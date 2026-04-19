Моуринью задал встречный вопрос журналисту, спросившему о будущем в «Бенфике»: «А вы останетесь на канале?» Репортер ответил: «Да, я никому другому не нужен». Жозе рассмеялся
Жозе Моуринью рассмеялся из-за ответа журналиста на пресс-конференции.
Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью стал участником смешного момента на пресс-конференции перед дерби со «Спортингом».
Журналист спросил у португальца: «Можете ли вы гарантировать, что останетесь в «Бенфике» в следующем году?»
«А вы можете гарантировать, что останетесь на канале RTP в следующем сезоне?» – ответил Жозе корреспонденту государственного телевидения.
Журналист не растерялся и ответил с улыбкой: «Могу, потому что никому другому я не нужен. На такие вопросы легко отвечать».
В ответ Жозе рассмеялся. Затем репортер продолжил шутку, добавив, что он «не Жозе Моуринью, которым интересуются в Англии, Испании и других странах».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Маттео Ди Ганги в X
У нас бы журналист типа Журавля ходил обижался после такого вопроса от тренера ) А тут человек с юмором )
У нас бы журналист типа Журавля ходил обижался после такого вопроса от тренера ) А тут человек с юмором )
так по идеи обидется должен Моуриньо
так по идеи обидется должен Моуриньо
У нас и тренеры бы обиделись и журналисты
Давай Жозе, нужен новый вызов
Ну вообще-то Жозе спокойно ответил «Я говорил об этом два месяца назад, на прошлой неделе. Найдите другой вопрос, это так не работает, вам нечего больше сказать. Я не могу это гарантировать. Вот вы можете гарантировать (далее тот вопрос журналисту)?». В новости подали, как будто токсик Моур в лоб наехал на репортера.
Жозе в Реал рановато ... С Бенфикой возьмет Лигу Чемпионов, вот тогда рассмотрит предложения!Ё!!
Жозе в Реал рановато ... С Бенфикой возьмет Лигу Чемпионов, вот тогда рассмотрит предложения!Ё!!
чтобы её взять, для начала нужно туда попасть. с чем он пока успешно не справляется
«Я понял, это намёк — я всё ловлю на лету, но непонятно, что конкретно...»
