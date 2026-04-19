Батак о том, как изменилась Москва за 20 лет: «В лучшую сторону. Везде порядок, магазины полные. И даже цены как в Сербии»

Батак о том, как изменилась Москва: в лучшую сторону.

Экс-футболист «Динамо » Радослав Батак считает, что Москва изменилась по сравнению с теми временами, когда он играл в московскому клубе (с 2003 по 2005 год).

«Очень многое изменилось. Конечно, в лучшую сторону. Видно, что везде порядок. Видно, что людям всего хватает – магазины полные. И даже цены, в принципе, как в Сербии – не дороже и не дешевле.

Мне очень понравилось в Москве, жду, когда появится шанс вернуться обратно», – сказал Батак.