«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025-м – 3,65 млрд рублей убытка. Показатель вырос на 149%

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ.

«Спартак » стал самым убыточным клубом в Мир РПЛ по итогам 2025 года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на финансовую отчетность.

Красно-белые завершили год с минусом в 3,65 млрд рублей. По итогам 2024 года чистый убыток клуба составлял 1,465 млрд рублей. Показатель вырос на 149%.

В числе убыточных клубов по итогам года также оказались «Сочи » (877,3 млн рублей), «Локомотив » (859,4 млн), «Крылья Советов » (628,9 млн), «Оренбург» (63,9 млн) и «Нижний Новгород» (7,4 млн рублей).