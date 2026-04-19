  Батак о том, как изменилась Москва за 20 лет: «В лучшую сторону. Везде порядок, магазины полные. И даже цены как в Сербии»
Батак о том, как изменилась Москва за 20 лет: «В лучшую сторону. Везде порядок, магазины полные. И даже цены как в Сербии»

Экс-футболист «Динамо» Радослав Батак считает, что Москва изменилась по сравнению с теми временами, когда он играл в московскому клубе (с 2003 по 2005 год).

«Очень многое изменилось. Конечно, в лучшую сторону. Видно, что везде порядок. Видно, что людям всего хватает – магазины полные. И даже цены, в принципе, как в Сербии – не дороже и не дешевле.

Мне очень понравилось в Москве, жду, когда появится шанс вернуться обратно», – сказал Батак.

Живу в Белграде, такого изобилия продуктов как в Москве, здесь и близко нет.
Ответ breezy
Как там оказался?
Ответ breezy
может ты все-таки в Белгороде, а не Белграде?
Москва 20 лет назад и сейчас это два разных города. Раньше в парках на лавочках только водку пили, а сейчас с детьми гуляют, загорают, спортом занимаются. Даже с пивом людей не увидишь.
Ответ Проблемы Аршавина
Все деньги страны в Москве аккумулируются, понятно почему лучше стало
Ответ yrok77
Не все деньги, а налоги людей и корпораций. Налоги регионов в Москве не аккумулируются.
Жалко Батак не Рубине играл, его футболка была бы нарасхват
Ответ milkmilk
Или в Уфе. Я так понимаю, там тоже нечто интересное.
Ответ Nerazzurri-88
Дааааа!
Это правда, тут спорить не о чем
Радослав Батак: как же похорошела Москва при Сергее Семеновиче!
Ответ cnk80q3
Как же подорожала Сербия при Сергее Семёнович!
