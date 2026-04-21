Неприличный жест Кордобы, Россия может сыграть с Буркина-Фасо, пневмония у Кузнецова, «Зенит» и «Спартак» больше всех тратят на зарплаты в РПЛ, Тарасову выписали из больницы и другие новости

1. Кубок Стэнли. «Питтсбург» опять проиграл дома «Филадельфии» (0:3) и уступает в серии первого раунда (0-2). «Каролина» дожала «Оттаву» во втором овертайме (3:2 2ОТ) и ведет в серии 2-0. «Даллас» сравнял счет в серии с «Миннесотой» (1-1), выиграв второй матч (4:2). «Эдмонтон» повел в серии с «Анахаймом» (1-0), вырвав победу в первом матче (4:3) на 59-й минуте.

2. Плей-офф НБА. 24+15+8 от Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте» (1-1 в серии первого раунда), 32 очка Макколлума помогли «Атланте» сравнять счет в серии с «Нью-Йорком» (1-1).

3. Кордоба показал оскорбительный жест вратарю «Балтики» Кукушкину после гола «Краснодара» на 92-й. КДК РФС проводит проверку , но пока «нет оснований для рассмотрения дела». Также КДК рассмотрит кричалку «Зенит» – позор российского футбола» от фанатов «Динамо» Махачкала.

4. Форварду «Салавата Юлаева» Евгению Кузнецову диагностировали двустороннюю пневмонию после игры Кубка Гагарина с «Локомотивом»: «Говорю врачу: «Брат, ничего не делай. Просто напиши, что я здоров». Он сказал: «Давай хотя бы КТ легких сделаем».

5. «Зенит» больше всех потратил на зарплаты (10 млрд рублей) в РПЛ в 2025-м. «Спартак» (9,39 млрд) и «Динамо» ( 6,19 млрд) – в топ-3, «Краснодар» – 5-й.

6. Российская тяжелоатлетка Ольга Те завоевала бронзу на чемпионате Европы.

7. Россия и Буркина-Фасо на 99% договорились о товарищеском матче. Игра может пройти в Москве 5 июня, РФС возьмет на себя все траты.

8. РФС назначил судей на матчи 26-го тура Мир РПЛ. На матче «Локомотив» – «Зенит» будет работать Сухой, на игре «Спартака» и «Краснодара» – Чистяков, «Динамо» и «Рубина» – Карасев.

9. «Шанхай» вскоре объявит о назначении Ильи Ковальчука президентом клуба, Евгений Артюхин станет генменеджером.

10. «Вулверхэмптон» вылетел в Чемпионшип . Клуб 8 лет подряд выступал в АПЛ.

11. Батраков и Кисляк – в шорт-листе «Наполи» , утверждает «Мутко против». При этом итальянский клуб не подпишет обоих хавбеков.

12. «Челси» готов продать Гарначо , вингер не оправдал ожиданий. Его купили в 2025-м у «МЮ» за 40 млн фунтов.

13. «Реал» второй раз в истории выиграл Юношескую лигу УЕФА. В финале победили «Брюгге» в серии пенальти (1:1, 4:2).

14. Алькарас стал спортсменом года по версии Laureus, Соболенко – лучшей спортсменкой . Ямаль получил приз лучшему молодому спортсмену, «ПСЖ» – лучшая команда года.

15. Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы .

Цитаты дня.

Радимов о перепалке с Талалаевым: «Весна на дворе, это 864-я проблема в моей жизни. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку на Евро»

Гендиректор «Спартака»: «У нас есть все основания стать весенним чемпионом . Команда укомплектована хорошо, мы везде топ-3, где-то – топ-2. Но состав будет усилен»

Руслан Нигматуллин: «Челестини относится к когорте тренеров, куда входит Абаскаль. До маразма доходит любовь к иностранным ноунеймам. Только русский сможет разобраться с русскими игроками»

Арбелоа об удалении Камавинга в игре с «Баварией»: «Очень серьезная ошибка судьи – он, очевидно, не знал, что у игрока уже была карточка. Эдуардо больно, как и всем нам»

Ишмуратова об олимпийской пенсии: «60 тысяч – хорошая сумма. У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья»

Роналдиньо: «Счастлив, что люди до сих пор пересматривают мои хайлайты. Мне всегда было весело на поле, я благодарен за любовь болельщиков »