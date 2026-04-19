«ПСЖ» интересны Мартинелли и Ян Диоманде. Кампуш встречался с агентами вингеров «Арсенала» и «Лейпцига»
Габриэл Мартинелли из «Арсенала» и Ян Диоманде из «Лейпцига» привлекли интерес «ПСЖ».
Сейчас «Пари Сен-Жермен» сосредоточен на успехе в Лиге чемпионов и Лиге 1, но также смотрит в будущее, пишет L’Équipe. Главная цель парижан – получить максимально четкое представление о составе на следующий сезон.
В последние недели клуб активизировал наблюдения в рамках анализа данных и оценки психологического состояния потенциальных трансферных целей. В частности, советник парижан Луиш Кампуш встречался с представителями Мартинелли и Диоманде.
Вингер «Арсенала» в этом сезоне провел 26 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его статистику можно изучить здесь.
На счету вингера «Лейпцига» 29 матчей в Бундеслиге, 12 голов и 6 результативных передач. Статистика доступна по ссылке.