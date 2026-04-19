В Канаде впервые применили «офсайд Венгера». Гол после добивания засчитали – раньше его бы отменили из-за положения вне игры

В Канаде впервые применили правило офсайда Венгера.

В футболе впервые официально применили новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером.

Эпизод произошел в матче чемпионата Канады между «Пасифик» и «Галифакс Уондерерс» (2:2). На 20-й минуте нападающий Алехандро Диас забил первый мяч своей команды, добив после удара Мэттью Балдисимо.

По прежней трактовке гол был бы отменен из-за офсайда, поскольку Диас находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок команды соперника. Однако по новой системе взятие ворот засчитали.

Суть офсайда Венгера в том, что атакующий игрок не находится в положении вне игры, если любая часть его тела, которой можно забить гол, находится на одной линии с предпоследним защитником. Офсайд фиксируется только тогда, когда нападающий всем телом полностью опережает защитника.

Изменения тестируются с начала сезона-2026 в Премьер-лиге Канады при сотрудничестве с ФИФА и ИФАБ, который отвечает за правила игры.

Венгер впервые предложил пересмотреть правило офсайда еще в 2020 году. Идея направлена на то, чтобы увеличить количество атакующих эпизодов, сократить спорные миллиметровые решения ВАР и сделать матчи более динамичными.

Сокращать спорные миллиметровые офсайды метровыми - это сильно. Я надеюсь, что этот ад не введут.
Ответ Cearvm
Это ад для лиг без вара. С варом и тем более автоофсайдом в определении ничего не поменяется
Ответ Cearvm
Так это делают не для уменьшения споров, а для увеличения количества голов. Молодому поколению неинтересно два часа смотреть на один гол с углового. Со временем и ворота увеличат, и меньше человек в поле сделают. Лишь бы мячей в сетке было больше.
Ёлки-палки, в футболе всё давно придумано, зачем что-то менять?
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Вплоть до 1958 года не было замен, значит не надо было ничего менять?
Ответ mountain_peak
В то время игра ещё формировалась, с тех пор всё давно придумано!
Сразу видно, что ты в футбол не играл.
Офсайд Венгера такая чушь! Миллиметры никуда не уйдут.
Ответ Балтон
миллиметры не уйдут, но атака получает преимущество. стоит попробовать.
Ответ Балтон
Но легче зазор увидеть, чем то, чей нос ближе
Миллиметры никуда не уйдут - это понятно. Но, наверное, будет проще определять оффсайд: чаще в момент паса у нападающего тело наклонено в сторону ворот и теперь меньше надо будет строить проекций, а больше чертить линию по задней оставленной ноге. Нападающие теперь будут как в хоккее цепляться за линию, разница лишь только что она виртуальная. Как будто это облегчает работу судьям
Но какой это удар по командам с высокой линией обороны. Придется адаптироваться. Даже такому упертому тренеру, как Флик, надо будет что-то менять или будет очень больно
Ответ stambr
а что менять? просто посадят линию ниже, откажутся от прессинга и будут выставлять автобус. Привет играм по 0-0
Ответ Helge
Флик автобус? Очень сильно сомневаюсь) Я больше поверю, что он и дальше будет играть с суицидально высокой линией, чем полностью откажется от своих принципов. Он чересчур упертый и в данном случае это не совсем комплимент
Хорошее правило, тоже самое как гол, мяч должен полностью пересечь линию, также и этот офсайд, нападающий должен полностью быть за линией последнеднего защитника тогда это офсайд
С этим правилом офсайда нападающие просто будут стоять на старте с вытянутой ногой дабы задеть линию последнего игрока мизинцем, клоунада еще та
Ответ Экспертное мнение
Ага, очень удобно из такой позиции стартовать)
Ответ Экспертное мнение
В хоккее так и стоят, касаясь одной ногой линии) Но к футболу конечно это никак не применимо, полная чушь этот офсайд, ещё больше споров только возникнет. Люди просто деньги делают на этом, типа что-то новое изобретают, при чём каждый год, просто в ФИФА нужно показать, что они работают, хотя по факту только гробят футбол. Единственное толковое, что ввели - это угловой, когда вратарь долго мяч держит, всё остальное чушь полная, просто какие-то новые трактовки вводят постоянно из-за которых в разных лигах по разному судят теперь. Наши когда в Европу вернутся то таких оплеух будут получать, у нас сейчас любое касание - это нарушение, которое ещё и проверяют по 5 минут, в футбол уже вообще не играют, никакой динамики нет...
На счет миллиметров непонятно как это изменит, сейчас считают миллиметры в одном месте, потом будут считать миллиметры в другом там где полностью ли пересекло тело или нет ..
Ответ Devilish
А что делать, если техника дает возможность определять с такой точностью.
Ответ Devilish
Таких ситуаций будет значительно меньше, нападающему проще будет находиться примерно на одной линии с защитником, не думая о том, что его ноготь будет ближе к воротам
Меня больше удивило, что в Галифаксе в Канаде ходят на футбол.
