  • Бубнов о Талалаеве: «Вконец оборзел – дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Руководство «Балтики» могло промыть ему мозги, но они его защищают»
Бубнов о Талалаеве: «Вконец оборзел – дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Руководство «Балтики» могло промыть ему мозги, но они его защищают»

Бубнов о поведении Талалаева: рецидивист, вконец оборзел.

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов посоветовал «Балтике» уволить Андрея Талалаева с поста главного тренера за его поведение.

– Руководство могло ему мозги промыть, [сказать]: «Ты у нас работать не будешь», а они этого не делают, они его защищают. Он уже вконец оборзел. У меня такие Талалаевы… Потому что Талалаев – рецидивист. Он такой давно уже был. Он был в Первой лиге, его там постоянно дисквалифицировали, он там такие вещи вытворял. Просто мы не видим.

– А что бы вы сейчас сделали с Талалаевым?

– Я бы его никогда в жизни не взял!

– Хорошо, вы его взяли, сделали ошибку. Что бы вы сейчас сделали?

– Прежде, чем тренера брать, надо смотреть, как он работает. Видно, что там постоянные дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Я бы его не взял. Здесь и думать не надо! Не надо брать! А как он себя ведет – я уже сказал, его давно надо дисквалифицировать.

– Вы его взяли, сделали ошибку. Что бы вы делали по ходу сезона?

– Сразу же исправил бы. Убрать его и все! А чем они [«Балтика»] рискуют? Чемпионами не станут, кубок они не выиграют. Чем они рискуют? В следующем сезоне я исправлю ошибку, возьму классного тренера, и не вылетят, – сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Ждём диалог Евсеева и Талалаева.
Ждём диалог Евсеева и Талалаева.
- #@#####, ###&
- слышь, #####, иди ##@@@
- ###@@@@@

Вот он
Ждём диалог Евсеева и Талалаева.
Ну Талалаев то умеет речи заливать не то что Евсеев. Тот вообще косноязычный.
Бубнов лукавит, Талалаев проводит очень хорошую работу, естествненно его будут защищать.
Но хамоватое общение назовём его «черчесовщиной» не солидно, Андрей если хочет работать в больших командах должен поменяться, ибо его «общение» не пройдет с большими игроками.
Бубнов лукавит, Талалаев проводит очень хорошую работу, естествненно его будут защищать. Но хамоватое общение назовём его «черчесовщиной» не солидно, Андрей если хочет работать в больших командах должен поменяться, ибо его «общение» не пройдет с большими игроками.
Бубнов в принципе лукавый. Несёт вечно бред какой-то несусветный.
Бубнов лукавит, Талалаев проводит очень хорошую работу, естествненно его будут защищать. Но хамоватое общение назовём его «черчесовщиной» не солидно, Андрей если хочет работать в больших командах должен поменяться, ибо его «общение» не пройдет с большими игроками.
В таком возрасте не меняются уже.
Вот я никогда до этого сезона не был ценителем тренерской мысли Талалаева, однако нынче его результат с Балтикой максимально красноречив и очевиден.

И этот результат настолько весом, что заставляет закрывать глаза на очевидные неадекватные заскоки тренера. Пока ты на коне, то ты «особенный» и тебе прощается даже то за что принято увольнять сотрудников. Отмечу, что Талалаев так жестко таки не косячил.

Вот тот же Бубнов честно рассуждает: «найдете замену добротную и не вылетите на будущий год». Однако, между борьбой за ТОП5 и за выживание существует колоссальная разница, пусть ее Бубнов и не может понять. Настолько колоссальная, что некоторые странности Талалаева не просто можно терпеть, а даже нужно.

Разумеется, пока Балтика идет в верхней части таблицы. Но опустись только клуб на уровень подвала РПЛ, то сегодняшний король русской Балтики будет моментально низложен, поскольку без результата он моментально из «особенного» превратится в психованного физрука.

