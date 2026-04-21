  Неприличный жест Кордобы, Россия может сыграть с Буркина-Фасо, пневмония у Кузнецова, «Зенит» и «Спартак» больше всех тратят на зарплаты в РПЛ, Тарасову выписали из больницы и другие новости
Неприличный жест Кордобы, Россия может сыграть с Буркина-Фасо, пневмония у Кузнецова, «Зенит» и «Спартак» больше всех тратят на зарплаты в РПЛ, Тарасову выписали из больницы и другие новости

1. Кубок Стэнли. «Питтсбург» опять проиграл дома «Филадельфии» (0:3) и уступает в серии первого раунда (0-2). «Каролина» дожала «Оттаву» во втором овертайме (3:2 2ОТ) и ведет в серии 2-0. «Даллас» сравнял счет в серии с «Миннесотой» (1-1), выиграв второй матч (4:2). «Эдмонтон» повел в серии с «Анахаймом» (1-0), вырвав победу в первом матче (4:3) на 59-й минуте. 

2. Плей-офф НБА. 24+15+8 от Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте» (1-1 в серии первого раунда), 32 очка Макколлума помогли «Атланте» сравнять счет в серии с «Нью-Йорком» (1-1). 

3. Кордоба показал оскорбительный жест вратарю «Балтики» Кукушкину после гола «Краснодара» на 92-й. КДК РФС проводит проверку, но пока «нет оснований для рассмотрения дела». Также КДК рассмотрит кричалку «Зенит» – позор российского футбола» от фанатов «Динамо» Махачкала.

4. Форварду «Салавата Юлаева» Евгению Кузнецову диагностировали двустороннюю пневмонию после игры Кубка Гагарина с «Локомотивом»: «Говорю врачу: «Брат, ничего не делай. Просто напиши, что я здоров». Он сказал: «Давай хотя бы КТ легких сделаем».

5. «Зенит» больше всех потратил на зарплаты (10 млрд рублей) в РПЛ в 2025-м. «Спартак» (9,39 млрд) и «Динамо» ( 6,19 млрд) – в топ-3, «Краснодар» – 5-й.

6. Российская тяжелоатлетка Ольга Те завоевала бронзу на чемпионате Европы.

7. Россия и Буркина-Фасо на 99% договорились о товарищеском матче. Игра может пройти в Москве 5 июня, РФС возьмет на себя все траты.

8. РФС назначил судей на матчи 26-го тура Мир РПЛ. На матче «Локомотив» – «Зенит» будет работать Сухой, на игре «Спартака» и «Краснодара» – Чистяков, «Динамо» и «Рубина» – Карасев.

9. «Шанхай» вскоре объявит о назначении Ильи Ковальчука президентом клуба, Евгений Артюхин станет генменеджером.

10. «Вулверхэмптон» вылетел в Чемпионшип. Клуб 8 лет подряд выступал в АПЛ.

11. Батраков и Кисляк – в шорт-листе «Наполи», утверждает «Мутко против». При этом итальянский клуб не подпишет обоих хавбеков.

12. «Челси» готов продать Гарначо, вингер не оправдал ожиданий. Его купили в 2025-м у «МЮ» за 40 млн фунтов.

13. «Реал» второй раз в истории выиграл Юношескую лигу УЕФА. В финале победили «Брюгге» в серии пенальти (1:1, 4:2).

14. Алькарас стал спортсменом года по версии Laureus, Соболенко – лучшей спортсменкой. Ямаль получил приз лучшему молодому спортсмену, «ПСЖ» – лучшая команда года.

15. Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы.

Цитаты дня.

Радимов о перепалке с Талалаевым: «Весна на дворе, это 864-я проблема в моей жизни. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку на Евро»

Гендиректор «Спартака»: «У нас есть все основания стать весенним чемпионом. Команда укомплектована хорошо, мы везде топ-3, где-то – топ-2. Но состав будет усилен»

Руслан Нигматуллин: «Челестини относится к когорте тренеров, куда входит Абаскаль. До маразма доходит любовь к иностранным ноунеймам. Только русский сможет разобраться с русскими игроками»

Арбелоа об удалении Камавинга в игре с «Баварией»: «Очень серьезная ошибка судьи – он, очевидно, не знал, что у игрока уже была карточка. Эдуардо больно, как и всем нам»

Ишмуратова об олимпийской пенсии: «60 тысяч – хорошая сумма. У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья»

Роналдиньо: «Счастлив, что люди до сих пор пересматривают мои хайлайты. Мне всегда было весело на поле, я благодарен за любовь болельщиков»

