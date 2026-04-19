Моуринью задал встречный вопрос журналисту, спросившему о будущем в «Бенфике»: «А вы останетесь на канале?» Репортер ответил: «Да, я никому другому не нужен». Жозе рассмеялся

Жозе Моуринью рассмеялся из-за ответа журналиста на пресс-конференции.

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью стал участником смешного момента на пресс-конференции перед дерби со «Спортингом ».

Журналист спросил у португальца: «Можете ли вы гарантировать, что останетесь в «Бенфике» в следующем году?»

«А вы можете гарантировать, что останетесь на канале RTP в следующем сезоне?» – ответил Жозе корреспонденту государственного телевидения.

Журналист не растерялся и ответил с улыбкой: «Могу, потому что никому другому я не нужен. На такие вопросы легко отвечать».

В ответ Жозе рассмеялся. Затем репортер продолжил шутку, добавив, что он «не Жозе Моуринью , которым интересуются в Англии, Испании и других странах».