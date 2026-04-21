  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Форвард «Вероны» Орбан набросился на болельщика, ударившего по его машине ладонью. Позже он извинился в соцсетях
Видео
4

Форвард «Вероны» Орбан набросился на болельщика, ударившего по его машине ладонью. Позже он извинился в соцсетях

Форвард «Вероны» Орбан извинился после драки с болельщиком.

Нападающий «Вероны» Гифт Орбан принес извинения после стычки с болельщиком.

Инцидент произошел на парковке домашнего стадиона команды, когда он уезжал после поражения от «Милана» (0:1) в воскресенье.

По словам очевидцев, Орбан был явно расстроен и сначала отказался остановиться, чтобы сфотографироваться с болельщиком, пишет Corriere dello Sport. Ситуация обострилась, когда другой фанат ударил ладонью по машине нигерийца, после чего футболист вышел из автомобиля, и завязалась конфронтация, переросшая в драку.

Инцидент был запечатлен на мобильные телефоны очевидцев. В настоящее время видеозапись изучается властями, на место происшествия приезжало итальянское подразделение полиции Digos, отвечающее за общественный порядок на спортивных мероприятиях.

Позднее «Верона» выпустила заявление, в котором осудила любые проявления насилия.

«Я хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками за свое поведение.

Я понимаю, насколько важна ваша поддержка, и мне жаль, если я проигнорировал тех, кто просил сфотографироваться и взять автограф. Вы заслуживаете уважения, и в тот момент я вас подвел.

Я также глубоко сожалею о своей реакции: нет оправдания тому, что я потерял контроль над собой, и я беру на себя полную ответственность.

Я обещаю извлечь урок из этой ошибки и сделать все возможное для этого. Болельщики – неотъемлемая часть этого клуба, и я ценю страсть и преданность, которые вы проявляете каждый день.

Я буду усердно работать, чтобы вернуть ваше доверие, не только словами, но и делами. Спасибо за вашу неизменную поддержку. Я по-прежнему полностью сосредоточен на том, чтобы каждый раз, выходя на поле, отдавать все силы клубу», – написал Орбан в соцсети.

Что делать с Челестини?20415 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoМилан
logoВерона
соцсети
logoГифт Орбан
logoпроисшествия
logoболельщики
стадио Марк Антонио Бентегоди
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, Орбану тяжело сейчас, непросто принять поражение после стольких лет у власти, вот и психует
Говорят болельщик повредил газовое оборудование на его машине, поэтому Орбан и негодует
Пипец полиция, власти, извинения. Теперь еще обсуждать это в телешоу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
