  • Журавель о Челестини: «Его упрямство, обидчивость, негибкость играют против ЦСКА – по стартовому составу видно, что он не простил Мойзеса. Ведет себя так, будто все выронил из рук»
22

Комментатор Тимур Журавель считает, что ЦСКА страдает из-за недостаточно гибкого подхода главного тренера команды Фабио Челестини.

Ранее швейцарец отстранял защитника Мойзеса Барбозу от тренировок и матчей из-за конфликта после игры с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России. Позднее бразилец вернулся к работе с командой.

– Что происходит с ЦСКА?

– Для меня маркер – история с Мойзесом. Мне кажется, Челестини не хватает гибкости и адаптивности к такой сложной форс‑мажорной ситуации. Сначала клуб объявил, что тренер простил футболиста, хотя от Челестини мы этого не слышали, а по стартовому составу мы видим, что он не простил. И это длится слишком долго, наносит невосполнимый урон ЦСКА.

Упрямство, обидчивость, негибкость Челестини, еще что‑то сейчас играет против ЦСКА. В конце концов, тренер ответственен за все происходящее, и фрагментарная роль Мойзеса выглядит нелепо и даже унизительно для него самого после объявления о примирении, и даже для тренера. Сейчас главный источник ущерба для команды, мне кажется, Челестини.

– И что делать, прощаться с тренером?

– Нужно смотреть, чем закончится сезон. У них есть еще возможность выиграть Кубок России. Если Челестини возьмет трофей, это может быть индульгенцией, поводом для продления контракта. Но пока он ведет себя так, будто все выронил из рук. У ЦСКА провальный весенний отрезок, это на его совести. Видимо, с зимней подготовкой что‑то было не так, и неумение разрулить внутренние проблемы.

– Не первый иностранец, кто оказался не готов к многомесячному перерыве в чемпионате.

Станкович [в «Спартаке»] тоже сталкивался с этим, другие тренеры, – сказал Журавель.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Было бы здорово, если бы Челестини в ответ сказал, что мнение Журавеля никого не интересует
Комментировать игры не могут и не умеют, там то все вставляют всякие интриги. И здесь еще подливают.
В сторону буя журавль слетай
маленькая собачка- всю жизнь щенок(с)
журавель- 100%-й приспособленец, отвратительный, желчный и не интересный как журналист... но нос держит по ветру, и всегда говорит и пишет то, что нужно его начальству.
Ответ Калькулон
а что не так он сказал?)
Твоё мнение никого не интересует Тимурка.
> "– Для меня маркер – история с Мойзесом."
То есть если бы не удаление Мойзеса (по его же вине), то даже и зацепиться не за что было?
По моему мнению, всё сломалось из-за непонятного обоюдного трансфера Дивеев-Гонду. Такое ощущение, что эту сделку навязали извне. Да и Баринова тоже вряд ли Челестини отслеживал много месяцев, страстно желая видеть в составе команды. Вот отсюда и пошёл слом. Все кто был на своих местах ранее, почувствовали нездоровую конкуренцию. А кто виноват во всём? Главный тренер.
Ответ Brennet
все сломалось когда продали Рошу и взяли Жоао, а потом Рейса. Два цз, которые никак не стали основными
Ответ Гусеконь
Это не объясняет почему ЦСКА вдруг стал беззубым хищником, перестав забивать. В этом смысле моя версия лучше согласуется с тем что мы наблюдаем сейчас. Больше всего вопросов возникает в адрес Гонду, который вроде как теперь и конь, но ощущение что не армейский, а троянский.
Безотносительно ЦСКА - а кто вообще решил, что Журавель имеет право на подобные высказывания про клубы и их дела? Он кто такой вообще, откуда претензии на ценность этого мнения?
И генича на крыло возьми
Ну, если Журавель критикует, значит, Челестини всё делает правильно и Кубок возьмёт. Эта птичка-кукаречка без собственного мнения очередной раз умоется в компосте.
Ответ Bicky
Очень хочется в это верить! Уж больно задолбал этот журавель! Раньше думал, что Рабинер - это дно, но оказалось, что есть персонажи еще более омерзительные.
Ответ Kovtun
Пиком его интеллектуального развития стал призыв посочувствовать бедной судьбинушке жены Горбачева. Какой же мерзкий сливной бочок, пытающийся припочковаться хоть к кому-нибудь! И кто-то ведь его двигает по карьере...
Якин красавчик
