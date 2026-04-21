Бубнов о Талалаеве: «Вконец оборзел – дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Руководство «Балтики» могло промыть ему мозги, но они его защищают»

Бубнов о поведении Талалаева: рецидивист, вконец оборзел.

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов посоветовал «Балтике» уволить Андрея Талалаева с поста главного тренера за его поведение.

– Руководство могло ему мозги промыть, [сказать]: «Ты у нас работать не будешь», а они этого не делают, они его защищают. Он уже вконец оборзел. У меня такие Талалаевы… Потому что Талалаев – рецидивист. Он такой давно уже был. Он был в Первой лиге, его там постоянно дисквалифицировали, он там такие вещи вытворял. Просто мы не видим.

– А что бы вы сейчас сделали с Талалаевым?

– Я бы его никогда в жизни не взял!

– Хорошо, вы его взяли, сделали ошибку. Что бы вы сейчас сделали?

– Прежде, чем тренера брать, надо смотреть, как он работает. Видно, что там постоянные дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Я бы его не взял. Здесь и думать не надо! Не надо брать! А как он себя ведет – я уже сказал, его давно надо дисквалифицировать.

– Вы его взяли, сделали ошибку. Что бы вы делали по ходу сезона?

– Сразу же исправил бы. Убрать его и все! А чем они [«Балтика »] рискуют? Чемпионами не станут, кубок они не выиграют. Чем они рискуют? В следующем сезоне я исправлю ошибку, возьму классного тренера, и не вылетят, – сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».