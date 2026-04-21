«МЮ» рассматривает Тчуамени на замену Каземиро. Переход француза может зависеть от трансферов «Реала» (The Telegraph)

«МЮ» интересуется Тчуамени в качестве замены Каземиро.

Полузащитник «Реала » Орельен Тчуамени занимает видное место в списке кандидатов на замену Каземиро в «Манчестер Юнайтед », сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что бразилец покинет «МЮ» по окончании сезона. Манчестерский клуб ищет нового высококлассного опорного полузащитника для подписания летом.

Действующий контракт 26-летнего Тчуамени рассчитан до 2028 года. Его переход может зависеть от того, подпишет ли «Реал» нового полузащитника летом, а также от необходимости продать игроков для финансирования этой сделки.

В этом сезоне Орельен провел 28 матчей в Ла Лиге , отметившись 1 голом.