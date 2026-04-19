«Вы забыли сказать нам, как пахнет трава на «Ла Картухе». Фрейша ответил «Атлетико» на шутку про «Барсу» после поражения мадридцев в финале Кубка

Тони Фрейша поиздевался над «Атлетико» после финала Кубка Испании.

Экс-директор «Барселоны» Тони Фрейша ответил на колкость «Атлетико » после поражения мадридцев в финале Кубка Испании от «Реал Сосьедад» (2:2, 3:4 пен.)

На прошлой неделе, после победы над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей, «Атлетико» опубликовал в своих социальных сетях фотографию поля на стадионе «Метрополитано » с сообщением: «Мы любим запах свежескошенной травы по утрам», имея в виду жалобы «Барселоны» на состояние поля перед матчем.

После финала Кубка Испании Фрейша написал: «Вы забыли сказать нам, как пахнет трава на стадионе «Ла Картуха ».

Кроме того, Тони поздравил обладателей Кубка Испании с победой над мадридцами: «Вперед! Поздравляем чемпионов «Реал Сосьедад »!

Ранее он также писал «Против 11 игроков сложнее», имея в виду удаления «Барселоны» в матчах Лиги чемпионов.