«ПСЖ» интересны Мартинелли и Ян Диоманде. Кампуш встречался с агентами вингеров «Арсенала» и «Лейпцига»

«ПСЖ» интересуется Габриэлом Мартинелли и Яном Диоманде.

Сейчас «Пари Сен-Жермен» сосредоточен на успехе в Лиге чемпионов и Лиге 1, но также смотрит в будущее, пишет L’Équipe. Главная цель парижан – получить максимально четкое представление о составе на следующий сезон.

В последние недели клуб активизировал наблюдения в рамках анализа данных и оценки психологического состояния потенциальных трансферных целей. В частности, советник парижан Луиш Кампуш встречался с представителями Мартинелли и Диоманде.

Вингер «Арсенала» в этом сезоне провел 26 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

На счету вингера «Лейпцига» 29 матчей в Бундеслиге, 12 голов и 6 результативных передач.