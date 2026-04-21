Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Матида Зельвия» обыграла «Шабаб Аль-Ахли»

В Лиге чемпионов Азии прошли матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Лиги чемпионов Азии в понедельник саудовский «Аль-Ахли» победил японский «Виссел Кобе» (2:1). ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт.

Во вторник «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ уступил японскому «Матида Зельвия» (0:1).

Лига чемпионов Азии

1/2 финала

Лига чемпионов Азии Элита. Полуфинал
21 апреля 16:15, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Матида Зельвия
1 - 0
0.74xG1.36
Шабаб Аль-Ахли
Сома
90’
+4’
Накамура   Мотидзуки
90’
+1’
88’
Картабия
83’
Эззатоллахи   Марсело
Фудзио
72’
Енги   Фудзио
68’
Сома   Сенто
68’
Лави   Симода
68’
67’
Энрике   Сеифи
67’
Адиль   Матеузан
67’
Картабия   Джума
60’
Планич   Энрике
Эрик Лима   На Сан Хо
59’
49’
Паулу Соуза
2тайм
Перерыв
  Сома
12’
Матида Зельвия
Тани, Накаяма, Окамура, Седзи, Сома, Эрик Лима, Хаяси, Маэ, Лави, Накамура, Енги
Запасные: Мотидзуки, Сенто, Масуяма, Фудзио, На Сан Хо, Морита, Сирасаки, Токумура, Симода, Куваяма, Араи, Дрешевич
1тайм
Шабаб Аль-Ахли:
Абдулла, Игор, Ренан, Планич, Сантос, Эззатоллахи, Каскардо, Гильерме Бала, Юри Сезар, Картабия, Адиль
Запасные: Гонсалес, Джума, Ирала, Матеузан, Скарпино, Сеифи, Аль-Минхали, Аббас, Марсело, Энрике, Гарсия, Хамис
Лига чемпионов Азии Элита. Полуфинал
20 апреля 16:15, King Abdullah Sports City
Виссел Кобе
1 - 2
0.67xG1.71
Аль-Ахли Джидда
90’
+4’
Марез   Абдулрахман
Идегути   Хамасаки
85’
83’
Хамед
Сакаи   Комацу
79’
Сасаки   Хиросе
79’
Тулер
73’
70’
  Тоуни
69’
Демирал   Аль-Бурайкан
Мицута   Жан Патрик
69’
62’
  Галено
60’
Яйссле
Гоке   Хидака
46’
2тайм
Перерыв
Гоке
45’
Осако
38’
  Муто
31’
Виссел Кобе
Маэкава, Нагато, Тулер, Ямакава, Сакаи, Идегути, Гоке, Сасаки, Мицута, Муто, Осако
Запасные: Хиросе, Инуи, Ямада, Кувасаки, Каэтано, Хамасаки, Гонда, Иино, Ндука, Хидака, Жан Патрик, Комацу
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Хамед, Кессиэ, Атангана Эдоа, Галено, Мийо, Марез, Тоуни
Запасные: Дамс, Аль-Муваллад, Аль-Джухани, Абдулрахман, Мадани, Гонсалвес, Матиас, Абдо, Салех, Аль-Санби, Бакор, Аль-Бурайкан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов Азии

Кто выиграет Лигу чемпионов?45638 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
А где тащер?:)🤣🤣🤣
Несмотря на все бабки, рулит-то футболом на континенте страна, где уже давно поставлена система.
Ответ Бауыржан Ашимов
На этом континенте вряд ли кто-то сейчас соперник для ПСЖ и Баварии.
Конечно, команды системные
