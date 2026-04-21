Форвард «Вероны» Орбан набросился на болельщика, ударившего по его машине ладонью. Позже он извинился в соцсетях

Форвард «Вероны» Орбан извинился после драки с болельщиком.

Нападающий «Вероны» Гифт Орбан принес извинения после стычки с болельщиком.

Инцидент произошел на парковке домашнего стадиона команды, когда он уезжал после поражения от «Милана » (0:1) в воскресенье.

По словам очевидцев, Орбан был явно расстроен и сначала отказался остановиться, чтобы сфотографироваться с болельщиком, пишет Corriere dello Sport. Ситуация обострилась, когда другой фанат ударил ладонью по машине нигерийца, после чего футболист вышел из автомобиля, и завязалась конфронтация, переросшая в драку.

Инцидент был запечатлен на мобильные телефоны очевидцев. В настоящее время видеозапись изучается властями, на место происшествия приезжало итальянское подразделение полиции Digos, отвечающее за общественный порядок на спортивных мероприятиях.

Позднее «Верона» выпустила заявление, в котором осудила любые проявления насилия.

«Я хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками за свое поведение.

Я понимаю, насколько важна ваша поддержка, и мне жаль, если я проигнорировал тех, кто просил сфотографироваться и взять автограф. Вы заслуживаете уважения, и в тот момент я вас подвел.

Я также глубоко сожалею о своей реакции: нет оправдания тому, что я потерял контроль над собой, и я беру на себя полную ответственность.

Я обещаю извлечь урок из этой ошибки и сделать все возможное для этого. Болельщики – неотъемлемая часть этого клуба, и я ценю страсть и преданность, которые вы проявляете каждый день.

Я буду усердно работать, чтобы вернуть ваше доверие, не только словами, но и делами. Спасибо за вашу неизменную поддержку. Я по-прежнему полностью сосредоточен на том, чтобы каждый раз, выходя на поле, отдавать все силы клубу», – написал Орбан в соцсети.