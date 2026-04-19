  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Сосьедада» освистали гимн Испании, болельщики «Атлетико» аплодировали ему. Король Филипп VI присутствовал на финале Кубка Испании
20

Фанаты «Сосьедада» освистали гимн Испании, фанаты «Атлетико» приветствовали его.

Болельщики «Реал Сосьедад» и «Атлетико» по-разному отреагировали на исполнение испанского гимна перед финальным матчем Кубка Испании (2:2, 4:3 по пенальти).

Как сообщает Marca, когда на стадионе звучал испанский национальный гимн, с трибун, занятых болельщиками «Сосьедада», доносился в основном свист, а с других, где располагались фанаты «Атлетико», – аплодисменты и скандирования.

Все это происходило в присутствии испанского короля Филиппа VI, а также президента Испанской футбольной федерации Рафаэля Лусана и президентов клубов-финалистов Энрике Сересо и Хокина Аперрибая.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoКубок Испании
logoАтлетико
logoРеал Сосьедад
logoХокин Аперрибай
Рафаэль Лусан
Федерация футбола Испании
logoболельщики
Энрике Сересо
стадионы
logoПолитика
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Король приехал посмотреть на феномен Захаряна, в итоге, сидел весь матч как в воду опущенный, т.к Арсен случайно заболел и не вышел.
Ответ Антон_1117096158
Захарян, как мёд у Винни-Пуха
Вроде он есть, и вот его нет
Если гипотетически представить , что в финале играли бы баски и каталонский клуб ( Барса, к примеру)- очевидно свист был бы посильнее . Королю и его свите было бы совсем неуютно).
Ответ Mike 60
Однажды такое было -Барселона-Атлетик.
Ответ Mike 60
Ему не привыкать вручать титул «не мадридским» командам
Долбаные сепаратисты :)
Я думал у Сосьедада не такие радикальные болельщики, как у Атлетика
Ответ Мерген Морозов
Все они мечтают о Единой и Неделимой Басконии испано-французской!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Сосьедада» Матараццо о победе в Кубке Испании: «Это плод упорного труда и самоотдачи. Чувствую, что это только начало»
19 апреля, 02:23
Симеоне о поражении в финале Кубка Испании: «Атлетико» играл хорошо во втором тайме и в овертайме, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне»
19 апреля, 01:35
«Реал Сосьедад» выиграл 7-й трофей в истории и первый с 2020 года
18 апреля, 22:09
У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании
18 апреля, 22:01
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
23 минуты назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
33 минуты назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
38 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
48 минут назад
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
59 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
24 секунды назад
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
6 минут назадИгры
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
10 минут назад
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
10 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
22 минуты назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
сегодня, 09:57
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
сегодня, 09:56
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем