«Вулверхэмптон» вылетел в Чемпионшип. Клуб 8 лет подряд выступал в АПЛ

После ничьей «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма» (0:0) в 33-м туре АПЛ «Вулвс» потеряли математические шансы остаться в высшем дивизионе.

Команда Роба Эдвардса занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице с 17 очками.

«Вулверхэмптон» выступал в АПЛ на протяжении последних 8 лет.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер АПЛ
Сейчас каждый может кинуть камень в волка, но не каждый потом может убежать от волка с камнем
Может камень каждый в сейчас, волка убежать но с кинет, потом волк не каждый вернётся может.
Если Тоттенхэм их в следующем туре не обыграет, то им точно надо на очищение.
На самом деле, вторую половину сезона Вулверхемнтон смотрится по игре и сильнее и интереснее шпор. Думаю что они шпорам могут 2, а то и 3 мяча привезти
Так не бывает в природе: куры целы и волки сыты
Интересно, что и Вольфсбург вылетает в этом году. Какой-то неудачный год для волков всех пород
Судя по таблице Спортс и Вольвсберг в Австрии внизу
Ага, еще и лисы, сородичи волков, вылетают из Чемпионшипа
Безвыходных ситуаций для волка не бывает - выход есть всегда, но не всегда ж*** пролезает
Должны оставлять Эдвардса, достойно боролись во второй половине сезона
Каждый может кинуть в волка камень, но не каждый может кинуть волка в камень.
Но вообще грустно все это - Вулвз сразу после возращения в АПЛ в сезоне 18/19 заняли 7 место и год спустя повторили это достижение. В ЛЕ дошли до 1/4. Да и множество хороших игроков засветилось у них за эти годы - Жота, Нету, Кунья, Айт-Нури, Витинья (был в аренде на сезон 20/21), Рубен Невеш, Конор Коуди, Адама Траоре. Желаю Волкам быстрого возращения в АПЛ.
За то главного тренера похитили из Мидлсбро , когда тот уверенно шёл в АПЛ .
Эдвардс мог с ними вернуться, а получилось так , что окончательно добил Вулверхэмптон .
Ирония судьбы
Волки Бёрнли на вылет, но кто же будет третьей командой главный вопрос
25 из 100 Вест Хэм !
Как ни жаль
Временами были крепким середняком, способным усложнить жизнь любого топа
на пару с Кристал Пэлас чуть ли не каждый год Сити обыгрывали
Бубнов о Талалаеве: «Вконец оборзел – дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Руководство «Балтики» могло промыть ему мозги, но они его защищают»
вчера, 21:48
«МЮ» рассматривает Тчуамени на замену Каземиро. Переход француза может зависеть от трансферов «Реала» (The Telegraph)
вчера, 21:37
Бартомеу о Месси: «Если за Неймара заплатили 222 млн евро, то могли отдать и 400 млн за Лео – мы продлили контракт с разумной зарплатой. Никогда не пойму его ухода, он был готов на любые уступки»
вчера, 21:19
Кроос не думает о возобновлении карьеры: «Я ушел именно так, как хотел – потом было бы только хуже. Я был счастлив, сейчас у меня другая мотивация»
вчера, 20:52
Роналдиньо: «Счастлив, что люди до сих пор пересматривают мои хайлайты. Мне всегда было весело на поле, я благодарен за любовь болельщиков»
вчера, 20:34
Батт о неудалении Габриэла за стычку с Холандом: «Гребаный позор. На месте Пепа я бы с ума сошел, если он забьет в следующих двух матчах. Лисандро удалили из-за легкого касания»
вчера, 20:28
Бонуччи о сборной Италии: «Я бы пригласил Гвардиолу – это означало бы полную перестройку. Это очень сложно, но мечтать не вредно»
вчера, 20:06
Ямаль о звездном статусе: «Людям интересно, что игроки делают вне поля, и мне нравится это показывать. Это ответственность, ведь вам подражают дети»
вчера, 19:58
Канчельскис о Второй лиге: «Футбол не живет, а еле-еле дышит. Команды закрываются, поля убитые. В регионах приходят по 100 человек – в советское время было по 10-15 тысяч»
вчера, 19:50
