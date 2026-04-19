Фанаты «Сосьедада» освистали гимн Испании, болельщики «Атлетико» аплодировали ему. Король Филипп VI присутствовал на финале Кубка Испании

Фанаты «Сосьедада» освистали гимн Испании, фанаты «Атлетико» приветствовали его.

Болельщики «Реал Сосьедад » и «Атлетико » по-разному отреагировали на исполнение испанского гимна перед финальным матчем Кубка Испании (2:2, 4:3 по пенальти).

Как сообщает Marca, когда на стадионе звучал испанский национальный гимн, с трибун, занятых болельщиками «Сосьедада», доносился в основном свист, а с других, где располагались фанаты «Атлетико», – аплодисменты и скандирования.

Все это происходило в присутствии испанского короля Филиппа VI, а также президента Испанской футбольной федерации Рафаэля Лусана и президентов клубов-финалистов Энрике Сересо и Хокина Аперрибая .