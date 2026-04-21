Журавель о Челестини: «Его упрямство, обидчивость, негибкость играют против ЦСКА – по стартовому составу видно, что он не простил Мойзеса. Ведет себя так, будто все выронил из рук»

Журавель о ЦСКА: упрямство и обидчивость Челестини играют против команды.

Комментатор Тимур Журавель считает, что ЦСКА страдает из-за недостаточно гибкого подхода главного тренера команды Фабио Челестини .

Ранее швейцарец отстранял защитника Мойзеса Барбозу от тренировок и матчей из-за конфликта после игры с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России. Позднее бразилец вернулся к работе с командой.

– Что происходит с ЦСКА?

– Для меня маркер – история с Мойзесом. Мне кажется, Челестини не хватает гибкости и адаптивности к такой сложной форс‑мажорной ситуации. Сначала клуб объявил, что тренер простил футболиста, хотя от Челестини мы этого не слышали, а по стартовому составу мы видим, что он не простил. И это длится слишком долго, наносит невосполнимый урон ЦСКА.

Упрямство, обидчивость, негибкость Челестини, еще что‑то сейчас играет против ЦСКА. В конце концов, тренер ответственен за все происходящее, и фрагментарная роль Мойзеса выглядит нелепо и даже унизительно для него самого после объявления о примирении, и даже для тренера. Сейчас главный источник ущерба для команды, мне кажется, Челестини.

– И что делать, прощаться с тренером?

– Нужно смотреть, чем закончится сезон. У них есть еще возможность выиграть Кубок России. Если Челестини возьмет трофей, это может быть индульгенцией, поводом для продления контракта. Но пока он ведет себя так, будто все выронил из рук. У ЦСКА провальный весенний отрезок, это на его совести. Видимо, с зимней подготовкой что‑то было не так, и неумение разрулить внутренние проблемы.

– Не первый иностранец, кто оказался не готов к многомесячному перерыве в чемпионате.

– Станкович [в «Спартаке »] тоже сталкивался с этим, другие тренеры, – сказал Журавель.