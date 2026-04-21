  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «МЮ» рассматривает Тчуамени на замену Каземиро. Переход француза может зависеть от трансферов «Реала» (The Telegraph)
77

«МЮ» рассматривает Тчуамени на замену Каземиро. Переход француза может зависеть от трансферов «Реала» (The Telegraph)

«МЮ» интересуется Тчуамени в качестве замены Каземиро.

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени занимает видное место в списке кандидатов на замену Каземиро в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что бразилец покинет «МЮ» по окончании сезона. Манчестерский клуб ищет нового высококлассного опорного полузащитника для подписания летом.

Действующий контракт 26-летнего Тчуамени рассчитан до 2028 года. Его переход может зависеть от того, подпишет ли «Реал» нового полузащитника летом, а также от необходимости продать игроков для финансирования этой сделки.

В этом сезоне Орельен провел 28 матчей в Ла Лиге, отметившись 1 голом. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Что делать с Челестини?3466 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
logoОрельен Тчуамени
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoКаземиро
logoвозможные трансферы
logoденьги
logoМанчестер Юнайтед
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ёлки-палки, лучше скажите - что там МЮ решил с тренером? Мне для друга надо.
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Ёлки-палки, лучше скажите - что там МЮ решил с тренером? Мне для друга надо.
Друга не Андрюша зовут, случайно?
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Друга не Андрюша зовут, случайно?
Возможно, он имеет ввиду друга в зеркале)))
Новость из разряда: Вася Пупкин интересуется Джессикой Альбой
Ответ Rodion12
Новость из разряда: Вася Пупкин интересуется Джессикой Альбой
Про уход Каземиро тоже в начале так думали.
Ответ RealAlex7
Про уход Каземиро тоже в начале так думали.
Так Каземиро сам хотел уйти, как и Реал хотел его постепенно заменить Тчуамени.
А сейчас кто на замену Орельена? Нет такого игрока.
Очень глупо будет Реалу его отпускать.
Эллиот Андерсон. Вот кого действительно нужно брать
Ответ Sedlacek
Эллиот Андерсон. Вот кого действительно нужно брать
господи...а я сначала прочитал Алдерсон
Ответ Sedlacek
Эллиот Андерсон. Вот кого действительно нужно брать
Придётся конкурировать с Сити, а тут выбор для игрока очевиден, если только он не болеет с детства за МЮ
Ну если на рынке будет доступен кто-то более классный, то может и рассмотрят. Но Тчу топ 5 опорников мира, имхо
Ответ b7jbmwycbp
Ну если на рынке будет доступен кто-то более классный, то может и рассмотрят. Но Тчу топ 5 опорников мира, имхо
Родри )
Ответ Aidos9419
Родри )
Нынешний Родри не лучше Тчуамени.
Плюс травмы регулярные.
МЮ как будто превратился в младшего брата Реала и Баварии. Когда уже хочется обновки, а старая вещь, хотя и немного поистрепалась, ещё сослужить службу может, можно младшенькому отдать. Де Лигт, Мазрауи, Каземиро, Варан, Швайнштайгер, ди Мария, теперь вот о Тчуамени слухи.
Ответ HEMULTER
МЮ как будто превратился в младшего брата Реала и Баварии. Когда уже хочется обновки, а старая вещь, хотя и немного поистрепалась, ещё сослужить службу может, можно младшенькому отдать. Де Лигт, Мазрауи, Каземиро, Варан, Швайнштайгер, ди Мария, теперь вот о Тчуамени слухи.
Увы
Даже в лучшие годы при сэре Алексе в Реал уходили Бэкс, Нистелрой, КР
Ответ SopTecret
Увы Даже в лучшие годы при сэре Алексе в Реал уходили Бэкс, Нистелрой, КР
Ну Бэкса и Нистелроя вынудил САФ, только Криш по своему желанию ушёл
За Тчуамени Реал запросит слишком много денег много которых этим летом у МЮ не будет. Пусть лучше Камавингу покупают. Потенциал у него тоже в полне неплохой. Если начнёт встречаться время играть в старте то может выйти на отличный уровень.
Ответ Дмитрий_1116251224
