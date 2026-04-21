Агент Захаряна о будущем Арсена: «Поговорим с руководством «Сосьедада», узнаем их планы. Для молодого футболиста главное – игровая практика»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Арсена Захаряна, заявил, что обсудит будущее полузащитника с руководством «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник выступает за испанский клуб с 2023 года. Захарян провел за «Сосьедад» 64 матча, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

– Летом возможен переход Арсена в другой клуб?

– Видно будет. Конечно, для молодого футболиста основное – игровая практика, Захаряну нужно играть. Поговорим с руководством клуба, узнаем, какие у них планы, какие планы у Арсена. Из этого и будем исходить, – сказал Голубин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
пока агент это интервью давал, Захарян уже пару травм получил
С более жестким лимитом в РПЛ всегда найдет себе клуб за пару-тройку млн в год.
Да он умрёт на наших газонах.
Уж лучше со здоровьем не будет
Да большинство наших стадионов как и полей лучше чем в Испании, смотришь поля и стадионы второй десятки Ла Лиги, впечатления они не вызывают
Игровая практика Захаряна - игры в ФИФА на приставке между процедурами врачей
Поговори лучше с врачами , каким другим видом спортом заниматся можно , я бы порекомендовал ,по стопам великого армянина Каспарова
Если он всё ещё молодой футболист (которому через месяц 23 года стукнет), то кто тогда были
Сычёв, Измайлов, Кержаков ?
Удивляют конечно агенты, Реал Сосьедад не против давать ему игровое время, он может перестать регулярно травмироваться
Че то совсем про него забыл. Он все еще молодой?
ну ему надо ехать из Сосьедада, он явно не в своей тарелке там, надо наступить на свою гордость и амбиции, и поехать в лигу где будет играть... будет это португалия, сегунда, голландия, бельгия, надо ехать туда где будет железобетонно основным если будет здоров, там сыграть сезон набрать форму и уверенность, раскрепоститься... успокоить нервишки, потому что похоже на то, что большая часть травм может быть из-за стресса
Где практику ему пройти, в лазарете? Вряд ли он им нужен
Ключевое слово «игровая»
