты, потом стало получаться, особенно после забитого гола. Раскрепостились, привыкли, все шло к победе... И наша участь – пропускать в компенсированное время – пока никуда не делась.

– У Андрея Викторовича Талалаева были проблемы со здоровьем. Поддержали его как-то командой?

– Конечно, спрашивали, переживали все вместе, мы одно целое, связь всегда поддерживали.

– Не хотите сделать ему подарок, некий знак уважения?

– Мы в команде это обсудим, – сказал Петров.

Что делать с Челестини?20415 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Материалы по теме
Бубнов о Талалаеве: «Вконец оборзел – дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Руководство «Балтики» могло промыть ему мозги, но они его защищают»
20 апреля, 21:48
Хавбек «Балтики» Беликов про 2:2 с «Краснодаром»: «Они не были сильнее нас, мы смотрелась и получше, может. Мы выполнили практически всю тренерскую установку»
20 апреля, 19:27
Экс-судья Федотов о жесте Кордобы и КДК: «Неприличных жестов я не увидел, серьезное решение вряд ли будет. Джон мог получить карточку, но он головняк для арбитров»
20 апреля, 17:55
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», «Арсенал» против «Ньюкасла»
11 минут назадLive
Чемпионат России. «Локо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА против «Рубина», «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в воскресенье
11 минут назадLive
Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
38 минут назадФото
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
сегодня, 10:41
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
сегодня, 10:30Фото
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
сегодня, 10:30
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
сегодня, 10:14
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
сегодня, 10:01
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Журналист Мигель Анхель Диас: «Почеттино возглавит «Реал» в следующем сезоне, думаю»
13 минут назад
Шалимов об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Пенальти ставить абсолютно не за что. Зачем ВАР зовет арбитра на такие ситуации, как в случае с Умяровым и Дивеевым?»
29 минут назад
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
46 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Рекомендуем