  Бартомеу о Месси: «Если за Неймара заплатили 222 млн евро, то могли отдать и 400 млн за Лео – мы продлили контракт с разумной зарплатой. Никогда не пойму его ухода, он был готов на любые уступки»
53

Бартомеу о Месси: «Если за Неймара заплатили 222 млн евро, то могли отдать и 400 млн за Лео – мы продлили контракт с разумной зарплатой. Никогда не пойму его ухода, он был готов на любые уступки»

Бартомеу: никогда не пойму ухода Месси из «Барсы».

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о продлении контракта с Лионелем Месси в 2020 году.

«Мы получили информацию о том, что другой клуб готов 400 миллионов евро отступных за Месси. Мы поговорили с Лео и его отцом и предложили новый контракт с увеличением отступных до 700 миллионов евро, он был подписан. Месси продлил контракт с зарплатой, которая показалась мне очень разумной, особенно с учетом его роли на поле и за его пределами. Если за Неймара заплатили 222 миллиона евро, то могли бы заплатить 400 миллионов евро за Лео, и мы не хотели терять его ни при каких обстоятельствах.

Я был удивлен и опечален [уходом Месси], потому что он еще не завершил футбольную карьеру и свои отношения с «Барсой», и я чувствовал себя ужасно, потому что он был нужен клубу и команде. Я никогда не пойму его ухода, потому что Месси был готов пойти на любые финансовые уступки, чтобы остаться в «Барсе». Не понимаю, почему его контракту позволили истечь, его нужно было продлить», – сказал Бартомеу.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А так Месси сейчас пригодился бы Барселоне, и своей игрой, и асистами, и влиянием на молодёжь, игроки играли бы с более азартом, кто бы что тут не писал , но Месси реально готов был оставаться, и не нужны мне ваши предположения по поводу что Месси вытягивает деньги по сей день, или почему он не продлил контракт сам, шантажировал клуб, и другие пустые слова ненавистников Месси, наверное потому что он обладатель 8 ми золотых мячей, чемпион мира, олимпийский чемпион и т д ??..
Ответ Камбэк Х99
Новый контракт меньше 50% предыдущего быть не может. Бармалей положил Лео 80.
Контракт на сумму меньше 40 лига бы не зарегистрировала. А эта сумма вышибала клуб за порог общего потолка зарплат, и опять же, контракт Лео лига бы не зарегистрировала.
Всё тупо просто. Замкнутый круг - результат дел, что наворотил Бартомеу с контрактами, задрав их до небес - не только у Лео. Но у него в особенности.
Фигня это всё, Бартомеу прямым текстом говорит, что обойди этот момент можно было, но Барса решила жить по-другому.
Почему этот товарищ еще не на нарах за растраты и кто ему слово вообще давал?
Так он не в России, а в Европе, где свобода слова ценится.
По информации Sport.es, с 2017 года Месси заработал для «Барселоны» 619,2 млн евро, из которых 383,6 млн евро были выплачены ему, а чистый доход клуба составил 235,6 млн евро (около 30% от текущего дохода клуба). 👆вот на это фанатки Рональду что скажут
для них капуста брокколи 7 это бог!)
Как по мне, Джим Керри в фильме: Тупой ещё тупее и то умнее, чем эта секта Рональду
У Барсы академия которая клипает таланты, доминация Барсы продолжалось бы, если переход на молодеж был плавный, но его затянули, увеличивая ЗП старых футболистов, надо было начать это делать по раньше, а этот переход нужно было делать с Месси, вокруг Месси
клИпает от слова клип?))
Не нужно.

Что правильно делает Реал - вовремя отпускает звезд, когда они не соответствуют уровню старта (Рауль, Касильяс, Каземиро и др.).

Месси под интенсивный прессинг не подходит. Медленнее бы подводили в старт молодежь - Месси нужно играть. Финансы Барсы и так в ужасном состоянии, куда им зп Месси, хоть и сниженную.

Клубу нужно двигаться дальше. Месси - в тренерство или в руководство Барсы, но не на поле.
Секта с пустыне проснулись 🤣🤣🤣
Ответ Din Rizaev
Секта с пустыне проснулись 🤣🤣🤣
они по сей день заснуть не могут, ну а когда Месси стал чемпионом мира, то тем более)
– Бюрофакс должен был в некотором роде придать делу официальность. В течение года я говорил президенту, что хочу уйти, что настал момент для поиска новых целей и направлений в моей карьере. Он постоянно отвечал: «Мы поговорим, бла-бла», – но ничего не происходило.

Образно говоря, президент не давал мне мяч, когда так говорил. Отправив бюрофакс, я официально сообщил, что хочу уйти, что я свободен и не буду использовать опцию продления еще на год. Я не хотел все усложнять или пойти против клуба, просто намеревался представить все официально, поскольку принял решение...
И хотя президент все время говорил мне: «Когда сезон кончится, ты решишь, оставаться или уходить», – он никогда не называл точной даты. В общем, я сделал это [отправил факс], чтобы официально поставить клуб в известность, а не для того чтобы устроить свару, ведь конфликта с клубом я не хотел, – заявил футболист
100 млн это очень разумная зарплата?
Лицемерием попахивает
Ну что он несет?
Есть в Ла Лиге правило, по которому следующий контракт игрока не может быть более, чем в два раза меньше предыдущего.
А вы ему положили 80 в год. И на что бы там Лео не готов был пойти, ниже 40 этот контракт быть не мог.
А уже на это не мог пойти гнущий все рычаги Лапорта.
Зп Месси легко отбивалась рекламными контрактами и футболками
Ответ CopaAmerica
Зп Месси легко отбивалась рекламными контрактами и футболками
Доход от продажи футболок получает технический спонсор, а клуб получает либо фиксу либо какой-то процент от прибыли, в зависимости от контракта.
