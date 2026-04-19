  • «Вы забыли сказать нам, как пахнет трава на «Ла Картухе». Фрейша ответил «Атлетико» на шутку про «Барсу» после поражения мадридцев в финале Кубка
56

Тони Фрейша поиздевался над «Атлетико» после финала Кубка Испании.

Экс-директор «Барселоны» Тони Фрейша ответил на колкость «Атлетико» после поражения мадридцев в финале Кубка Испании от «Реал Сосьедад» (2:2, 3:4 пен.)

На прошлой неделе, после победы над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей, «Атлетико» опубликовал в своих социальных сетях фотографию поля на стадионе «Метрополитано» с сообщением: «Мы любим запах свежескошенной травы по утрам», имея в виду жалобы «Барселоны» на состояние поля перед матчем.

После финала Кубка Испании Фрейша написал: «Вы забыли сказать нам, как пахнет трава на стадионе «Ла Картуха».

Кроме того, Тони поздравил обладателей Кубка Испании с победой над мадридцами: «Вперед! Поздравляем чемпионов «Реал Сосьедад»!

Ранее он также писал «Против 11 игроков сложнее», имея в виду удаления «Барселоны» в матчах Лиги чемпионов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Видимо у 2 мадридских грандов будет 1 титул на 2их в этом сезоне . Поражение Барселоны в 1/4 ЛЧ 🤣🤣
Ответ Ринат Аркулов
Комментарий скрыт
Ответ Ринат Аркулов
Если поражение Барселоны в ЛЧ считается титулом для Мадрида, то их у Реала только за последние 11 лет -новая "ДЕСИМА" 🤣🤣
Ох, ну ёлки-палки, ну ребята...В футболе всё давно придумано: надо было доказывать на поле, а не надеяться, что другие за вас ответят.
Чо то Атлетико становится каким то принципиальным соперником, но по факту он слишком мелкий клуб для этого, что то на уровне Челси.
Ответ Budabuda
Все верно, но для того чтобы пройти Челси, великому бчк потребовалась помощь легенды судейского цеха Эвребе)
Ответ marqus
Ты забы о том как Барса выбивала Челси без Эвребе, когда носатый дважды пропускал между ног... Месси показывал класс!
На этот раз судья мало помогал Атлетико и поставил в их ворота пенальти?
Идиот. Это как местные болелы сливок напоминают Барсе про 2-8 от Баварии
