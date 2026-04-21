Защитник Акрона» Эшковал о Роналду: «Он идол, ведь я португалец. Я видел игру Фигу, но Криштиану – футболист высочайшего уровня. Посмотрите на его ментальность, он как машина!»

Эшковал про Роналду: он идол, игрок высочайшего уровня с ментальностью машины.

Защитник «Акрона » Родригу Эшковал заявил, что считает форварда «Аль‑Насра » Криштиану Роналду идолом.

– Роналду забил 969 голов за карьеру и движется к отметке в 1000 забитых мячей.

– Сейчас это его главная цель и задача. И только после того, как Криштиану достигнет отметки в 1000 мячей, может быть, он задумается о завершении карьеры, но точно не раньше. И на самом деле Роналду осталось забить не так уж и много. Уверен, он справится.

Для меня Криштиану, конечно, идол, без всяких сомнений. Настоящий кумир. Ведь я португалец, и он португалец. И Роналду прежде всего представляет мою страну. Я видел, как играет Луиш Фигу , но все‑таки скажу, что именно Криштиану Роналду – футболист высочайшего уровня.

– Летом Роналду в составе сборной Португалии поедет на шестой чемпионат мира. И не факт, что он станет для нападающего последним.

– Многие говорят: все, хватит, закончилось его время, и так далее. Но у всех есть разное видение на ту или иную ситуацию. Каждый имеет право на свое мнение. И это нормально. Кто‑то думает, что Криштиану нужно заканчивать, что хватит вызывать его в сборную Португалии. С другой стороны, ему 41 год, но вы посмотрите на его ментальность, он же как машина! – заявил Эшковал.