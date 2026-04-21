  • Защитник Акрона» Эшковал о Роналду: «Он идол, ведь я португалец. Я видел игру Фигу, но Криштиану – футболист высочайшего уровня. Посмотрите на его ментальность, он как машина!»
Защитник Акрона» Эшковал о Роналду: «Он идол, ведь я португалец. Я видел игру Фигу, но Криштиану – футболист высочайшего уровня. Посмотрите на его ментальность, он как машина!»

Эшковал про Роналду: он идол, игрок высочайшего уровня с ментальностью машины.

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал заявил, что считает форварда «Аль‑Насра» Криштиану Роналду идолом.

– Роналду забил 969 голов за карьеру и движется к отметке в 1000 забитых мячей.

– Сейчас это его главная цель и задача. И только после того, как Криштиану достигнет отметки в 1000 мячей, может быть, он задумается о завершении карьеры, но точно не раньше. И на самом деле Роналду осталось забить не так уж и много. Уверен, он справится.

Для меня Криштиану, конечно, идол, без всяких сомнений. Настоящий кумир. Ведь я португалец, и он португалец. И Роналду прежде всего представляет мою страну. Я видел, как играет Луиш Фигу, но все‑таки скажу, что именно Криштиану Роналду – футболист высочайшего уровня.

– Летом Роналду в составе сборной Португалии поедет на шестой чемпионат мира. И не факт, что он станет для нападающего последним.

– Многие говорят: все, хватит, закончилось его время, и так далее. Но у всех есть разное видение на ту или иную ситуацию. Каждый имеет право на свое мнение. И это нормально. Кто‑то думает, что Криштиану нужно заканчивать, что хватит вызывать его в сборную Португалии. С другой стороны, ему 41 год, но вы посмотрите на его ментальность, он же как машина! – заявил Эшковал.

Утром в школу проснутся ригобер, Климов и домиан и расскажут тебе обратное
Это ты ещё меня в деле не видел!
Рон велик! но почему то все недооценивают меня. я каждую игру забиваю 2-5 мячей и наверняка у меня их уже больше 1000.
Роналду забил 969-й гол в карьере – «Аль-Васлю» в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии
Роналду не праздновал победу над «Аль-Иттифаком» из-за тошноты, заявил Жезуш: «Криштиану тошнило в перерыве, но он настаивал, что отыграет 2-й тайм. Потом его вырвало»
«Роналду, забей 1000 голов и завязывай – ради своего наследия. Никто даже близко не подберется к тому, чего он добился». Экс-хавбек сборной Швеции Лимпар против перехода Криштиану в МЛС
Деку о Роналду: «Нет ни одного спортсмена с такой ментальной силой. Он больше всех одержим саморазвитием и поэтому стал одним из величайших в истории»
Денис Казанский: «Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей. Поставил бы его вместе с Елагиным, Кушанашвили и Гурцкая. Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство»
«Отпустил бы Винисиуса, но не Мбаппе. В обороне команда развалена. Арбелоа не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками». Ринкон о «Реале»
Дзофф об Италии вместо Ирана на ЧМ-2026: «Даже если это не очень спортивно, мы должны воспользоваться шансом»
Победа «Краснодара» над «Спартаком» со скандальным пенальти, РПЛ против лимита на легионеров, «Барса» и «Реал» теряют лидеров, расставание Валиевой и Нестерова и другие новости
🔥🥶 Горячо-Холандо – большой релиз уже в Игровой
Умяров о пенальти в ворота «Спартака»: «Тяжело было убрать руку. Не хочется говорить про низкий уровень судейства. В Англии или Испании тоже ошибаются. Трактовок очень много»
«Севилья» отправила запрос в «Балтику» по трансферу Андраде. За защитника хотят получить 4,5 млн евро (Legalbet)
Бывший повар Роналду: «Криштиану ест всего понемногу, но это всегда полезная пища. На завтрак – яйца и авокадо, никакого сахара. На обед – курица или рыба. Углеводы он получает из овощей»
Мурад Мусаев: «Лимит должен быть. Если добавят еще одного русского – хорошо, но не должно быть одно место искусственное»
«Краснодар» выиграл лишь 3 из 10 матчей против остальных команд из топ-6, дважды – у «Спартака». В прошлом сезоне было 6 побед
Лам о доминировании «Баварии»: «Бундеслига – привлекательный турнир. Было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мюнхенцы проделали отличную работу»
«Локомотив» поддержал Комличенко после незабитого пенальти «Зениту», сказал Пиняев: «Коля молодец, что взял на себя ответственность. Можно похвалить вратаря, но не нужно обвинять Колю»
«Бетис» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Реал», «Хетафе» сыграет с «Барселоной» в субботу, «Атлетико» – с «Атлетиком»
Агент Дивеева о судействе в РПЛ: «Дух футбола теряется, много неоправданных свистков, которые ломают игру и динамику. Решения арбитров провоцируют драки и потасовки»
Первый тренер Соболева о форварде: «Один Александр ничего не решает. Качество игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, мало моментов»
«Батраков ни в чем не уступил Венделу. Бразилец – большой мастер, опытнее, может на команду сыграть, сам сделать разницу». Агент Алексея о матче «Локомотива» и «Зенита»
Экс-тренер «Дортмунда» Терзич возглавит «Атлетик» вместо Вальверде. Контракт подпишут до 2028 года
Чемпионат Испании. «Райо» победил «Эспаньол», «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Вильярреалом»
Кубок Германии. 1/2 финала. «Штутгарт» обыграл «Фрайбург» в овертайме, «Бавария» прошла «Байер»