В этом то и беда Талалаева.
Вот я никогда до этого сезона не был ценителем тренерской мысли Талалаева, однако нынче его результат с Балтикой максимально красноречив и очевиден. И этот результат настолько весом, что заставляет закрывать глаза на очевидные неадекватные заскоки тренера. Пока ты на коне, то ты «особенный» и тебе прощается даже то за что принято увольнять сотрудников. Отмечу, что Талалаев так жестко таки не косячил. Вот тот же Бубнов честно рассуждает: «найдете замену добротную и не вылетите на будущий год». Однако, между борьбой за ТОП5 и за выживание существует колоссальная разница, пусть ее Бубнов и не может понять. Настолько колоссальная, что некоторые странности Талалаева не просто можно терпеть, а даже нужно. Разумеется, пока Балтика идет в верхней части таблицы. Но опустись только клуб на уровень подвала РПЛ, то сегодняшний король русской Балтики будет моментально низложен, поскольку без результата он моментально из «особенного» превратится в психованного физрука. В этом то и беда Талалаева.
Ты прав. У накс уже был такой, Калешин. Пообещал вывести Балтику в РПЛ, а сам чуть не уронил уу во 2 лигу, повезло, что одна из команд отказалась от повышения и только поэтому остались в 1 лиге. Этот вообще психованный был, тоже получал длительные дисквалификации. К счастью, его все-таки выгнали. После этого Игнашевич вывел таки Балтику в РПЛ
Вот я никогда до этого сезона не был ценителем тренерской мысли Талалаева, однако нынче его результат с Балтикой максимально красноречив и очевиден. И этот результат настолько весом, что заставляет закрывать глаза на очевидные неадекватные заскоки тренера. Пока ты на коне, то ты «особенный» и тебе прощается даже то за что принято увольнять сотрудников. Отмечу, что Талалаев так жестко таки не косячил. Вот тот же Бубнов честно рассуждает: «найдете замену добротную и не вылетите на будущий год». Однако, между борьбой за ТОП5 и за выживание существует колоссальная разница, пусть ее Бубнов и не может понять. Настолько колоссальная, что некоторые странности Талалаева не просто можно терпеть, а даже нужно. Разумеется, пока Балтика идет в верхней части таблицы. Но опустись только клуб на уровень подвала РПЛ, то сегодняшний король русской Балтики будет моментально низложен, поскольку без результата он моментально из «особенного» превратится в психованного физрука. В этом то и беда Талалаева.
Может это его личная мотивация? Давать результат выше ожидаемого, чтобы не выперли?)
Лично мне манера Талалаева никак не мешает и не отторгает.
Хоть что-то в этом болоте «нестандартное». Зачем его в какие-то пресные рамки загонять?
Для руководства важен исключительно результат и Талалаев его дает в этом сезоне.Бубнов предлагает взять вежливого тренера с красивыми речами и как вариант вылететь из РПЛ или болтаться внизу таблицы.Интересно,что же выберет руководство "Балтики".
Для руководства важен исключительно результат и Талалаев его дает в этом сезоне.Бубнов предлагает взять вежливого тренера с красивыми речами и как вариант вылететь из РПЛ или болтаться внизу таблицы.Интересно,что же выберет руководство "Балтики".
Комментарий скрыт
Возможность продавать своих футболистов за хорошие деньги,приглашать новых,медийная составляющая.Про "Балтику" говорят и пишут много,намного больше,чем про "Ростов" с 10-го места,а это реклама,новые спонсоры.Да,также и рост симпатизирующих "Балтике",доходы от матчдэй у них достаточно неплохие и растут,посещаемость хорошая,на данный момент по этому показателю занимают 4-е место в РПЛ.
Интересно, а Бубен вообще смотрел в таблицу РПЛ?
Если Талалаев играет в примитивный футбол, то в какой тогда играют Спартак, ЦСКА, Динамо?
Интересно, а Бубен вообще смотрел в таблицу РПЛ? Если Талалаев играет в примитивный футбол, то в какой тогда играют Спартак, ЦСКА, Динамо?
в такой же примитивный, только тратят на это в 10 раз больше
Бубнов и Талалаев похожи . Но у Талалаева есть результат в данное время
Бубнов лучший. Никогда не смотрел российский футбол, но выпуски с ним на спорт фм, где он его поносил, не пропускал, всегда было весело.
Какого классного тренера ты возьмешь? Балтика бьется за тройку, это какой же тренер обеспечит такой результат и при этом не будет материться?
Бубнов на себя бы глянул. Быдло
Талалаев дает результат. Много игроков очень сильно выросли в цене, уже зимой были солидные продажи. Летом тоже в идеале можно продать лямов на 20-30 евро. На эти деньги можно жить спокойно несколько лет. Талалаев раскрывает игроков, я бы на месте руководства Балтики единственное что сделал, посоветовал чуть помягче себя вести, но с другой стороны у игроков 0 давления, все на себя забирает тренер.
Талалаев дает результат. Много игроков очень сильно выросли в цене, уже зимой были солидные продажи. Летом тоже в идеале можно продать лямов на 20-30 евро. На эти деньги можно жить спокойно несколько лет. Талалаев раскрывает игроков, я бы на месте руководства Балтики единственное что сделал, посоветовал чуть помягче себя вести, но с другой стороны у игроков 0 давления, все на себя забирает тренер.
Продадут и за вылет в след.сезоне
Продадут и за вылет в след.сезоне
Мы это весь сезон слышим. Да, еще все ждут, что Балтика вот-вот сдуется
Бубнов о перепалке Талалаева с Радимовым: «Комплекс неполноценности. Чувствовалось, насколько Радимову противно – в студии он бы точно ему вломил. Талалаеву бы на себя посмотреть»
20 апреля, 17:40
Бубнов забанил бы Евсеева за мат на 10 игр и оштрафовал на 1 млн рублей: «А повторишь – пожизненное отстранение. Такие люди в футболе не нужны, они плохо влияют на молодежь и имидж»
10 апреля, 18:27
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
15 марта, 09:58
