Агент Захаряна о будущем Арсена: «Поговорим с руководством «Сосьедада», узнаем их планы. Для молодого футболиста главное – игровая практика»

Агент Захаряна о будущем Арсена: узнаем планы «Сосьедада».

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Арсена Захаряна , заявил, что обсудит будущее полузащитника с руководством «Реал Сосьедад ».

Российский полузащитник выступает за испанский клуб с 2023 года. Захарян провел за «Сосьедад» 64 матча, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

– Летом возможен переход Арсена в другой клуб?

– Видно будет. Конечно, для молодого футболиста основное – игровая практика, Захаряну нужно играть. Поговорим с руководством клуба, узнаем, какие у них планы, какие планы у Арсена. Из этого и будем исходить, – сказал Голубин.