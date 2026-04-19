  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» интересны Мартинелли и Ян Диоманде. Кампуш встречался с агентами вингеров «Арсенала» и «Лейпцига»
25

Габриэл Мартинелли из «Арсенала» и Ян Диоманде из «Лейпцига» привлекли интерес «ПСЖ».

Сейчас «Пари Сен-Жермен» сосредоточен на успехе в Лиге чемпионов и Лиге 1, но также смотрит в будущее, пишет L’Équipe. Главная цель парижан – получить максимально четкое представление о составе на следующий сезон.

В последние недели клуб активизировал наблюдения в рамках анализа данных и оценки психологического состояния потенциальных трансферных целей. В частности, советник парижан Луиш Кампуш встречался с представителями Мартинелли и Диоманде.

Вингер «Арсенала» в этом сезоне провел 26 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его статистику можно изучить здесь.

На счету вингера «Лейпцига» 29 матчей в Бундеслиге, 12 голов и 6 результативных передач. Статистика доступна по ссылке.

Что делать с Челестини?4571 голос
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoлига 1 Франция
logoвозможные трансферы
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
агенты
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoГабриэл Мартинелли
logoРБ Лейпциг
logoЯн Диоманде
Луиш Кампуш
logoЛига чемпионов УЕФА
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мартинелли 1 гол в 26 играх это конечно позорище
Ответ мохнатка
Он вообще деградирует с каждым годом, голову вниз опустит и бежит, а что дальше делать с мячом не знает...
Ответ мохнатка
из этих 26 атчей 13 не в основном составе
Какой на крен Мартинелли, они что там с дуба рухнули? От добра добра не ищут. Есть Хвича и Барколя. мартинелли им в подметки не годится. Разве что Париж вдруг обалдел и решил бабла срубить. Тогда ясно, но тогда хоть Диоманде, но точно не фраера из Арсенала.
Ответ Starless13
Альтернатива. Я "ломаю" Хвиче ногу и он пропускает два месяца. Барколя вдруг получил дисквалификацию на 2-3 игры. Кем играть? По сути ищут третьего игрока для "форс-мажора"
Походу Барколя -- В С Е
Ответ tequilagwap
А что всё? У него же вполне себе отличный сезон, нет?
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Но в важных матчах ЛЧ всегда в запасе, вполне вероятно, что он сам захочет уйти
Диоманде конечно в Лейпциге выделяется, будет топом да и дешевле всяко. Конкурент для Батракова и Тюкавина)
Ответ Кот_Вопрос
Дешевле??? Липецк меньше 90-100 не продаст его
Мартинелли на лавку? Кого он вытеснить из ПСЖ может? Или Хвичу/Барколя решили продать.
Мартинелли😆😆😆
Об интересе к вратарям нет новостей, значит Сафонов полностью устраивает
Ответ Макс Фет
Ты ПСЖ с РМ или МЮ перепутал? Сейчас апрель. И ПСЖ не делают из своих трансферов достояние общественности. Даже о трансфере Неймара начали говорить за пару недель до перехода, так было и с тем же Сафоновым. За 3 месяца о его переходе мог он и сам не знать.
Ответ Микель Артета 65%
Лять, а эта статья тогда что?
Если заберут Диоманде, то их атаку будет невозможно остановить
Я больше поверю что они Леау задешево возьмут на лавку. Там как раз костяк португальский.
Да нормальный Мартинелли футболист (конечно сейчас далеко не уровень Хвичи), просто футбол Артеты ему не подходит. Когда Арсенал играл в атакующий футбол он хорошо себя показывал.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
39 минут назад
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
58 минут назад
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:03
Чем ближе конец сезона, тем выше интрига! Следите за 26 туром РПЛ с фрибетом до 15 000 от FONBET
сегодня, 06:00Промо
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Нанта». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:55
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
сегодня, 05:28
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
27 минут назад
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
50 минут назад
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
сегодня, 07:23
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Порту» сыграет со «Спортингом» в ответном матче
сегодня, 06:58
«Бернли» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:46
Гришин о Челестини: «Отставка нужна, чтобы устроить встряску – ЦСКА катится с горы перед матчем года против «Спартака»
сегодня, 06:36
Кубок Франции. 1/2 финала. «Страсбур» сыграет с «Ниццей»
сегодня, 06:11
Рекомендуем