Бартомеу о Месси: «Если за Неймара заплатили 222 млн евро, то могли отдать и 400 млн за Лео – мы продлили контракт с разумной зарплатой. Никогда не пойму его ухода, он был готов на любые уступки»
Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о продлении контракта с Лионелем Месси в 2020 году.
«Мы получили информацию о том, что другой клуб готов 400 миллионов евро отступных за Месси. Мы поговорили с Лео и его отцом и предложили новый контракт с увеличением отступных до 700 миллионов евро, он был подписан. Месси продлил контракт с зарплатой, которая показалась мне очень разумной, особенно с учетом его роли на поле и за его пределами. Если за Неймара заплатили 222 миллиона евро, то могли бы заплатить 400 миллионов евро за Лео, и мы не хотели терять его ни при каких обстоятельствах.
Я был удивлен и опечален [уходом Месси], потому что он еще не завершил футбольную карьеру и свои отношения с «Барсой», и я чувствовал себя ужасно, потому что он был нужен клубу и команде. Я никогда не пойму его ухода, потому что Месси был готов пойти на любые финансовые уступки, чтобы остаться в «Барсе». Не понимаю, почему его контракту позволили истечь, его нужно было продлить», – сказал Бартомеу.
Контракт на сумму меньше 40 лига бы не зарегистрировала. А эта сумма вышибала клуб за порог общего потолка зарплат, и опять же, контракт Лео лига бы не зарегистрировала.
Всё тупо просто. Замкнутый круг - результат дел, что наворотил Бартомеу с контрактами, задрав их до небес - не только у Лео. Но у него в особенности.
Что правильно делает Реал - вовремя отпускает звезд, когда они не соответствуют уровню старта (Рауль, Касильяс, Каземиро и др.).
Месси под интенсивный прессинг не подходит. Медленнее бы подводили в старт молодежь - Месси нужно играть. Финансы Барсы и так в ужасном состоянии, куда им зп Месси, хоть и сниженную.
Клубу нужно двигаться дальше. Месси - в тренерство или в руководство Барсы, но не на поле.
Образно говоря, президент не давал мне мяч, когда так говорил. Отправив бюрофакс, я официально сообщил, что хочу уйти, что я свободен и не буду использовать опцию продления еще на год. Я не хотел все усложнять или пойти против клуба, просто намеревался представить все официально, поскольку принял решение...
И хотя президент все время говорил мне: «Когда сезон кончится, ты решишь, оставаться или уходить», – он никогда не называл точной даты. В общем, я сделал это [отправил факс], чтобы официально поставить клуб в известность, а не для того чтобы устроить свару, ведь конфликта с клубом я не хотел, – заявил футболист
Есть в Ла Лиге правило, по которому следующий контракт игрока не может быть более, чем в два раза меньше предыдущего.
А вы ему положили 80 в год. И на что бы там Лео не готов был пойти, ниже 40 этот контракт быть не мог.
А уже на это не мог пойти гнущий все рычаги Лапорта.