В Канаде впервые применили «офсайд Венгера». Гол после добивания засчитали – раньше его бы отменили из-за положения вне игры
В футболе впервые официально применили новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером.
Эпизод произошел в матче чемпионата Канады между «Пасифик» и «Галифакс Уондерерс» (2:2). На 20-й минуте нападающий Алехандро Диас забил первый мяч своей команды, добив после удара Мэттью Балдисимо.
По прежней трактовке гол был бы отменен из-за офсайда, поскольку Диас находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок команды соперника. Однако по новой системе взятие ворот засчитали.
Суть офсайда Венгера в том, что атакующий игрок не находится в положении вне игры, если любая часть его тела, которой можно забить гол, находится на одной линии с предпоследним защитником. Офсайд фиксируется только тогда, когда нападающий всем телом полностью опережает защитника.
Изменения тестируются с начала сезона-2026 в Премьер-лиге Канады при сотрудничестве с ФИФА и ИФАБ, который отвечает за правила игры.
Венгер впервые предложил пересмотреть правило офсайда еще в 2020 году. Идея направлена на то, чтобы увеличить количество атакующих эпизодов, сократить спорные миллиметровые решения ВАР и сделать матчи более динамичными.
Но какой это удар по командам с высокой линией обороны. Придется адаптироваться. Даже такому упертому тренеру, как Флик, надо будет что-то менять или будет очень больно