  • «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025-м – 3,65 млрд рублей убытка. Показатель вырос на 149%
171

«Спартак» стал самым убыточным клубом в Мир РПЛ по итогам 2025 года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на финансовую отчетность.

Красно-белые завершили год с минусом в 3,65 млрд рублей. По итогам 2024 года чистый убыток клуба составлял 1,465 млрд рублей. Показатель вырос на 149%.

В числе убыточных клубов по итогам года также оказались «Сочи» (877,3 млн рублей), «Локомотив» (859,4 млн), «Крылья Советов» (628,9 млн), «Оренбург» (63,9 млн) и «Нижний Новгород» (7,4 млн рублей).

Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
Сейчас придут болельщики КБ и обоснуют этот факт тем, что не у всех мечты сбываются и не всем «народное достояние» дает бабки из бюджета :))

А по факту — единственный клуб, который вместо продаж игроков, рвёт с ними контракты с неустойками и тренеров меняет каждый сезон с теми же неустойками
И что нефть частная будут рассказывать, а не украденная евреями в 90-ые.
Не забывайте, что газ общий, а нефть - частная. Прародители Спартака сами ее нашли, придумали способ добычи, переработки, транспортировки и продажи.
А ещё помните, что против Спартака создан заговор.
И что Зенит тащат судьи. Правда, только в матчах Зимнего кубка РПЛ.
Ох уж эти знаминитые матчи с Махачкалой и Балтикой в зимнем Кубке
Комментарий скрыт
Хоть где-то первые)
На фоне новости о том, что Динамо самый прибыльный клуб РПЛ, я скорее поверю, что просто Спартак, Сочи, Локо, Крылья и мб Оренбург просто предоставили правдивую информацию в отличии от других клубов.
Что не исключает факта, что Спартак уже ####### столько денег тратить впустую
скорее всего, вряд ли за игроков которые поиграли у нас где то могут заплатить гораздо больше
"Эффективные" менеджеры корпораций. Они и своим бизнесом аналогично управляют. И это касается не только Лукойла
Да. Этот очевидный факт почему-то у нас не любят афишировать, а по факту: Федун правил с какой-то эскортницей, построил уродливый стадион, провалил по сути дела все в Спартаке за свои года, т.е. человек явно весьма средний во всем. Возьмем любого олигарха (всех этих олигархов из этнических группировок вообще можно не упоминать - чисто бандиты) - там такая же ситуация. Ходорковский - как он был богатейшим в стране? Он же просто тупой. С трудом мысли излагает, что-то мямлит. Все поголовно детей вывезли на Запад, вторые гражданства и т.д. и т.п. У всех яхты по 150-200 метров. Пока они не вернут все стране, ничего у нас хорошего не будет. Так и будет 1% владеть 70% богатств.
Федун как был по уровню развития политруком, так им и остался на всю жизнь. Нормальный человек Зарему в свои избранницы не выбрал бы)))
Позор российского футбола
Где тут про Зенит?
Спартак решил, что чемпионом быть скучно. Теперь они чемпионы по убыткам : минус 3,6 миллиарда! За год научились терять деньги в 2,5 раза лучше. Талант не пропьешь !
А кто это подсчитал, Памфилова, что-ли? Тогда всё ясно.
Внимательно - Источник : «РИА Новости»
Легко рисовать прибыль в некоторых культурных столицах, когда 150 миллионов россиян оплачивают через растущие тарифы на газ всех этих Жерсонов и Дуранов. Когда стадион вы покупаете за 1 ( один ) рубль и Сутормина аж за 50 тысяч рублей )) Спартак свой стадион построил сам, и оплатил 14,5 миллиарда рублей из кармана тогдашнего владельца Леонида Федуна ... а не как дядя в зенитовском шарфике , что свою персональную игрушку ФК Зенита оплачивает из кармана всех россиян, их не спросясь
а Лукойл и Федун не пользуют природные богатства России?) и цены на бензин не растут?) стоит признать что Зенит и Спартак - это одно и то же, только с разных ракурсов
Газпром построил тысячи спортивных объектов по всей стране и в одно лицо финансирует ЮФЛ. Что построил Лукойл ?
Всё потому, что нефутбольные люди в клубе. Ёлки-палки, в футбол не играли, а руководят таким большим клубом. Занимают наши места - места футбольных людей. Это возмутительно! Безобразие!
Время закрывать этот проект.
Без этого проекта рухнет рпл, без Спартака никак.
