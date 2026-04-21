«МЮ» рассматривает Тчуамени на замену Каземиро. Переход француза может зависеть от трансферов «Реала» (The Telegraph)
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени занимает видное место в списке кандидатов на замену Каземиро в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.
Ранее стало известно, что бразилец покинет «МЮ» по окончании сезона. Манчестерский клуб ищет нового высококлассного опорного полузащитника для подписания летом.
Действующий контракт 26-летнего Тчуамени рассчитан до 2028 года. Его переход может зависеть от того, подпишет ли «Реал» нового полузащитника летом, а также от необходимости продать игроков для финансирования этой сделки.
В этом сезоне Орельен провел 28 матчей в Ла Лиге, отметившись 1 голом. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
А сейчас кто на замену Орельена? Нет такого игрока.
Плюс травмы регулярные.
Даже в лучшие годы при сэре Алексе в Реал уходили Бэкс, Нистелрой, КР
Но вообще верно. Не вижу поводов ни для Мадрида продавать Чуамени, ни для самого Чуамени уходить из Мадрида. Он железно основной, во многом на нём строится игра клуба.