Гришин о Чалове: «С такой статистикой ни одной российской топ-команде он не нужен – будет в Греции контракт досиживать, скорее всего. Обидно, что такой игрок потерялся после неверных шагов в карьере»

Гришин о Чалове: форвард с такой статистикой российским топ-клубам не нужен.

Бывший защитник ЦСКА Александр Гришин считает, что российские клубы не захотят подписывать Федора Чалова .

Ранее сообщалось , что ПАОК готов продать форварда за 1,5 млн евро. В 10 матчах за «Кайсериспор », за который Чалов выступает на правах аренды, у россиянина нет ни одного результативного действия.

«Нападающий с такой статистикой, как у Чалова, не нужен ни ЦСКА, ни одной российской топ‑команде. Не знаю, что случилось с Федором, но три гола за сезон – это очень мало.

Думаю, не стоит ждать его возвращения в Россию, потому что переход в клуб уровнем ниже будет означать понижение в зарплате. Поэтому, скорее всего, он так же, как некоторые легионеры в РПЛ , будет просто досиживать свой контракт в Греции и получать деньги.

Очень обидно, что потерялся такой футболист после своих неверных шагов в карьере», – сказал Гришин.