Что делать с Челестини?5863 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
27 комментариев
... По матчам сборной России вспоминаешь географию за 7 класс.
Ответ Alex_1116633769
Есть такое. Недавно внезапно вспомнил город Антананариву, надеюсь наши сыграют когда-нибудь там.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
... РФС , к тому же, берёт все издержки на себя. Бинго! Вот оно продвижение отечественного футбола.!!!
Куда смотрит Сергей Николаевич?
Ой, какое красивое название у страны! Песня! Так и хочется повторять: Буркина-Фасооо, Буркина-Фасооо! Там, наверное, живут порядочные люди, честные и коррупция на уровне Дании.
Позорище! Вспоминается 40 лет назад поговорка. Верхняя Вольта с ракетами. Да-да, уже такое тогда ходило в народе. Буркина и есть Верхняя Вольта бывшая. Наконец докатились и соответствуем сопернику.
Ответ stoker82
Дно еще не достигнуто. Ждем Северную Корею.
Ответ stoker82
Буркина-Фасо, вообще-то, серебро и бронзу КАН выигрывали, и на последнем кубке из группы тоже вышли
игроки этой сборной играют в Байере, Рейнджерс, Брентфорде, Фрайбурге.
ну так, на секундочку

в очередной раз нытики показывают свое незнание матчасти, лишь бы свое хаять
И ведь сидят же в рфс дяди, которые на игры с верхней вольтой деньги расходуют. Дядей много, надо каждому. Это ж какой процесс и сколько людей и сколько денег с верхней вольтой все организовать? Это ж не в Чертаново позвонить.
у нас в БРИКС входит Бразилия. Почему мы не можем сыграть ХОТЯ БЫ с Бразилией? Или БРИКС - не для того БРИКС?
Ответ Blork_the_Orc
Можно и с Бразилией, правда гораздо дороже выйдет, чем с Буркина-Фасо. Да к тому же велика вероятность, что Бразилия может отгрузить нашим полную авоську ⚽. А за поражения в товарняках ФИФА рейтинг не начисляет. Получается что нет смысла тратиться на сборную Бразилии.
Ответ Blork_the_Orc
Лиля и Ося Брик - это семья Владимира Маяковского !
Да не было никакого неприлигчного жеста там! Просто Кордоба спросил у вратаря КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?
Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе
11 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Нанта». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
14 минут назад
«Реал» может потребовать более 80 млн евро за Тчуамени – хавбек интересен «МЮ». Орельен счастлив в «Мадриде» (Бен Джейкобс)
28 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
39 минут назад
Александр Кержаков: «Я не сторонник лимита. Мне любые ограничения не кажутся правильными – это искусственное введение дополнительных российских футболистов не по спортивным принципам»
44 минуты назад
Виталий Дьяков: «Кордоба превратился в ноющего футболиста, ему надо заканчивать с таким поведением. Это проблема всех команд: Винисиус постоянно ноет, везде ему расизм мерещится»
51 минуту назад
Сулейманов собрал 570 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане: «Все футболисты «Ростова» помогли, еще Тикнизян, Пиняев. Ньямси большую сумму скинул»
54 минуты назад
Директор академии «Краснодара»: «Сафонов обыграл Галицкого в шахматы. У нас эти уроки обязательны – развивают логику, дисциплину, стратегию, тактику»
сегодня, 11:44
«Господин немец ответственен за вылет «Барсы» из ЛЧ, у него мало общего с большим футболом. Он жаловался на траву на стадионе «Атлетико». Кто он – садовник или тренер?» Томашевски о Флике
сегодня, 11:44
Хайкин о ЧМ-2026: «Тренеры сборной Норвегии хотят меня там видеть, но паспорт я получаю не из-за этого. Два года назад я не мог знать, что норвежцы выйдут на ЧМ»
сегодня, 11:31
Эдуард Сперцян: «Матчи «Краснодара» и «Зенита» можно назвать главным дерби России. Второй год эта конкуренция, в этом сезоне очень интересная чемпионская гонка»
16 минут назад
«Истанбул» выкупил Шомуродова у «Ромы» за 2,8 млн евро. У форварда 18+4 в 30 играх чемпионата Турции
27 минут назад
«Зенит» никакой, «Локомотив» выиграет. Будет Комличенко – будет результат, он как Кордоба может играть». Экс-футболист москвичей Соловьев о матче
сегодня, 11:31
«Краснодар» встретится с махачкалинским «Динамо». Приходите поддержать быков на «Ozon Арене»!
сегодня, 11:00Реклама
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
сегодня, 10:52Игры
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
сегодня, 10:48
Лига чемпионов Азии-2. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Ахли», ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт
сегодня, 10:44Видео
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
сегодня, 10:36
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
сегодня, 09:57
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
сегодня, 09:56
Рекомендуем