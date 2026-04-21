Бубнов о Талалаеве: «Вконец оборзел – дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Руководство «Балтики» могло промыть ему мозги, но они его защищают»
Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов посоветовал «Балтике» уволить Андрея Талалаева с поста главного тренера за его поведение.
– Руководство могло ему мозги промыть, [сказать]: «Ты у нас работать не будешь», а они этого не делают, они его защищают. Он уже вконец оборзел. У меня такие Талалаевы… Потому что Талалаев – рецидивист. Он такой давно уже был. Он был в Первой лиге, его там постоянно дисквалифицировали, он там такие вещи вытворял. Просто мы не видим.
– А что бы вы сейчас сделали с Талалаевым?
– Я бы его никогда в жизни не взял!
– Хорошо, вы его взяли, сделали ошибку. Что бы вы сейчас сделали?
– Прежде, чем тренера брать, надо смотреть, как он работает. Видно, что там постоянные дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Я бы его не взял. Здесь и думать не надо! Не надо брать! А как он себя ведет – я уже сказал, его давно надо дисквалифицировать.
– Вы его взяли, сделали ошибку. Что бы вы делали по ходу сезона?
– Сразу же исправил бы. Убрать его и все! А чем они [«Балтика»] рискуют? Чемпионами не станут, кубок они не выиграют. Чем они рискуют? В следующем сезоне я исправлю ошибку, возьму классного тренера, и не вылетят, – сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Но хамоватое общение назовём его «черчесовщиной» не солидно, Андрей если хочет работать в больших командах должен поменяться, ибо его «общение» не пройдет с большими игроками.
И этот результат настолько весом, что заставляет закрывать глаза на очевидные неадекватные заскоки тренера. Пока ты на коне, то ты «особенный» и тебе прощается даже то за что принято увольнять сотрудников. Отмечу, что Талалаев так жестко таки не косячил.
Вот тот же Бубнов честно рассуждает: «найдете замену добротную и не вылетите на будущий год». Однако, между борьбой за ТОП5 и за выживание существует колоссальная разница, пусть ее Бубнов и не может понять. Настолько колоссальная, что некоторые странности Талалаева не просто можно терпеть, а даже нужно.
Разумеется, пока Балтика идет в верхней части таблицы. Но опустись только клуб на уровень подвала РПЛ, то сегодняшний король русской Балтики будет моментально низложен, поскольку без результата он моментально из «особенного» превратится в психованного физрука.
В этом то и беда Талалаева.
Лично мне манера Талалаева никак не мешает и не отторгает.
Хоть что-то в этом болоте «нестандартное». Зачем его в какие-то пресные рамки загонять?
Если Талалаев играет в примитивный футбол, то в какой тогда играют Спартак, ЦСКА, Динамо?