«Вулверхэмптон» вылетел в Чемпионшип. Клуб 8 лет подряд выступал в АПЛ

«Вулверхэмптон» проведет следующий сезон в Чемпионшипе.

После ничьей «Кристал Пэлас » и «Вест Хэма » (0:0) в 33-м туре АПЛ «Вулвс» потеряли математические шансы остаться в высшем дивизионе.

Команда Роба Эдвардса занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице с 17 очками.

«Вулверхэмптон » выступал в АПЛ на протяжении последних 8 лет.