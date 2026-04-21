  Гришин о Чалове: «С такой статистикой ни одной российской топ-команде он не нужен – будет в Греции контракт досиживать, скорее всего. Обидно, что такой игрок потерялся после неверных шагов в карьере»
21

Гришин о Чалове: «С такой статистикой ни одной российской топ-команде он не нужен – будет в Греции контракт досиживать, скорее всего. Обидно, что такой игрок потерялся после неверных шагов в карьере»

Бывший защитник ЦСКА Александр Гришин считает, что российские клубы не захотят подписывать Федора Чалова.

Ранее сообщалось, что ПАОК готов продать форварда за 1,5 млн евро. В 10 матчах за «Кайсериспор», за который Чалов выступает на правах аренды, у россиянина нет ни одного результативного действия.

«Нападающий с такой статистикой, как у Чалова, не нужен ни ЦСКА, ни одной российской топ‑команде. Не знаю, что случилось с Федором, но три гола за сезон – это очень мало.

Думаю, не стоит ждать его возвращения в Россию, потому что переход в клуб уровнем ниже будет означать понижение в зарплате. Поэтому, скорее всего, он так же, как некоторые легионеры в РПЛ, будет просто досиживать свой контракт в Греции и получать деньги.

Очень обидно, что потерялся такой футболист после своих неверных шагов в карьере», – сказал Гришин.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Самое интересное, что будет нужен и возьмут его на приличный контракт спокойно в команды второй восьмерки. Но он сам рвался в Европу и я не слышал, чтоб он сильно горел желанием вернуться обратно. Скорее дальше поедет на Кипр по примеру Кокорина
Ответ Варфоломей Книгочтеев
кому он и зачем на Кипре с такой статистикой
Ответ Сергей Искимжи
У Кокорина в Фиорентине лучше была? Или там все вдохновились его сроком и двумя пенальти забитыми за Спартак?)
раз потерялся, то значит, не такой уж и игрок
Ответ Glukinho
Верно. В футболе всё давно придумано.
Ответ Glukinho
Ну Дзюба тоже в Турции не феерил, однако вернулся и большинство считает его лучшим нападом даже сейчас 🤷🏻‍♂️
У него 1-2 сезона были хорошие. А в основном он то подающий надежды, то перспективный. Мягкотелый какой-то, бесхарактерный. потому и падает всё ниже
Кипр всегда ждёт 😥
Скорее не из за неверных шагов, а возомнил себя супер нападающим и покорителем Европы
Не надо было из Базеля обратно в ЦСКА возвращаться.
Ну и если действительно хотелось себя реализовать на более-менее сносном уровне, то не надо было продлеваться с армейцами, только чтоб «не бесплатно родной клуб потерял актив».
В Турции и Дзюба затерялся, после немного статистику добавил
Паок еще и продать его пытается.
ну на Кипре хорошо, можно там ещё недвижимость взять, пора думать о пенсии
То есть Базелюк на максималках
Материалы по теме
У Чалова ни одного голевого действия в 10 матчах за «Кайсериспор», у Макарова – в 9
20 апреля, 19:31
Пономарев о Чалове: «В ЦСКА не надо возвращаться, будет балластом. Зачем испортил себе карьеру? Настолько потерял авторитет, что теперь не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ. Надо заканчивать»
17 апреля, 15:35
«За границей Кисляк будет никакой и загнется, как Чалов. Наш футбол на ужасно низком уровне. В советское время в каждой команде было по два таких Кисляка». Пономарев о хавбеке ЦСКА
16 апреля, 15:28
