Фанаты «Сосьедада» освистали гимн Испании, болельщики «Атлетико» аплодировали ему. Король Филипп VI присутствовал на финале Кубка Испании
Фанаты «Сосьедада» освистали гимн Испании, фанаты «Атлетико» приветствовали его.
Болельщики «Реал Сосьедад» и «Атлетико» по-разному отреагировали на исполнение испанского гимна перед финальным матчем Кубка Испании (2:2, 4:3 по пенальти).
Как сообщает Marca, когда на стадионе звучал испанский национальный гимн, с трибун, занятых болельщиками «Сосьедада», доносился в основном свист, а с других, где располагались фанаты «Атлетико», – аплодисменты и скандирования.
Все это происходило в присутствии испанского короля Филиппа VI, а также президента Испанской футбольной федерации Рафаэля Лусана и президентов клубов-финалистов Энрике Сересо и Хокина Аперрибая.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Вроде он есть, и вот его нет