За Тчуамени Реал запросит слишком много денег много которых этим летом у МЮ не будет. Пусть лучше Камавингу покупают. Потенциал у него тоже в полне неплохой. Если начнёт встречаться время играть в старте то может выйти на отличный уровень.
Из Камавинги краек лучше чем опорник.
Ответ Биомеханоид
Из Камавинги краек лучше чем опорник.
Естественно. Потому что Камавинга просто по определению не опорник, хотя и силён в оборонительных навыках. Француз либо бокс-ту-бокс (в идеале полуфланговый, не центр), либо выдвинутая вперёд восьмёрка, играющая по всей ширине. На классическом опорнике (те же Каземиро/Чуамени) Эду не раскрывается, а вынужденная игра на латерале ему ближе по вышеупомянутой причине, ибо отчасти схожа с его профилем.
Чуамени фундамент Мадрида. Как он мощно критику в свой адрес преодолел. Не недооценивал бы эту инфу, т.к в уход Казе я тоже не верил. А Чуамени не Винисиус, силой клуб его удерживать не будет. Но думаю сам француз еще горит желанием тут трофеи брать
Так он же вроде из числа неприкасаемых в Реале
Ответ OldRedWhite
Так он же вроде из числа неприкасаемых в Реале
Неприкосновенных. Когда-нибудь настанет исторический день и люди наконец начнут различать эти диаметрально противоположные по смыслу слова)
Но вообще верно. Не вижу поводов ни для Мадрида продавать Чуамени, ни для самого Чуамени уходить из Мадрида. Он железно основной, во многом на нём строится игра клуба.
Ответ xDe xDe
Неприкосновенных. Когда-нибудь настанет исторический день и люди наконец начнут различать эти диаметрально противоположные по смыслу слова) Но вообще верно. Не вижу поводов ни для Мадрида продавать Чуамени, ни для самого Чуамени уходить из Мадрида. Он железно основной, во многом на нём строится игра клуба.
Человек учить другого как писать правильно тем временем сам коверкает имя человека и пишет его как лютый клоун. Тчуамени
Первый сезон Тчу впервые ровно провел на позиции опорника, не для того пару сезонов его адаптировали чтоб сразу продать. Если прям нужен опорник с Мадрида, то есть Камавингаи и Чема Андрес.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
11 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
18 минут назад
Чем ближе конец сезона, тем выше интрига! Следите за 26 туром РПЛ с фрибетом до 15 000 от FONBET
21 минуту назадПромо
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Нанта». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
26 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
53 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
сегодня, 05:10
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Пропущенные голы были неприемлемы. Это не про тактику, а про желание и дух»
сегодня, 05:00
Баринов о ЦСКА: «К Торопу каждую игру подхожу и говорю, что сыграем на ноль. Но не получается»
сегодня, 04:27
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем футбольном диктанте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Арбелоа о чемпионской гонке: «Реал» должен требовать от себя гораздо большего и выиграть все шесть матчей»
сегодня, 03:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/2 финала. «Страсбур» сыграет с «Ниццей»
10 минут назад
«Спартак» сейчас раскрепощен: устроит настоящую феерию и обыграет «Краснодар». Наумов о матче 26-го тура
38 минут назад
«Динамо» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 05:20
«Эльче» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 04:37
«Локомотив» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 04:10
Лига PARI. «Урал» против «Торпедо», «Ротор» сыграет с «Родиной», «Факел» примет «Шинник»
сегодня, 03:56
«Оренбург» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 03:39
Гендиректор «Ариса» исключил подписание Смолова: «Приглашение 36-летнего игрока не вписывается ни в спортивную, ни в экономическую стратегии клуба»
сегодня, 03:04
Экс-глава «Локо» Мещеряков: «Команда может бороться за любое место в тройке. Надо выходить и рвать всех»
сегодня, 02:34
Росеньор про 0:3: «Челси» просто отдавал мяч «Брайтону». Можно говорить о недостатке уверенности, но я не хотел бы это делать»
сегодня, 02:21
Рекомендуем